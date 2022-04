Maradonas Hemd wird möglicherweise zum teuersten Sportobjekt der Geschichte: das legendäre Babe Ruth-Shirt, das den Rekord hält

Der Traum eines Fußballliebhabers wird in wenigen Tagen zum Verkauf stehen und die Ankündigung hat den gesamten Planeten revolutioniert. Das britische Auktionshaus Sotheby's gab offiziell bekannt, dass ein Angebot für den Verkauf des Hemdes eröffnet wird dass Diego Armando Maradona im historischen Spiel gegen England trug, das dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Die Kontroverse um die Nachrichten war die Konfrontation zwischen Steve Hodge und der Familie Maradona, die in der Stimme von Dalma Maradona und Claudia Villafañe eine Frage aufwarf, die ihren Preis erheblich verändern könnte: Ist die zu versteigernde Jacke diejenige, die in der zweite Halbzeit, in der er La Mano de Dios und das Tor des Jahrhunderts erzielte?

Der wirtschaftliche Streit um dieses Juwel in der Geschichte des Weltfußballs beginnt am 20. April und endet am 4. Mai. Das gleiche Auktionshaus schätzte den Preis in einer Spanne von mehr als 5 bis fast 8 Millionen US-Dollar in US-Währung, obwohl der Kampf in Pfund Sterling stattfinden wird. Wenn das Minimum dessen erreicht wird, was von den für den Verkauf Verantwortlichen geschätzt wird, werden alle Aufzeichnungen beim Verkauf eines sportbezogenen Objekts in Zahlen gebrochen.

Más allá de las dudas sobre si es la del primer tiempo o la del segundo, la subasta por la camiseta de Maradona espera alcanzar los cinco millones de dólares (Foto: Sotherby's)

Wer wartet jetzt ganz oben? Ein New York Yankees-Trikot, das dem legendären Babe Ruth gehörte und es in den Jahren 1928-1930 trug: Es wurde am 15. Juni 2019 auf einer Auktion für 5,64 Millionen US-Dollar verkauft und war damit das teuerste Sportsammlerstück, das jemals verkauft wurde. Der bisherige Rekord wurde von demselben Baseballspieler mit einem T-Shirt aus dem Jahr 1920 verteidigt, für das 4,4 Millionen Dollar ausgezahlt wurden. Die fragliche Auktion, die die Marke brach, war Teil einer Sammlung von Relikten im Zusammenhang mit „Der Sultan von Swat“, ebenso wie Ruth, die die Firma Hunt Auctions im Yankee Stadium verkaufte.

Die für den Verkauf Verantwortlichen stellten in einer Erklärung klar, dass sie sich mit der Familie der Baseball-Legende zusammengetan haben, um wertvolle Teile des Athleten wiederzugewinnen, die der Öffentlichkeit auf massivere Weise zugänglich gemacht werden mussten. Darüber hinaus wurde anerkannt, dass die Zahl hoch war, ohne jedoch diesbezüglich überraschend zu sein. „Während die heute erzielten Rekordpreise sicherlich erstaunlich sind, bin ich angesichts der unglaublichen Materialien und des mythischen Status, den Babe in der Geschichte dieses Landes hat, überhaupt nicht überrascht“, erklärte David Hunt, Präsident des Unternehmens.

La camiseta de los Yankees de Nueva York de Babe Ruth de 1928-1930 se vendió en 5,64 millones de dólares (Foto: Hunt Auctions)

Ruths legendäre Karriere umfasste 22 Spielzeiten und umfasste 714 Homeruns und vier World Series-Titel. Während er weltweit dafür bekannt ist, für die Yankees zu spielen, verbrachte Babe auch Zeit mit den Boston Red Sox und den Braves. 1936 wurde er eines von fünf Eröffnungsmitgliedern, die in die Baseball Hall of Fame gewählt wurden.

Wenn wir uns ausschließlich im Fußballtrikot-Bereich einschließen, hält eine Legende aus Brasilien vorerst den Rekord. Pelé ist ein Mythos in der Geschichte dieser Disziplin. Er gewann viele herausragende Fußballpreise, darunter den FIFA Player of the Century im Jahr 2000. Diese Auszeichnungen machten ihn zusammen mit seiner charismatischen Persönlichkeit außerhalb des Feldes zu einer der gefragtesten Persönlichkeiten der Welt des Sports.

O Rei, der während seiner Jahre als Fußballer das Trikot Nummer 10 seiner Nationalmannschaft trug, nahm am WM-Turnier 1970 teil. Brasilien spielte in der Endrunde gegen Mexiko und Pelé erzielte das erste Tor des Spiels. Nach dem Spiel, in dem Verdeamarelha die Gastgeberin mit 4:1 besiegte, tauschte sie Hemden mit Roberto Rosato aus und dieselbe Jacke wurde bei Christies Haus in England versteigert: Sie wurde zum Dreifachen ihres erwarteten Preises mit einem endgültigen Angebot von 225.109 US-Dollar verkauft, was es schaffte das wertvollste Fußballtrikot laut Guinness-Weltrekord.

La camiseta de Pelé del Mundial de México 1970 cerró en 225.109 dólares estadounidenses (Foto: Christie's)

Aber nicht alles im Sport sind nur die Hemden der Protagonisten. Es gibt zwei Artikel, die alle Erwartungen übertroffen haben und zu exotischen Preisen gekauft wurden. Das zweitteuerste Fußball-Souvenir, das jemals verkauft wurde, war der FA Cup. Der Football Association Challenge Cup ist der älteste Wettbewerb der Welt und das angesehenste nationale Qualifikationsspiel. 1871 gegründet, sind derzeit 736 Teams zur Teilnahme am Wettbewerb berechtigt. Arsenal hält mit 14 Siegen einen Rekord für die meisten Erfolge des Turniers.

Es wurden nur vier FA Cups produziert, von denen einer verkauft wurde. Es wurde 2005 an einen anonymen Telefonbieter versteigert, der beeindruckende 956.000 US-Dollar erreichte und als teuerstes Fußball-Souvenir, das zu dieser Zeit jemals verkauft wurde, zum Jules Rimmet Cup überging. Die englische Wettbewerbstrophäe war die älteste der vier jemals hergestellten Trophäe und wurde jedes Jahr zwischen 1896 und 1910 an den Gewinner des Wettbewerbs verliehen.

Un comprador relacionado al Manchester City se llevó la primera FA Cup por 956 mil dólares estadounidenses (Foto: National Museum)

Der FA Cup ist derzeit jedoch nicht das teuerste Fußballobjekt. Es wird angenommen, dass die Bücher „Regeln, Vorschriften und Gesetze des Sheffield Football Club“ die ersten offiziellen Bestimmungen für Fußball sind, die jemals geschrieben wurden. Das historische Stück wurde 2011 von Sheffield FC, dem ältesten aktiven Fußballverein der Welt, für 1,24 Millionen US-Dollar auch an einen anonymen Bieter im Auktionshaus Sotheby's verkauft. Das Buch beschreibt Regeln, die heute noch gelten, wie indirekten Freistoß, Eckstoß und das Verbot von Schlägen und Tritten.

El Sheffield FC vendió los que podrían ser las primeras reglas escritas del fútbol por 1,24 millones de dólares estadounidenses en 2011(Foto: Sheffield FC)

Die Türen der Geschichte werden ab dem 20. April wieder geöffnet und warten darauf, ob der größte Verkauf in der Geschichte des Sports stattfinden wird. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass niemand die vom Haus beabsichtigte Zahl bietet und sie wieder in den Händen von Steve Hodge liegt. Angesichts der Relevanz des Trikots in der Fußballgeschichte gibt es wahrscheinlich bereits mehrere Milliardärs-Geschäftsleute, die bereit sind, einen harten Kampf zu beginnen, der insgesamt 14 Tage dauern wird und undenkbare Zahlen berühren kann.

