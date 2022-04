James Rodríguez, keine Abschiedsbotschaft für das kolumbianische Idol Freddy Rincón

Eine der Botschaften zu Ehren von Freddy Rincón, die heutzutage am meisten vermisst wurde, ist die von James Rodriguez. Die überwiegende Mehrheit der Spieler der kolumbianischen Nationalmannschaft drückte der Familie des ehemaligen Spielers, der in der Nacht des 13. April 2022 starb, in sozialen Netzwerken ihr Beileid aus.

Einige weisen darauf hin, dass James 'Schweigen auf die schwierige Beziehung zurückzuführen ist, die er unter anderem mit dem ehemaligen amerikanischen Stürmer aus Cali, Independiente Santa Fe, Real Madrid, hatte. Bei mehreren Gelegenheiten sagte Freddy Eusebio gegen den Torschützen der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien aus, den er in Frage stellte, Disziplin und Engagement für die Nationalmannschaft.

Einer von denen, die nach seinem Tod herauskamen, um die Kontroverse zu veröffentlichen, war Hamilton Ricard, der sagte, es ginge nie darum, dass Rincón etwas gegen James habe, wie einige behaupteten, sondern um die Kritik an jemandem, der wusste, wie man das kolumbianische Teamtrikot trägt:

Ein anderer, der über die angeblich schlechte Beziehung sprach, war einer der Söhne des „Koloss von Buenaventura“, Sebastián Rincón. Der Fußballspieler kommentierte auch, dass Freddy, obwohl einige die Aussagen als Aussage für Probleme betrachteten, einfach sagte, was er dachte, ohne ihn zu „schminken“:

Außerdem versicherte er, dass sein Vater niemals den Namen von jemandem beschädigen wollte, sondern um das kolumbianische Teamtrikot zu respektieren: „Das Lied mit James Rodríguez war etwas von Interpretation, er wollte weder seinen Namen noch den von irgendjemandem beschädigen. Er sah Dinge, die nicht gingen und die er nicht mochte, aber niemals mit der Absicht, jemanden herabzusetzen.“

Vorerst haben Radamel Falcao, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado und sogar der Stürmer von Eintracht Frankfurt, Rafael Santos Borré, in sozialen Netzwerken ihre Traurigkeit über den Autor von Kolumbiens Tor für Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Italien 90 zum Ausdruck gebracht, was die Auslosung und letztendlich die Qualifikation für das Achtelfinale des wichtigsten Fußballwettbewerbs der Welt.

Der Fußballspieler von Buenos Aires, Fredy Rincón, einer der Stars der goldenen Generation des Nationalfußballs, erlitt in den frühen Morgenstunden des Montag, dem 11. April, in Cali einen Verkehrsunfall. Seine Prognose war reserviert, er wurde dringend in der Imbanaco-Klinik operiert, wo mehrere seiner Familienmitglieder, Freunde und Anhänger voller Glauben auf seine Genesung warteten.

Der Vorfall ereignete sich letzten Montag um 4:11 Uhr in der Nähe des Parksektors El Perro. Dort lief anscheinend die Person, die den Van fuhr, in dem der ehemalige Fußballer fuhr, eine rote Ampel, die mit einem sperrigen Unfall in einen Bus des MÍO-Nahverkehrssystems endete.

Der Aufprall ereignete sich speziell auf der Seite, auf der sich Freddy Rincón befand, dh auf der Seite des Beifahrers.

Infolge dieses Verkehrsunfalls erlitt der ehemalige Athlet schwere Verletzungen, einschließlich schwerer Schädel-Hirn-Verletzungen. Trotz medizinischer Bemühungen, das Leben eines Idols der kolumbianischen Nationalmannschaft zu retten, berichtete das medizinische Zentrum, in dem er festgehalten wurde, am 13. April über den Tod des 55-jährigen ehemaligen Fußballspielers.

