Indecopi verhängt Millionärssanktionen gegen Supermärkte, um den Preis für Truthahn zu Weihnachten zu vereinbaren

Die Kommission zur Verteidigung des freien Wettbewerbs von Indecopi (CLC) sanktionierte in der ersten Verwaltungsinstanz Cencosud Retail Peru S.A., Hipermercados Tottus S.A., Makro Supermayorista S.A. und Supermercados Peruanos S.A. für die Organisation der Preise auf dem Vermarktungsmarkt der gesamten Türkei Marke San Fernando im ganzen Land. Die Geldbuße von 17 240 000 Sohlen schließt auch die Firma San Fernando ein, die als Moderator des Kartells fungierte.

Der Verstoß bestand darin, einen Mindestpreis für die gesamte Türkei von San Fernando festzulegen, für den die Unternehmen ihre Preise ausrichteten, um sie in den Monaten Dezember zwischen 2009 und 2016 künstlich hoch zu halten, die laut Aussagen, E-Mails und Wirtschaftsinformationen die Vereinbarung abdeckten erworben von der Nationalen Direktion für Forschung und Förderung des freien Wettbewerbs.

Darüber hinaus wurde die Teilnahme von San Fernando an den Weihnachtskampagnen 2015 und 2016 als Moderator des Kartells akkreditiert, das für die Kommunikation des Mindestpreises an Self-Services, die Übertragung von Informationen und Beschwerden zwischen ihnen und die Einhaltung der Vereinbarung verantwortlich war. Daher konditionierte jede Selbstbedienung ihre Einhaltung des Mindestpreises an die Einhaltung durch die übrigen Wettbewerber.

Zusätzlich zu den verhängten Geldbußen ordnete die Kommission an, dass die oben genannten Unternehmen ein dreijähriges Programm zur Einhaltung des Wettbewerbs umsetzen, das auf den Empfehlungen des von Indecopi im März 2020 veröffentlichten Leitfadens für Compliance-Programme mit Regeln für den freien Wettbewerb basiert.

Die Entscheidung der Kommission kann bei der Fachkammer für die Verteidigung des Wettbewerbs in zweiter Instanz angefochten werden.

Jedes Jahr liegt das Weihnachtsangebot an Truthähnen bei fast 2 Millionen Einheiten, wobei der Truthahn von San Fernando derjenige mit dem höchsten Verbrauch ist.

FALL TRANSPHOBIE

Nach mehreren Monaten, Im vergangenen Januar entschied Indecopi über einen Fall von Transphobie, der in den ersten Monaten des durch die Pandemie von verursachten Ausnahmezustands auftrat COVID-19. Das Unternehmen gab an, dass sich Hipermercados Tottus S.A. bei der Frau entschuldigen muss, die sie aufgrund ihrer sexuellen Identität diskriminiert haben, zusätzlich zu zwei weiteren Sanktionen, die sie zwingend einhalten müssen.

Anfang April 2020, als die ersten Wochen der Pandemie in unserem Land kaum gelebt wurden, kündigte der damalige Präsident der Republik, Martín Vizcarra, an, dass die Abreise der Menschen auf die Straße gehen würde unterscheiden zwischen Männern und Frauen. So wären montags, mittwochs und freitags die Transittage für Männer, dienstags, donnerstags und samstags für Frauen und Sonntage der Tag der vollständigen Immobilisierung.

Nach dieser Maßnahme gab es mehrere Fälle von Diskriminierung der Transgemeinschaft, die der von ihrer sexuellen Identität geleiteten Maßnahme entsprachen. Trotz fehlender Anordnung, die Identität des Volkes in Frage zu stellen, wurde ein Bürger daran gehindert, den Precio Uno Hiperbodega zu betreten, ein Geschäft des Tottus-Konglomerats. Nachdem die Beschwerde bei den Behörden eingereicht worden war, dauerte es mehrere Monate, bis die Fachkammer für Verbraucherschutz (SPC) über die Angelegenheit entschieden hatte. Letzterer wies darauf hin, dass die Arbeitnehmer an diesem Ort tatsächlich das National Identity Document (DNI) vom Bürger angefordert hatten, als die Beschränkung es nicht festlegte.

