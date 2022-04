Die Stimmstörungen stiegen während der Pandemie um 30%

Stimme ist ein unverzichtbares Instrument für die menschliche Kommunikation. Die häufigste Ursache für Sprachstörungen ist ein entzündlicher Prozess der Stimmbänder, der darauf abzielt, die Lautstärke angesichts von Hindernissen zu erhöhen, die durch physische Distanz, Umgebungsgeräusche oder das Tuch des Kinnriemens verursacht werden.

Um das Bewusstsein für die Stimmpflege und die Bedeutung der Früherkennung von Erkrankungen des Kehlkopfes und der Stimmbänder zu schärfen, wird der World Voice Day jedes Jahr am 16. April weltweit gefeiert.

Es gibt eine Reihe von Symptomen, die beachtet werden sollten, da sie auf Probleme mit den Stimmbändern hinweisen können. Änderungen der Sprachqualität decken eine Reihe von Situationen ab: „ Dass es anders klingt als gewöhnlich oder etwas „heiseres“, was als Dysphonie bekannt ist, dh Schwierigkeiten beim Sprechen Geräusche zu machen, und was sich als dumpfer, luftiger und enger manifestieren kann Stimme, mit Schnitten, sogar dem totalen Verlust von Stimme oder Aphonie „, sagte die Spezialistin Patricia Farías, Ärztin für Sprachtherapie am British Hospital.

Es gibt auch andere Arten von „roten Fahnen“ wie Müdigkeit oder Müdigkeit während oder nach dem Sprechen, Kurzatmigkeit, Schmerzen und/oder Beschwerden im Nacken und in den Schultern beim Sprechen, häufiges Reinigen, Beschwerden beim Schlucken, Ohrenschmerzen nach dem Sprechen, Fremdkörpergefühl im Hals und/oder Teilverlust von Stimme oder Total, unter anderem.

La causa más común de alteraciones de la voz es un proceso inflamatorio de las cuerdas vocales (Getty)

Obwohl oft die Idee besteht, dass die Sprachpflege nur bestimmten Sektoren wie Lehrern, Sängern oder Sprechern vorbehalten ist, warnte Fabiana Wilder, Leiterin der Sprachtherapie am Hospital de Clínicas: „Jede Änderung der Stimme ist ein Indikator für eine Konsultation und ob diese Änderungen länger andauern als 15 Tage, erfordert ja oder ja eine Konsultation mit einem spezialisierten Laryngologen und Logopäden. Es ist nicht normal, dass die Stimme heiser, dysphonisch wird oder dass Pausen auftreten, weder bei Kindern noch bei Erwachsenen.“

Der Spezialist wies darauf hin, dass fast 30% der Allgemeinbevölkerung irgendwann in ihrem Leben an Dysphonie leiden und dass diese Zahl bei Sprachfachleuten auf 45% steigt.

Diese Situation wurde durch die Covid-19-Pandemie verschärft, da die Konsultationen seit Beginn der Konsultation bei Menschen zwischen 20 und 60 Jahren um mehr als 30% und in geringerem Maße im Bereich von 65 bis 70 Jahren zunahmen. Zu den Hauptgründen zählte Wilder die durch den Gesundheitsnotfall eingeführten Einschränkungen: „Die Kommunikationsdynamik hat sich geändert. Aufgrund der Maske ist die Klarheit beim Sprechen begrenzt und wir müssen uns mehr anstrengen, um verstanden zu werden. Es gibt viele Patienten, die über viel Unbehagen berichten: ein Gefühl von Trockenheit oder ein Fremdkörper.“

Bei älteren Erwachsenen sind Stimmstörungen mit der Situation der anfänglichen Isolation verbunden: „Bei allen Einschränkungen haben ältere Erwachsene nicht kommuniziert, sodass die Leistung im Zusammenhang mit der Nichtverwendung von Stimme abnimmt“, wiederholte der Spezialist des Hospital de Clínicas.

Was ist der beste Weg, sich um die Stimme zu kümmern?

Los expertos recomiendan evitar comunicaciones telefónicas prolongadas y aconsejan no forzar la voz ni gritar (Foto: Christin Klose/dpa) Christin Klose/dpa

„Ich kenne sie und trainiere sie. Oft hat die therapeutische Indikation damit zu tun, sich bewusst zu werden, welche Elemente der Sprachgebrauch hat, um zukünftige Verletzungen und Dysphonie zu vermeiden. Im Allgemeinen tritt eine gutartige Pathologie aufgrund des Missbrauchs und Missbrauchs der Stimme auf, dh aufgrund einer hohen Stimmnachfrage und ohne entsprechende Diagnose und Behandlung „, erklärte Wilder.

„Es ist wichtig zu wissen, dass bei anhaltender Dysphonie oder eines dieser Symptome oder Anzeichen länger als sieben Tage ein Facharzt konsultiert werden muss. Viele Schäden und Verletzungen des Kehlkopfes sind häufig mit heiseren, harten oder verschärften Stimmen verbunden und werden normalerweise minimiert oder normalisiert „, fügte Dr. Farías hinzu.

Diagnose und Vorbeugung

Der Sprachtherapiedienst des Hospital de Clínicas de Buenos Aires findet ab Samstag, dem 16. April, statt, um weitere Informationen über die Hauptmerkmale der Stimme zu liefern. Auf der Grundlage der empfangenen Aufnahmen wird eine akustische Analyse der Stimme durchgeführt. Um die Anfrage zu stellen, müssen Sie eine E-Mail an dmvhospitaldeclinicas@gmail.com senden

„Wenn es irgendeine Art von Änderung gibt, werden wir einen Hinweis und/oder Vorschlag für Schritte machen, die in Bezug auf die von uns bewerteten Merkmale zu befolgen sind. Dies kann je nach Stimmbedarf die Indikation für eine frühzeitige HNO-Konsultation, ein Stimmtraining oder eine regelmäßige Überwachung sein „, erklärte der Leiter der Sprachtherapie des Universitätsklinikums.

Der Bereich Larynx and Voice des Otolaryngology Service des British Hospital wird seinerseits einen offenen und kostenlosen Online-Vortrag anbieten, um das Bewusstsein für die Verwendung und den Missbrauch der Stimme, Möglichkeiten zur Vorbeugung von Krankheiten, Schäden und Verletzungen der Stimme sowie besondere Sorgfalt bei der Verwendung der Stimme zum Arbeiten zu schärfen andere. Es findet am 22. April um 19 Uhr statt und trägt den Titel: „Alles Leben mit Stimme“.

LESEN SIE WEITER: