Der reichste Mann der Ukraine versprach, das belagerte Mariupol wieder aufzubauen: „Wir brauchen ein internationales Programm wie den Marshall-Plan“

Shakhtar Donetsk owner Rinat Akhmetov gets thrown up in the air as the players celebrate winning the 2009 UEFA Cup Final (Photo by AMA/Corbis via Getty Images)

Der reichste Mann der Ukraine hat sich verpflichtet, beim Wiederaufbau der belagerten Stadt Mariupol mitzuhelfen, einem Ort, der ihm am Herzen liegt, an dem er zwei riesige Stahlwerke besitzt, die, wie er sagt, erneut global konkurrieren werden.

Rinat Akhmetov hat gesehen, wie sein Geschäftsimperium durch acht Jahre Kämpfe in der Ostukraine zerrissen wurde, aber er bleibt trotzig, sicher, dass das, was er „unsere tapferen Soldaten“ nennt, die Stadt am Asowschen Meer verteidigen wird, die nach sieben Wochen Bombardierung in ein Ödland reduziert wurde.

Derzeit hat sein Unternehmen Metinvest, das größte Stahlunternehmen in der Ukraine, angekündigt, dass es seine Lieferverträge nicht erfüllen kann, und während sein Finanz- und Industriekonzern SCM Group seinen Schuldenverpflichtungen nachkommt, ist sein privater Energieproduzent DTEK „hat die Zahlung ihrer Schulden optimiert“ in einer Vereinbarung mit den Gläubigern.

„Mariupol ist eine globale Tragödie und ein Beispiel für Heldentum auf der ganzen Welt. Für mich war und wird Mariupol immer eine ukrainische Stadt sein „, sagte Achmetow in schriftlichen Antworten auf Reuters-Fragen.

„Ich denke, unsere tapferen Soldaten werden die Stadt verteidigen, obwohl ich verstehe, wie schwierig und schwer es für sie ist“, sagte er und fügte hinzu, dass er täglich mit Metinvest-Managern in Kontakt stand, die die Stahlwerke Azovstal und Illich in Mariupol leiten.

El multimillonario empresario ucraniano y presidente del FC Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov asiste a una cumbre ruso-ucraniana el 18 de octubre de 2011 en Donetsk, Ucrania. (Foto de Sasha Mordovets/Getty Images) Sasha Mordovets | Getty Images

Am Freitag berichtete Metinvest, dass es niemals unter russischer Besatzung operieren werde und dass die Belagerung von Mariupol mehr als ein Drittel der metallurgischen Produktionskapazität der Ukraine behindert habe.

Achmetow lobte die „Leidenschaft und Professionalität“ des ukrainischen Präsidenten Wolodymir Zelensky während des Krieges, der die Beziehungen zu mildern scheint, nachdem der ukrainische Führer letztes Jahr sagte, Verschwörer, die hofften, seine Regierung zu stürzen, hätten versucht, den Geschäftsmann einzubeziehen.

Achmetow bezeichnete den Vorwurf dann als „absolute Lüge“.

„Und Krieg ist sicherlich nicht die Zeit, um anderer Meinung zu sein... Wir werden die gesamte Ukraine wieder aufbauen „, sagte er und fügte hinzu, dass er am 23. Februar in das Land zurückgekehrt sei und seitdem dort gewesen sei.

Ein Marshallplan für die Ukraine

Achmetow sagte nicht genau, wo er war, aber er war am 16. Februar in Mariupol gewesen, dem Tag, an dem einige westliche Geheimdienste erwarteten, dass die Invasion beginnen würde. „Ich habe mit Leuten auf der Straße gesprochen, ich habe mich mit den Arbeitern getroffen...“, sagte er.

Un residente local cruza una calle dañada durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria del sur de Mariupol, Ucrania 15 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

„Mein Ziel ist es, zu einem ukrainischen Mariupol zurückzukehren und unsere (neu produzierten) Pläne umzusetzen, damit der in Mariupol produzierte Stahl wie zuvor auf den Weltmärkten konkurrieren kann.“

Russland fiel am 24. Februar ein, als Präsident Wladimir Putin eine „Sonderoperation“ zur Entmilitarisierung und „Entnazifizierung“ des Landes ankündigte. Kiew und seine westlichen Verbündeten lehnen es als falschen Vorwand für einen unprovozierten Angriff ab.

Achmetow, lange der reichste Mann der Ukraine, hat sein Geschäftsimperium seit 2014 geschrumpft, als Russland die Krimhalbinsel im Schwarzen Meer annektierte und zwei Regionen der Ostukraine - Donezk und Luhansk - die Unabhängigkeit von Kiew verkündeten.

Laut dem Forbes-Magazin erreichte das Nettovermögen von Akhmetov 2013 15,4 Milliarden Dollar. Es liegt derzeit bei 3,9 Milliarden US-Dollar.

Rinat Akhmetov levantando la Copa de la UEFA en 2009

„Für uns ist 2014 der Krieg ausgebrochen. Wir haben unser gesamtes Vermögen sowohl auf der Krim als auch im vorübergehend besetzten Gebiet von Donbass verloren. Wir haben unsere Geschäfte verloren, aber das hat uns härter und stärker gemacht „, sagte er.

„Ich bin zuversichtlich, dass SCM als größtes privates Unternehmen des Landes eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg spielen wird“, sagte er und zitierte Beamte, die behaupteten, der Kriegsschaden habe eine Billion Dollar erreicht.

„Wir werden definitiv ein beispielloses internationales Wiederaufbauprogramm brauchen, einen Marshall-Plan für die Ukraine“, sagte er und bezog sich dabei auf das US-Hilfsprojekt, das zum Wiederaufbau Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen hat.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir alle nach unserem Sieg in diesem Krieg eine freie, europäische, demokratische und erfolgreiche Ukraine wieder aufbauen werden.“

(Mit Informationen von Reuters)

