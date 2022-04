Das Wetter in Mexiko für den 16. April: Samstag des Ruhms mit Temperaturen über 40ºC

Es wird prognostiziert, dass der National Meteorological Service in mehr als 18 Gebieten im ganzen Land Temperaturen über 40° C haben wird. Dies ist auf das Vorhandensein einer Hitzewelle zurückzuführen, die eine sehr heiße Abendumgebung erzeugt. Es wird jedoch auch Niederschläge geben, insbesondere im Nordosten, Osten und Südosten des Landes, da Feuchtigkeit aus dem Golf von Mexiko, dem Pazifischen Ozean und der Karibik eindringt.

Mexiko wird in den Berggebieten von Chihuahua und Durango Mindesttemperaturen von bis zu -5° C verzeichnen. Im Gegensatz dazu steigen die Höchststände in Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosí, Queretaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche und Yucatan auf bis zu 40° C in Sonora. Colima, Bundesstaat Mexiko, Tabasco und Quintana Roo.

Valle de México: Im Morgengrauen wird eine kühle bis gemäßigte Umgebung sowie tagsüber mittelbewölkter bis bewölkter Himmel mit der Wahrscheinlichkeit isolierter Niederschläge in Mexiko-Stadt und im Bundesstaat Mexiko prognostiziert, die mit Stromschlägen einhergehen könnten.

In Mexiko-Stadt wird eine Mindesttemperatur von 16 bis 18° C und ein Maximum von 29 bis 31° C prognostiziert. Für die Hauptstadt des Bundesstaates Mexiko gilt eine Mindesttemperatur von 9 bis 11° C und ein Maximum von 26 bis 28° C.

Halbinsel Baja California: Teilweise bewölkter Himmel und kein Regen in der Region. Kalte Umgebung während des Morgens mit Frost in den Berggebieten von Baja California. Am Nachmittag ist die Atmosphäre warm bis warm.

Nordpazifik: Den größten Teil des Tages teilweise bewölkter Himmel. Kein Regen in der Region. Kalte sowie kühle bis gemäßigte Morgenatmosphäre in Sinaloa. Nachmittags warme bis warme Atmosphäre.

Zentralpazifik: Teilweise bewölkter Himmel und kein Regen. Kühle Atmosphäre am Morgen, nachmittags warme bis sehr heiße Umgebung.

Südpazifik: Bewölkter Nachmittagshimmel mit Schauern, Stromschlägen und wahrscheinlichen Hagelfällen in Chiapas sowie vereinzelte Regenfälle in Oaxaca und kein Regen in Guerrero. Kühle Atmosphäre am Morgen mit Nebelbänken in Berggebieten und heiß bis sehr heiß am Nachmittag in Küstengebieten.

Golf von Mexiko: Morgens teilweise bewölkt und nachmittags bewölkt; vereinzelte Schauer in Tamaulipas. Kein Regen in Veracruz und Tabasco. Kühle Atmosphäre im Morgengrauen mit Nebelbänken in den Berggebieten der Region und heiß bis sehr heiß am Nachmittag.

Yucatan Peninsula: Morgens klarer Himmel und nachmittags meist bewölkt, ohne Regen in der Region. Milde Morgenstimmung und nachmittags warme bis sehr heiße Atmosphäre.

Mesa del Norte: Teilweise bewölkter Himmel den größten Teil des Tages mit vereinzelten Regenfällen in Coahuila, Nuevo León und San Luis Potosí. Im Rest der Region regnet es nicht. Kalte bis sehr kalte Morgenumgebung mit Frost in den Bergen von Chihuahua und Durango. Nachmittags warme bis warme Atmosphäre.

Mesa Central: Teilweise bewölkter Himmel am Morgen und bewölkter Nachmittag mit vereinzelten Regenfällen in Querétaro, Hidalgo, Morelos und Puebla. Kühle bis kalte Morgenstimmung in Berggebieten. Nachmittags warme Atmosphäre.

