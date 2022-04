„Ben-Hur“, „Die Passion Christi“ und weitere Osterklassiker zum Streaming

„Die Passion Christi“ stellt die Passion Jesu wieder her, die in den Evangelien erzählt wurde. (Icon-Produktionen)

Die Karwoche wäre nicht vollständig ohne einen eigenen Marathon von Filmen, der die größten Geschichten der Katholiken auf die Leinwand brachte Religion, die jemals in der Zeit des Römischen Reiches festgelegt wurden. Vom unvergesslichen Klassiker Ben-Hur bis zur krassen Handlung von Die Passion Christi unter der Regie von Mel Gibson sehen Sie sich diese Liste mit Titeln an, die Sie über digitale Plattformen ansehen können.

La pasion de Cristo

Der Schauspieler-Regisseur Mel Gibson stand hinter diesem christlichen Dramafilm, der 2004 veröffentlicht wurde. Mit Jim Caviezel in der Rolle von Jesus von Nazareth und Maia Morgenstern als Jungfrau Maria porträtiert die Filmproduktion die Passion Jesu gemäß den kanonischen Evangelien. Die Handlung ist unterteilt in Gebet und Agonie im Garten der Oliven, Geißeln Jesu, Dornenkrönung, Jesus trägt das Kreuz nach Golgatha, Kreuzigung und Tod Jesu und schließlich die Auferstehung Jesu am dritten Tag seines Todes. Verfügbar auf Star+.

Ben-Hur

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist vergangen und das Fernsehen überträgt diesen Film heutzutage weiterhin in seiner Sondersendung. Jetzt kann die Geschichte mit Charlton Heston auch jederzeit per Streaming genossen werden: „Judah Ben-Hur (Charlton Heston), ein Mitglied des in Jerusalem lebenden jüdischen Adels, lebt ein religiöses und friedliches Leben. Eines Tages widersetzt er sich der tyrannischen Besetzung Judäas durch Rom.“ Es ist im HBO Max-Katalog zu sehen.

Espartaco

Aufgrund der Ereignisse von 73 v. Chr. belebt Kirk Douglas den Sklaven, der zum Gladiator wurde und zum Symbol einer Rebellion gegen das Römische Reich wurde. Der Film von 1960 wurde von Stanley Kubrick inszeniert und basierte auf dem gleichnamigen Roman von Howard Fast. Neben dem Protagonisten traten auch andere klassische amerikanische Filmstars wie Laurence Olivier, Jean Simmons, John Gavin, Charles Laughton, Peter Ustinov, Herbert Lom, Woody Strode und Tony Curtis auf. Zum Genießen auf HBO Max.

La vida de Brian

1979 veröffentlichte die englische Comedy-Gruppe Monty Python ihren dritten Filmvorschlag, der die Geschichte eines Juden erzählt, der am selben Tag wie Jesus geboren wurde und in den Tagen seines Erwachsenenalters mehrfach von ihm verwirrt wird. Diese Satire wurde aufgrund ihrer Komödie- und Parodieszenen sowie der Originallieder, die das Publikum begeisterten, zu einem der erfolgreichsten Titel ihrer Zeit. Auf Netflix.

Die zehn Gebote

Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne De Carlo, Debra Paget und weitere Schauspieler aus dem goldenen Zeitalter des amerikanischen Kinos spielen in diesem religiösen Film die Hauptrolle, der eine Passage aus dem Exodus in der Bibel nachbildet. Der Geschichte nach wäre es von Moses geschrieben worden, einem ägyptischen Prinzen, der sein Volk von der Versklavung befreit und später die Zehn Gebote von Gott erhält. „Das Leben von Moses, einst vom Haus des Pharao geehrt, der einem privilegierten Leben den Rücken gekehrt hat, um sein Volk in die Freiheit zu führen“, heißt es in der offiziellen Zusammenfassung. Es kann auf Prime Video angesehen werden.

