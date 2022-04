Yerry Mina gehört zu den fünf Everton-Spielern, die in dieser Saison verletzungsbedingt die meisten Spiele verpasst haben

Für den Everton FC in England war es keine einfache Saison. Das Team, in dem Yerry Mina spielt, hat Verletzungen erlitten, einschließlich der des Kolumbianers, der ihn zwei Monate und sieben Tage lang vom Gericht ferngehalten hat. Dies hat sich auch auf die Gesamtwertung ausgewirkt, sie werden in Feld 17 mit 28 Einheiten vier Punkten in der Abstiegszone platziert.

Das englische Portal The Athletic veröffentlichte einen Bericht, der das Problem der Verletzungen in der von Frank Lampard geleiteten Gruppe beschreibt. Der Kader wird vom Lenkrad Tom Davies angeführt, der nur sechs Spiele spielen konnte und aufgrund einer Knieverletzung insgesamt 24 Spiele verpasst hat. Bei der gleichen Anzahl von Spielen wird er vom Mittelfeldspieler Fabian Delph wegen einer Verletzung der Achillessehne begleitet.

Auf dem dritten Platz steht der Stürmer Dominic Calvert Lewin, der in der letzten Saison des Everton FC auffiel, in der er das Team, einen der Kanoniere der Premier League, erzielte und in die englische Mannschaft für die europäischen Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar rief. Dieser englische Spieler verpasste 21 Spiele für die „Toffees“.

Der vierte Platz geht an Yerry Mina, der eine empfindliche Verletzung des Quadrizeps seines rechten Beins erlitt und ihn knapp in den Operationssaal bringt. Die Abwesenheit des Innenverteidigers stammt aus dem 8. Februar, als er wegen eines Rückfalls der Verletzung, die ihn daran gehindert hatte, das Jahr mit Wettbewerben zu beginnen, gegen Newcastle abreisen musste.

Das medizinische Personal von Everton FC war sehr vorsichtig in Bezug auf Minas Genesung und entschied, dass sie mit minimalen Belastungen zum Training zurückkehrte, bevor sie zum ersten Teamtraining zurückkehrte. Insgesamt gab es in der Saison 2021-2022 20 Spiele, die der gebürtige Guachené verpasste, zusätzlich zu den Qualifikationsspielen mit der kolumbianischen Nationalmannschaft.

Die Top-5 werden vom Portugiesen André Gomes geschlossen, wobei das Mittelfeld bei den „Toffees“ am stärksten betroffen ist. Das Lenkrad fehlte in 16 Spielen. Diese Liste enthält Spiele aus der Premier League, dem FA Cup und dem Carabao Cup.

Yerry Mina entre los cinco futbolistas que más partidos se perdieron con el Everton en la temporada por lesión

Everton hat sieben Spiele verloren und vier Spiele gewonnen. Die ausstehenden Spiele für Everton sind gegen: Leicester City, Liverpool, Chelsea, Watford, Brentford, Crystal Palace und Arsenal. Ein Kalender, der nicht einfach ist, aber Sie davor bewahren kann, die Kategorie zu verlieren.

Evertons schlechte Kampagne hat bereits den Spanier Rafa Benitez und den Engländer Duncan Ferguson, die als Interimstrainer übernommen hatten, „die Köpfe gefangen“. Die Ernennung von Lampard, der Chelsea-Legende und einem der besten Torschützen in der Geschichte der englischen Liga, ist angekommen, aber das Bild verbessert sich immer noch nicht.

Sein letztes Ergebnis bei den „Toffees“ war im FA Cup, aber in der letzten Saison. Es war am 5. Februar 2022, als er in der 14. Minute des Spiels gegen Brentford traf. Dieses Ergebnis war das erste in der Frank Lampard-Ära in Everton. Damit werden sieben Tore vom Innenverteidiger mit der englischen Mannschaft in 86 Spielen ausgetragen.

