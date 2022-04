Subvarianten von Ómicron BA.4 und BA.5: WHO erklärte, ob sie schwerer oder übertragbarer sind als die vorherigen

Während die Zahl der Fälle von Menschen mit COVID-19 und Todesfällen in letzter Zeit zurückgegangen ist, beobachtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Entwicklung des Coronavirus und der Entstehung von Varianten und deren Unterlinien. Ómicron ist immer noch das dominierende auf der Welt, und kürzlich wurden seine Unterlinien BA.4. und BA.5 entdeckt , die laut Gesundheitsbehörde der Vereinten Nationen nicht bedeuten, dass sie schwerwiegendere Fälle erzeugen oder übertragbarer sind als die anderen Subvarianten, die bereits in ihrem Umlauf fortgeschritten sind.

Letzte Woche gab es laut WHO die niedrigste Anzahl von Todesfällen durch COVID-19 seit den ersten Tagen der Pandemie. Er warnte jedoch davor, dass es in einigen Ländern immer noch „ernsthafte Spitzen“ in Fällen gibt, eine Situation, die Druck auf Krankenhäuser ausübt.

Während sich das Coronavirus weiterentwickelt, dürfen wir seine Veränderungen nicht aus den Augen verlieren. Der Direktor der globalen Gesundheitsbehörde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, machte die Regierungen auf die Notwendigkeit aufmerksam, die Anzahl der Tests und sequenzierten Proben zu erhöhen, damit Wissenschaftler bestehende Varianten verfolgen und neue identifizieren können, sobald sie entstehen.

Er betonte, dass ein Rückgang der Zahl der Fälle und Todesfälle nicht unbedingt ein „geringeres Risiko“ bedeutet. Und er wies darauf hin, dass die „Fähigkeit, ihre Tendenzen zu kontrollieren“, beeinträchtigt sei, wenn die Anzahl der Tests zum Nachweis der Krankheit reduziert werde.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó a los gobiernos que hagan más testeos y vigilancia genómica del coronavirus/OMS Europa Press

„ Derzeit gibt es eine Reihe von Ómicron-Linien, die wir genau verfolgen, darunter BA.2, BA.4 und BA.5 sowie eine weitere nachgewiesene Rekombination, bestehend aus BA.1 und BA.2 “, sagte Dr. Ghebreyesus.

Die Varianten BA.4 und BA.5 wurden in mehreren Ländern gemeldet, darunter Südafrika und einige europäische Nationen, berichtete die leitende Epidemiologin der Organisation, Dr. Maria Van Kerkhove. „Bisher sind weniger als 200 Sequenzen verfügbar und wir hoffen, dass sich das ändert (...) Wir verfolgen (das Virus) sehr genau, um festzustellen, ob es einen Anstieg der Fallerkennung gibt, aber (bisher) haben wir keine Veränderungen in der Epidemiologie oder dem Schweregrad gesehen „, sagte er.

Der Notfalldirektor der Agentur, Michael Ryan, warnte seinerseits davor, dass sich die Welt „nicht leisten kann, es sich aus den Augen zu verlieren, solange sich das Virus weiterentwickelt“. „An dieser Stelle wäre es sehr unklug anzunehmen, dass weniger Fälle eine absolute Risikominderung bedeuten. Wir freuen uns über den Rückgang der Todesfälle, aber dieses Virus hat uns schon einmal überrascht, es hat uns überrascht „, warnte er.

„ Wir müssen unsere Arbeit machen und dieses Virus so gut wie möglich im Auge behalten, während die Menschen ihr Leben wieder so normal wie möglich leben “, erklärte Ryan. Dr. Soumiya Swaminathan, die wissenschaftliche Direktorin der Organisation, warnte ihrerseits davor, dass Abstammungslinien und Rekombinationen weiterhin auftreten werden und dass die Welt weiterhin in die Verbesserung von Instrumenten wie neuen Impfstoffen investieren müsse.

„Wir müssen uns auf die Möglichkeit vorbereiten, dass sich das Virus so stark verändert, dass es die derzeitige Immunitätskapazität vermeiden kann“, sagte er. Die Coronavirus-Pandemie ist immer noch ein globaler Notfall für die öffentliche Gesundheit. Der Direktor der WHO betonte auch, dass das Virus im Laufe der Zeit übertragbarer geworden ist, insbesondere für ungeschützte und ungeimpfte Personen , die keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung und antiviralen Medikamenten haben.

El virus se ha vuelto más transmisible para las personas no vacunadas que carecen de acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos antivirales/REUTERS/Sumaya Hisham/Archivo REUTERS

„Die beste Schutzart ist die Impfung und die Auffrischungsdosis, wenn empfohlen. Tragen Sie weiterhin Masken, besonders in belebten Innenräumen. Und für geschlossene Räume halten Sie den Luftstrom, indem Sie Fenster und Türen öffnen, und investieren Sie in ein gutes Belüftungssystem „, fragte er.

Er erinnerte auch daran, dass das Notfallkomitee der Internationalen Gesundheitsvorschriften, das mit der Bewertung des globalen Zustands der COVID-19-Situation beauftragt ist, diese Woche einstimmig zugestimmt hat, die Pandemie weiterhin als globalen Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu betrachten. „Anstatt Sie im Stich zu lassen, ist es an der Zeit, noch härter daran zu arbeiten, Leben zu retten“, sagte Tedros über die Entscheidung des Ausschusses.

Am 11. April kündigten südafrikanische Wissenschaftler den Nachweis der beiden neuen Unterlinien der Ómicron-Variante BA.4 und BA.5 an. Es wurde von Tulio de Oliveira verbreitet, der in diesem Land Institutionen zur genetischen Sequenzierung leitet. Seine Gruppe war diejenige, die die Entdeckung von Ómicron BA.1 ankündigte, das seit November letzten Jahres explosive Wellen auf der Welt erzeugte.

Los sublinajes de Ómicron BA.4 y BA.5 no son más transmisibles que las otras subvariantes detectadas desde noviembre pasado/Archivo Andriy Onufriyenko | Getty Images

Die Linien wurden auf BA.4 und BA.5 getauft, sagte er per SMS und in einer Reihe von Tweets. Laut de Oliveira haben die Abstammungslinien in Südafrika jedoch keinen Höhepunkt der Infektionen verursacht und wurden in Proben aus mehreren Ländern gefunden. „Angesichts der wenigen Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in Südafrika sind wir auf die kontinuierliche Entwicklung aufmerksam gemacht, machen uns aber keine Sorgen“, sagte de Oliveira per SMS. „Die gesamte Laborwissenschaft zur Neutralisierung des Virus und der Impfstoffe ist bereits vorhanden, und wir verstärken die genomische Überwachung“, sagte er.

Die Sublinien BA.4 und BA.5 wurden auch in Proben aus Botswana, Belgien, Deutschland, Dänemark und dem Vereinigten Königreich gefunden, sagte de Oliveira. Die beiden Linien haben ähnliche Mutationen in ihren Spike-Proteinen, dem Teil des Virus, der ihm hilft, sich an menschliche Zellen zu binden, und in der BA.2-Sublinie, die infektiöser zu sein scheint als die im November gefundene Variante. Sie haben auch einige zusätzliche Mutationen, sagte er.

Darüber hinaus erinnerte der WHO-Chef diese Woche erneut an die Ungleichheit bei der Verteilung von Impfstoffen. „Die Verringerung der Lücke in der Impfstoffverteilung ist der beste Weg, um die Immunkapazität der Bevölkerung zu erhöhen und sie vor zukünftigen Wellen zu schützen“, betonte er und hob die Notwendigkeit hervor, einen neuen Pandemievertrag für die Zukunft abzuschließen. „Eine neue Vereinbarung über Pandemien ist unsere beste kollektive Verteidigung gegen bekannte Viren und natürlich gegen die nächste Krankheit X“, schloss er.

LESEN SIE WEITER: