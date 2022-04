Steh früh auf! Der Monserrate Trail schließt an Ostern um 12.00 Uhr

Nachdem am Dienstag auf dem Cerro de Monserrate-Weg ein Tag voller Wartung und vollständiger Schließung stattgefunden hatte, wurden mehr als 22.000 Menschen ermutigt, an diesem Gründonnerstag die Steinstraße zu diesem ikonischen Ort in Bogotá hinaufzugehen.

Der Monserrate-Weg begrüßte schließlich Einheimische und Besucher nach zwei Jahren vollständiger Schließung und Teilkapazität aufgrund der Covid-19-Pandemie. Die einzigen Einschränkungen umfassten schwangere Frauen, Haustiere, Erwachsene über 75 Jahre, Kinder unter einem Meter und Personen unter dem Einfluss psychoaktiver Mittel.

Darüber hinaus bestand das Bürgermeisteramt von Bogotá darauf, dass der Weg nur zwischen fünf Uhr morgens und mittags zugänglich sei . Der eine oder andere ahnungslose Mann kam jedoch nach der am ersten heiligen Tag angegebenen Zeit an und konnte den Hügel nicht zu Fuß erklimmen: Er hatte die Möglichkeit, mit der Seilbahn, der Standseilbahn zu klettern oder an einem anderen Tag zurückzukehren.

Um zu verhindern, dass es Ihnen passiert, beachten Sie diese Zeitbeschränkung und kommen Sie früh an, damit Sie den gepflasterten Weg auf und ab erreichen können. Wenn Sie es geschlossen finden, klettern Sie bitte nicht in den Busch, wenn Sie nicht genug Wandererfahrung haben, da Sie sich verlaufen oder sich verletzen könnten.

Neben Sportlern und Outdoor-Enthusiasten besteigen einige Katholiken in der Karwoche als Gemeindemitglieder und Pilger den Hügel, da sich oben die Basilika des gefallenen Herrn von Monserrate befindet, eine religiöse Figur, der Wunder aller Art zugeschrieben wurden.

Unnötig zu erwähnen, dass das Betreten der Basilika kostenlos ist und wie jede andere katholische Gemeinde funktioniert: Es wird liturgische Feiern geben und die üblichen Aktivitäten der Major Week werden stattfinden. Einige dieser Aktivitäten finden jedoch nach der Schließung des Trails statt.

Zum Beispiel die Feier der Passion Jesu Christi — am Karfreitag um drei Uhr nachmittags — und die Osternacht — am Karsamstag um sechs Uhr nachmittags. Wenn Sie an diesen Aktivitäten teilnehmen, nehmen Sie Geld mit, um mit der Seilbahn oder der Standseilbahn auf- oder abzusteigen. Darüber hinaus müssen Sie Ihren Impfausweis gegen COVID-19 mit sich führen.

Bitte beachten Sie, dass die Aktivitäten auch auf Facebook Live übertragen werden, sodass Sie sie kostenlos von zu Hause aus ansehen können.

Das Bürgermeisteramt von Bogotá berichtete, dass die Wanderwege Quebrada La Vieja, San Francisco-Vicachá, La Aguadora und Guadalupe-Aguanoso während der Karwoche für Bürger geöffnet sein werden. Die vier Wanderwege befinden sich in den östlichen Hügeln von Bogotá.

Die Touren, die durch diese Ökosysteme durchgeführt werden, garantieren passive Erholung und den öffentlichen Nutzungsplan des Reservats Los Cerros. Um teilnehmen zu können, müssen sich die Bürger zuvor in der Anwendung registrieren https://gme.acueducto.com.co/visitas/. Bei der Ankunft am Treffpunkt überprüfen sie die Quote und den Impfausweis.

Die Bezirksverwaltung warnt Sie, dass die Straße Guadeloupe-Aguanoso am Freitag, dem 15. April, aufgrund einer Pilgerfahrt entlang der Hauptstraße nach Guadalupe geschlossen wird. Die Pilgerfahrt von der Kirche Nuestra Señora de La Peña im Viertel Los Laches, Ermita de la Peña oder Alto de La Cruz zum Cerro Aguanoso und zum Heiligtum der Jungfrau von Guadalupe ist eingeschränkt. Der einzige Zugang ist genau durch die Kirche von Guadalupe.

