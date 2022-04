So wird der regionale Gipfel und Teller am 17. April bei der Rückkehr nach Bogotá funktionieren

Wie es seit Anfang dieses Jahres üblich ist, wenn es eine festliche Brücke gibt, werden die Einnahmen nach Bogotá nach dem Maß des Gipfels und der regionalen Platte erzielt. Dies ist eine Beschränkung, die gemeinsam zwischen dem Büro des Bezirksbürgermeisters und der Regierung von Cundinamarca eingeführt wurde, um Staus auf den Straßen in die Hauptstadt zu vermeiden.

Vor kurzem gab das Bürgermeisteramt von Bogotá bekannt, dass diese Maßnahme am Sonntag, dem 17. März, in Kraft treten wird, wenn die meisten Einwohner der Hauptstadt nach den Osterferien in die Stadt zurückkehren.

So können am Ostersonntag bis 12.00 Uhr alle Fahrzeuge von 12.00 bis 16.00 Uhr in die Stadt einfahren. Fahrzeuge mit Kennzeichen in gerader Anzahl fahren in die Hauptstadt des Landes ein. Von 16 bis 20 Uhr dürfen Autos, deren Kennzeichen in ungeraden Zahlen endet, einfahren.

Ab 20 Uhr wird die Durchfahrt wieder für alle Fahrzeuge freigegeben, die nach Bogotá fahren möchten, unabhängig von der Nummer, auf der ihr Nummernschild endet.

Es ist bemerkenswert, dass die lokalen Behörden parallel zur Beschränkung der Einreise in die Stadt zwischen 14.30 und 20.00 Uhr das reversible Rennen des siebten Rennens von der 245th Street und der 180th Street aus durchführen werden.

Eintrittswege, auf denen der regionale Gipfel und die Platte gelten

Die Beschränkung des Verkehrs nach Spitzen- und Regionalkennzeichen gilt am Ostersonntag (17. April) in den neun Korridoren, die in die Stadt münden. Die Läufer sind:

-Nordautobahn: von der Andenmaut bis zum Nordportal des TransMilenio-Systems in Nord-Süd-Richtung

-Süd-Autobahn: von der Gemeindegrenze von Soacha bis zur Boyacá Avenue, Süden/Norden

-Centenario Avenue (13. Straße): vom Fluss Bogotá bis zur Ciudad de Cali Avenue (Carrera Avenue 86) in West-Ost-Richtung

-80th Street Avenue: von der Guadua-Brücke bis zum 80. Portal des TransMilenio-Systems in West-Ost-Richtung

-Avenida Carrera 7: von der 245. Straße bis zur 183. Straße, Nord/Süd

-Boyacá Avenue via al Llano: vom algerischen Durán Quintero-Tunnel bis zur alten Straße nach Llano, Süd-/Nordrichtung

-Über Suba Cota: vom Fluss Bogotá bis zur Straße Av. 170, Nord/Süd-Richtung

-Via la Calera: von Patios Maut bis zur Carrera 7 Avenue, Ost-West-Richtung

-Über nach Choachí: von der Straße nach Monserrate bis zur Circunvalar Avenue, in Ost-West-Richtung

Ausnahmen, die nicht für den regionalen Gipfel und die Platte gelten

Das Büro des Bürgermeisters von Bogotá erinnerte daran, dass die Ausnahmen für die Verbreitung von Solidaritätspico und Plakette, Car-Sharing und für medizinisches Personal für diese Maßnahme nicht gelten, die für Urlaubsbrücken beim Einkommen in die Hauptstadt gilt.

Es sei daran erinnert, dass die Strafen für die Nichteinhaltung der Peak- und Plattenmaßnahme im Nationalen Verkehrsgesetzbuch für Verstöße C.14 festgelegt sind: „Durchfahrt durch eingeschränkte Standorte oder zu Zeiten von der zuständigen Behörde verboten“. Das Bußgeld liegt im Jahr 2022 bei 468.500 Pesos. Außerdem wird das Fahrzeug immobilisiert.

