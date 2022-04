Rafael Pombo, ein unverzichtbarer Bestandteil des FilBo, dessen Raum es verdient, von sehr steifen und sehr netten Lesern besucht zu werden

Während die Ausgaben der Internationalen Buchmesse von Bogotá -FilBo- fortschreiten, gibt es Autoren, die sich in diesem Literaturfestival festigen, nicht nur wegen ihres Namens, sondern auch wegen der Bedeutung ihrer Werke in der kolumbianischen Literatur. Einige sind länger in den Pavillons inkarniert als andere, und dies ist bei Rafael Pombo der Fall.

Und es ist so, dass der Bogotá-Schriftsteller zu dieser Figur wurde, die notwendig war, damit Kinder sich der Literatur nähern können, ohne direkt die Werke durchzugehen, die aufgrund ihrer Komplexität zu unverständlichen „Ziegeln“ werden. Mit Pombo und Charakteren wie „Rin Rín Tadpole“ oder der Katze „Michín“ übernahm die Kinderliteratur zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Ruder und das verliert Mitte 2022 nicht ihren Lauf.

Aus diesem Grund werden sein Leben, seine Arbeit und seine Anekdoten nicht nur auf der Hauptmesse geschätzt, die übrigens an diesem Dienstag, dem 19. April, beginnt, sondern auch eine virtuelle Komponente namens „Pombo the Apprentice with his Magic Universe“, die aus einer Reihe digitaler Ereignisse besteht, die mehr ermöglichen Berichterstattung sowohl bei Kindern als auch bei ihren Begleitern.

Dieser Raum wurde von der Rafael Pombo Foundation geschaffen und wird von dieser betrieben, die durch die Förderung kinderfreundlicher Räume einen lobenswerten Beitrag zur literarischen Kultur leistet. Wie erwartet konnte FilBo keine Ausnahme für sie sein, insbesondere in dem Wissen, dass die Messe für dieses Jahr Hybridräume haben wird an diesen und andere Autoren.

Dieser Raum ist jedoch nicht nur für Säuglinge und deren Betreuer gedacht. Diese multimodale Erfahrung wurde auch für die Freude von Menschen jeden Alters - insbesondere der neuen Generationen - entwickelt, damit sie neue Kommunikationsmöglichkeiten kennenlernen können, die dazu führen, dass mehr über Pombos Beitrag zur nationalen Literatur unterrichtet wird.

Die multisensorische Erfahrung umfasst auch eine Inszenierung der Gigantografie, die in Pombos ikonischen Charakteren wie „The Poor Viejecita“ enthalten ist, die nichts zu essen hatte, aber Fleisch, Obst, Süßigkeiten, Kuchen, Eier, Brot und Fisch; „Juan Matachín“ und dieselbe wandelnde Kaulquappe, die Eines Morgens kam er aus seinem sehr steifen und sehr schönen Haus.

Laut María del Pilar Arango, Direktorin der Pombo Foundation, besteht eines der Ziele der Rafael Pombo Foundation darin, auf den Aufbau digitaler Ressourcen zu setzen, die „ein Szenario sein sollen, in dem Kinder und Jugendliche durch kreative Labors mit digitalem Schwerpunkt Technologien aus einer kritischen und kreativen Perspektive, sodass sie sich als digitale Bürger wahrnehmen können“.

Er wies auch darauf hin, dass Inhalte wie „Pombo der Lehrling mit seinen magischen Universen“ es uns ermöglichen, „über“ Kreativität und Vorstellungskraft hinauszugehen, basierend auf einem Verweis in der kolumbianischen Literatur wie Jorge Issacs, José Asunción Silva und José Eusebio Caro.

Es sollte beachtet werden, dass dieser analoge Raum über mehrere technologische Werkzeuge verfügen wird, mit denen wir das Pombo-Museum auf der Grundlage einer 360°-Tour visualisieren können, bei der Physisches und Digitales in einem einzigen Raum zusammenkommen.

Schließlich sollte daran erinnert werden, dass die Rafael Pombo auf der Buchmesse in der kolumbianischen Hauptstadt stehen. Ehrengäste sind die Kinder, die inmitten so vieler Autoren und literarischer Neuheiten beschließen, sich von jenen Geschichten mitreißen zu lassen, die seit mehr als einem Jahr Jahrhundert.

