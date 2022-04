Kristen Stewart spielt im romantischen Thriller „Love Lies Bleeding“

Actor Kristen Stewart attends the 94th Oscars Nominees Luncheon in Los Angeles, California, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Nach ihrer Oscar-Nominierung für Spencer fügt die amerikanische Schauspielerin Kristen Stewart ihrer Filmografie weiterhin innovative Vorschläge hinzu. Love Lies Bleeding, wie dieses neue Projekt genannt wird, wird von Rose Glass (Saint Maud) inszeniert und unter dem Label der Filmgesellschaft A24 Films veröffentlicht. Letzteres ist bekannt für renommierte Filme wie Lady Bird, The Florida Project, Moonlight, Midsommar, The Lighthouse, The Tragedy of Macbeth und zuletzt Alles Alles auf einmal.

Der Film, der auch von Film4 und einer Abteilung des britischen Senders Channel 4 unterstützt wird, ist ein romantischer Thriller, der in der Welt des Bodybuildings spielt. Glass wird das Drehbuch mit Weronika Tofils schreiben, und wie The Hollywood Reporter enthüllt, zielt die Geschichte hauptsächlich darauf ab, die extremen Fähigkeiten widerzuspiegeln, die für Wettkämpfe in diesem Weltsport erforderlich sind.

Kristen Stewart y Pablo Larrain trabajaron juntos en "Spencer". (REUTERS/ Eric Gaillard) REUTERS

Stewart wird die schützende Geliebte einer Bodybuilderin zum Leben erwecken, deren Dolmetscherin noch nicht angekündigt wurde . Laut der Beschreibung der an dieser Produktion beteiligten Unternehmen wird die Romanze, die auf dem Bildschirm zu sehen sein wird, „von Ego, Begierde und dem amerikanischen Traum angetrieben“. Dies ist nicht das erste Mal, dass der Twilight-Star an einer LGTBQ+-Produktion beteiligt ist. Tatsächlich hatte er dies bereits zuvor in der Komödie Happiest Season (2020) getan.

Love Lies Bleeding wird weltweit von A24 veröffentlicht, der Filmgesellschaft, die gerade dieses Jahr X veröffentlicht hat, einen Horrorfilm von Ti West. der neue Alex Garland (Ex Machina), der den Titel Men trug; und derjenige, über den letzte Woche am meisten gesprochen wurde. Everything Everywhere All at Once, eine schwarze Action-Komödie unter der Regie von Dan Kwan und Daniel Scheinert.

La cinta de Larrain explora un pasaje clave en la vida de la princesa Diana. (Diamond Films)

Rose Glass ist eine britische Regisseurin und Drehbuchautorin, die mit der Einführung von Saint Maud beim Toronto International Film Festival vor drei Jahren Bekanntheit in der Filmindustrie erlangte. Die psychologische Horrorhandlung zeigte die Besessenheit einer Krankenschwester und eines Anhängers des christlichen Glaubens mit der Rettung der Seele eines Tänzers im Ruhestand, bei dem Krebs diagnostiziert wurde. Es gewann 15 Nominierungen bei den British Independent Film Awards und war ein Kandidat in den Kategorien Bester Film und Bestes Debüt bei der BAFTA.

Kristen Stewart und ihre Oscar-Nominierung für Spencer

Seit Kristen Stewarts erster Blick in die Rolle der Lady Di enthüllt wurde, ist eine Nominierung für die Oscars begann diskutiert zu werden, was sich letztendlich erfüllte. Unter der Leitung des chilenischen Filmemachers Pablo Larrain (Jackie) bot der Künstler eine Charakterisierung der edlen Diana von Wales in einem Film, der sich vorstellte, wie es für sie in den Momenten vor ihrer offiziellen Trennung von Prinz Charles gewesen wäre .

Stewart fue nominada a la reciente gala de los Oscar por su interpretación como Lady Di. (Diamond Films)

Im Dezember 1991 ging sie in den Landsitz des Sandringham House in Norfolk, um an den von der britischen Königsfamilie organisierten Weihnachtsferien teilzunehmen. Ihre beiden Söhne William und Harry warten dort auf sie. Zu dieser Zeit durchlief Carlos und Dianas Ehe aufgrund seiner Untreue gegenüber Camilla Parker-Bowles ihren kritischsten Moment.

Spencer wurde ursprünglich 2021 bei den Filmfestspielen von Venedig gezeigt und könnte Ende letzten Februar in den Kinos Lateinamerikas zu sehen.

