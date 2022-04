Intensive Impfkampagne gegen COVID-19: Dies wird das Verfahren zur Anwendung von Dosen in IMSS und ISSSTE sein

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

Die COVID-19-Pandemie fordert weiterhin Tausende von Menschen das Leben und erhöht die Zahl der Infizierten im Land. Daher bestand die Regierung von Mexiko-Stadt darauf, dass die Bürger geimpft werden sollten, um weitere Infektionen zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund wurde die intensive Impfkampagne zum Nutzen der Nachzügler aktiviert.

Daher werden wir in diesem digitalen Raum vorstellen, wie das Verfahren zur Anwendung der Dosis im mexikanischen Institut für soziale Sicherheit (IMSS) und des Instituts für soziale Sicherheit und soziale Dienste der Staatsarbeiter (ISSSTE) aussehen wird.

Die Regierungschefin von CDMX, Claudia Sheinbaum, berichtete, dass es das erste Mal sein wird, dass Menschen in ihrem nächstgelegenen Gesundheitszentrum oder in einer Abteilung des IMSS oder ISSSTE geimpft werden, unabhängig davon, ob sie Anspruch auf solche Institute haben oder nicht.

Wo werden sie impfen?

Jeder, der seine erste, zweite oder dritte Dosis benötigt, kann die 117 zugelassenen Gesundheitszentren besuchen.

Es wird auch 25 IMSS-Einheiten, 45 ISSSTE-Einheiten oder 4 spezielle Makrozentren geben, um den Impfstoff anzuwenden.

Die vier Makrozentren sind: Arms Room, CENCIS Marina, Voca 7 des IPN, CC Jaime Torres Bodet.

Wann werden die Dosen angewendet?

* Von Dienstag, den 19. bis Samstag, den 23. April und vom 25. bis 30. desselben Monats. (Macrohauptsitz).

*Stand Montag, den 18. April in Gesundheitszentren.

Weitere Informationen zum Impfprozess in Macroheadquarters und Gesundheitszentren finden Sie auf der folgenden offiziellen Website.

Laut der offiziellen Gesundheitswebsite werden Impfstoffe für Menschen jeden Alters verfügbar sein, die First, Second oder Booster benötigen. Ebenso wie die erste und zweite Dosis für junge Menschen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren mit Begleiterkrankungen. 15 bis 17 Jahre alt oder werden dieses Jahr 15 Jahre alt.

Die Hauptanforderung für die Durchführung des Verfahrens besteht darin, das Impfprotokoll zu führen.

Wie lade ich die Datei herunter?

*Logge dich auf meiner Impfstoffplattform ein. Hier

*Anschließend müssen Sie das Datenformular ausfüllen und am Ende erscheint das Blatt mit Name, CURP und Registrierungsblatt.

*Die Datei muss gedruckt und die verbleibenden Daten mit einem Stift ausgefüllt werden.

In der Zwischenzeit müssen wir uns daran erinnern, dass die epidemiologische Ampel derzeit grün gehalten wird, da die Zahl der Krankenhausaufenthalte im ganzen Land zurückgegangen ist.

Vor einigen Tagen kündigte das Gesundheitsministerium (SSA) die epidemiologische Ampel für Coronavirus (COVID-19) für 2022 an, die ab dem 4. April in Kraft treten wird bis 17. Er wies darauf hin, dass es zum fünften Mal in Folge keinen Zustand in „roter“ Farbe geben werde (maximales Ansteckungsrisiko). Der letzte war vor mehr als zwei Monaten (von August 2021 bis Januar) in Aguascalientes gewesen, und er war der einzige, der nach fünf Monaten (von August 2021 bis Januar) auf dieses Niveau fiel.

Es wird auch kein Unternehmen in Orange (hohes Risiko) oder Gelb (mäßiges Risiko) geben. Es ist erwähnenswert, dass bis vor einem Monat nur Queretaro auf diesem letzten Level war.

Dies bedeutet, dass zum zweiten Mal in Folge alle 32 Staaten des Landes grün sind (geringes Risiko).

