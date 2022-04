FLIP weist Vorwürfe gegenüber Journalisten zurück, die die Militäroperation in Putumayo untersucht haben

Die Foundation for Press Freedom (FLIP) wies die Vorwürfe gegenüber Journalisten zurück, die nach Putumayo reisten, um die Militäroperation vom 28. März zu untersuchen. Die Reporter von El Espectador, Vorágine und Revista Cambio schlossen sich zusammen und gingen in das Dorf Alto Remanso, um mehr über die Ereignisse zu erfahren, die derzeit von der Staatsanwaltschaft und anderen Stellen untersucht werden.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Operation vom Verteidigungsministerium als Errungenschaft gegen den Drogenhandel vorgestellt wurde, da 11 mutmaßliche FARC-Dissidenten entlassen worden waren. Tage später wurde jedoch bekannt, dass es sich tatsächlich um Zivilisten handelte, die sich auf einem Basar befanden und Gelder für eine Fingerabdruck-Abzeichen.

Diese Situation wurde von Journalisten bestätigt, die Beweise und Zeugenaussagen sammelten, aus denen hervorgeht, dass die Operation zu einem Massaker an unschuldigen Zivilisten wurde. Tatsächlich haben soziale Organisationen und die Gemeinde selbst in der Gemeinde Puerto Leguizamo angedeutet, dass es sich um einen Mord unter der Modalität „falsch positiver Ergebnisse“ handeln würde.

Nachdem die Medien die Beweise und Geschichten der Opfer veröffentlicht hatten, schlug der Präsidentschaftskandidat Enrique Gomez die Journalisten an, die die Untersuchung durchführten.

„Es gibt eine heuchlerische Haltung, dass mehrere Medien die Banner des Drogenhandels zum Schaden der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen des Landes aufgegriffen haben“, schrieb der Aspirant der National Salvation Movement. Im Gegenzug bezeichnete er die Nachrichten als „voreingenommen“ und bat den Verteidigungsminister Diego Molano, „bereit zu stehen und seine Akten vorzulegen“.

Mit diesen Erklärungen veröffentlichte FLIP eine Pressemitteilung, in der es versichert, dass „diese Art von Anschuldigungen, die unbegründet sind und die Journalisten auch mit illegalen Handlungen wie dem Drogenhandel in Verbindung bringen, versuchen, ihre Arbeit zu delegitimieren, sie aber vor allem gefährden“. Die Stiftung bezeichnete Gómez als „höchst verantwortungslos“, da die kolumbianische Presse einer der am stärksten vom bewaffneten Konflikt betroffenen Akteure war.

Als Argument verwies FLIP auf ein Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte (IACHR): „1990 (...) wurden Journalisten von den verschiedenen Akteuren des Konflikts wegen ihrer Kritik, ihrer Denunziationen oder zur Berichterstattung über sensible Themen, insbesondere Gewalt im Zusammenhang mit Drogenhandel, ins Visier genommen.“

Andererseits schrieb der Kandidat der National Salvation Movement auch auf Twitter: „Die Medien werden nicht von den tapferen Männern beurteilt oder beurteilt, aus denen die Streitkräfte bestehen. Ein ordnungsgemäßes Verfahren muss unter allen Umständen stattfinden.“

FLIP erinnerte Gómez daher daran, dass der Journalismus Garantien für die Untersuchung von Angelegenheiten von öffentlichem Interesse hat. „Darüber entschied das Verfassungsgericht 2009 und stellte klar, dass die „gerichtliche Wahrheit“, dh die, die sich aus Gerichtsverfahren ergibt, nicht unbedingt eine „echte Wahrheit“ darstellt „, erklärte die Stiftung in der Pressemitteilung.

Das Unternehmen sagte, dass der Präsidentschaftskandidat „dazu neigen sollte, sicherzustellen, dass es ein gutes Klima gibt, um Journalismus zu praktizieren. Gomez entfernt sich jedoch von diesen Verpflichtungen.“ Sie baten ihn auch, seine Kommentare zu korrigieren und „keine Bewertungen vorzunehmen, die Journalisten gefährden“.

FLIP forderte auch die Generalstaatsanwaltschaft und den Nationalen Wahlrat auf, eine Strategie zur Verhinderung von Wahlgewalt festzulegen, wenn sie sich an die Presse richtet, und Sanktionen gegen die Verantwortlichen zu verabschieden.

