„Es ist die Kokainpartei“: der verheerende Bericht über das französische Rugby

Rugby Union - Six Nations Championship - France v Ireland - Stade de France, Saint-Denis, France - February 12, 2022 France's Donovan Taofifenua, Jean-Baptiste Gros, Maxime Lucu and Yoram Moefana react with teammates REUTERS/Benoit Tessier

„Ich wünsche mir, dass jeder Durchschnittsmann eines Tages Profisportler wird, viel Geld verdient und von morgens bis abends unter Druck steht. Es ist schwer, auf dem neuesten Stand zu sein. Niemand kann es verstehen, bis er es gelebt, gespielt und von Tausenden von Menschen applaudiert wurde. Wenn Sie Ihr ganzes Leben lang gut essen müssen, trainieren Sie, tun Sie alles, was Ihnen gesagt wird, von morgens bis abends, sieben Tage die Woche, um 800% zu erreichen. Irgendwann müssen Sie ausgehen, Spaß haben und den Druck entspannen. Manche gehen, andere werden high. Das Gleiche gilt, wenn Sie auf der Tribüne stehen und nicht spielen: Sie finden dieses Adrenalin mit Kokain.“

Der Satz wurde von einem französischen Rugbier gesprochen, dessen Identität im Rahmen eines ausführlichen Berichts der renommierten Zeitung L'Equipe geheim gehalten wurde, in dem mehrere Spieler der Top 14, der französischen Meisterschaft schlechthin, Zeugnis gaben. Laut den Protagonisten selbst ist Kokain vor Jahrzehnten in die Welt der Vereisung eingedrungen, und die Behörden, die den Sport regeln, scheinen es nicht aufhalten zu können.

Der letzte öffentliche Fall war der von James Maloney, einem ehemaligen australischen Rugbyspieler, der bei einem Anti-Doping-Test im französischen Club Lezignan nach einem Spiel gegen Carcassone bei der Elite One Championship Ende Februar positiv getestet wurde. „Wir alle wissen, dass Kokain in der gesamten Gesellschaft eine Geißel ist. Niemand ist außer Reichweite. Leider können wir nicht hinter allen Spielern stehen, um zu sehen, was sie tun, wenn sie nicht im Club sind „, sagte Alain Fabre, Präsident von Lezignan, zu dieser Zeit gegenüber AFP.

Wie von L'Equipe veröffentlicht, handelt es sich nicht um Einzelfälle, sondern um „Kokain ist alltäglich geworden“, wie ein anderer Rugbier, der sich entschied, seine Identität zu verbergen, um mögliche Sanktionen zu vermeiden, anerkannt. „Als ich anfing, rauchten einige Leute ihre kleine Cannabiszigarette. Das wurde durch Kokain ersetzt „, fügte er hinzu. Zur gleichen Zeit eröffnete ein anderer befragter Athlet: „Ich hatte etwas Cola, also was? Ich habe nichts zu verbergen. Es ist überhaupt nicht außergewöhnlich. Jeder konsumiert es in der Mitte. Die derzeit aktiven Top 14 Spieler nehmen“.

James Maloney fue suspendido después de dar positivo en un control antidopaje en febrero de este año (Getty Images) George Wood | Getty Images

Die aussagenden Rugbiers entschieden sich dafür, dies anonym zu tun, um Probleme zu vermeiden, obwohl sie sich alle einig waren, dass dies in der Umwelt kein Geheimnis ist. Es ist erwähnenswert, dass der französische Rugby-Verband (FFR) nach den Spielen Anti-Doping-Checks durchführt, jedoch nicht während der Woche in der Praxis. Dieser Raum zwischen den Verpflichtungen ermöglicht es denjenigen, die solche illegalen Substanzen konsumieren möchten.

„Kokain bleibt nur bis zu 48 Stunden im Urin. Die Spieler nehmen es zu Beginn der Woche „, erklärte Christian Bagate, der für den Kampf gegen das Doping in der FFR verantwortlich ist, mit Leichtigkeit. „An Spieltagen gibt es keine Spuren von Drogen mehr. Wir hatten auch keine Fälle einer positiven Kontrolle von Kokain im Wettbewerb, obwohl wir sehr gut wissen, dass die Spieler es annehmen. Es wäre sogar mehr und wahrscheinlicher.“

Dies geschieht aber nicht nur auf professionellem Niveau, sondern auch im Amateurbereich. Die französische Anti-Doping-Agentur (AFLD) erhielt sieben Berichte über Beweise im Zusammenhang mit Kokain, von denen einige direkt verworfen wurden und zwei davon zum Amateurumfeld gehörten. „In einigen Ecken Frankreichs ist es nach einem Spiel die Kokainparty“, gestand ein anderer Spieler, der Teil von Pro D2, der zweiten Liga, ist.

Ein AFLD-Controller gab an, dass sie vor Beginn der Spiele Urintests durchgeführt haben, aber sie mussten dieses Programm ändern, weil es Spieler gab, die in den Pausen verwendeten. Deshalb führen sie die Kontrollen jetzt auch zur Halbzeit durch. „Diejenigen, die es konsumieren, sind nicht verrückt, sie sind vorsichtig, wenn sie es nehmen. Sie warten auf das Ende des Spiels „, erklärte Christian Bagate.

France ha encendido la alerta sbre el consumo de cocaína en el rugby (Getty Images) Lionel Hahn | Getty Images

Es ist wichtig klarzustellen, dass der Konsum dieser Art von Betäubungsmitteln in Frankreich illegal ist und mit einer festen Geldstrafe von 200 Euro geahndet wird, die auch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr beinhalten kann. Im Gegenzug hat die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) unterschiedliche Strafen festgelegt, wenn Kokainkonsum während einer Wettbewerbsphase, die zwei Jahre dauern kann, oder in der Nebensaison, die auf drei Monate reduziert wird, festgestellt wird.

Darüber hinaus ist der illegale Markt für diese Art von Drogen in letzter Zeit in Frankreich gewachsen, und wie im Bericht, dem Überwachungszentrum für Drogen und Drogenabhängigkeit (OFDT), beschrieben, wird Kokain derzeit am häufigsten unter jungen Menschen im Alter von 26 bis 34 Jahren konsumiert Es ist also kein Problem, das nur Rugby betrifft.

