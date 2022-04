ELN fordert die Einwohner von Arauca auf, sich für „neutral“ zu erklären, um nicht zum militärischen Ziel erklärt zu werden

Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) caminan en las selvas del departamento de Antioquia, Colombia, 30 de mayo, 2004. REUTERS//Albeiro Lopera

An diesem Freitag, dem 15. April, wurde eine von der Ostkriegsfront der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) unterzeichnete Broschüre veröffentlicht, in der sie ihre „politische Entscheidung“ bekräftigte, sich den Dissidenten der FARC zu stellen, angeführt von Arturo Paz, alias Jerónimo, einer Restgruppe, mit der er einen „umfassenden Krieg“ geführt hat seit Ende 2021 und was zu einer humanitären Krise führte.

In dem Dokument, das der illegalen bewaffneten Gruppe unter Führung von Manuel Vásquez Castaño zugeschrieben wurde, wies die bewaffnete Struktur darauf hin, dass diese bewaffnete Konfrontation, die zur Vertreibung von mehr als 1.500 Menschen geführt hat, darunter ehemalige FARC-Kombattanten im Wiedereingliederungsprozess, Bauern und venezolanische Bürger, „geht weiter und es wird keine Zugeständnisse geben“, breitete die schwere Sicherheitskrise in dieser Region auf den Osten Kolumbiens aus.

„Die soziale Basis der 'ehemals FARC' ist kein militärisches Ziel, und wir fordern diejenigen, die weiterhin an die mutmaßlichen Kommandeure und Söldnereinheiten des 'Blocks der Zehnten Front' und ihre Verbündeten als Revolutionäre und Verteidiger der Menschen mit Autobomben glauben, auf, sich selbst zu 'neutralisieren', damit sie gelten nicht als kämpfende Bevölkerung „, sagte die ELN in der Broschüre.

Sie wiesen auch darauf hin, dass die Bevölkerung in dieser Region und an der Grenze „ruhig sein muss“, was darauf hindeutet, dass diese bewaffnete Gruppe, die in dieser Region, in der die Kontrolle einiger strategischer Korridore und illegaler Unternehmen umstritten ist, „keine Doppelmoral ist und weiterhin die Bevölkerung „verteidigen“ wird Interessen, Arbeitnehmer, ihre sozioökonomischen Prozesse und insbesondere ihr Leben“.

Schließlich gaben sie an, dass ihre Partei das Volk sei und ihr Programm der Sozialismus sei, weshalb Bündnisse mit dem Volks- und Revolutionsblock geschlossen werden, eine Botschaft, die mit dem Kommuniqué zusammenfällt, das sie zu Beginn des Jahres herausgegeben hatten, in dem sie versicherten, dass sie die Notwendigkeit sahen, „zu verteidigen“ die Gebiete und das soziale Gefüge“ der von Alias Jerónimo ins Leben gerufenen Offensive, die zu einer humanitären Krise führte.

Die Menschenrechtsstiftung Joel Sierra mit Sitz in Arauca warnte vor der Eskalation der Gewalt in dieser Abteilung, da es im April sieben Morde gab, die den Tod von zwei Frauen hervorheben. Es ist wichtig zu bedenken, dass diese Region seit Anfang 2022 von dem harten bewaffneten Konflikt betroffen ist, der von Dissidenten der FARC, ELN und der ständigen Militarisierung durch die Streitkräfte begangen wurde.

In einer ausführlichen Erklärung sagte die Stiftung: „Das Volk von Araucano ist seit den ersten Tagen des Jahres weiterhin mit der Eskalation politischer, sozialer und bewaffneter Konflikte konfrontiert. Dadurch werden bereits Führer getötet, bedroht, angegriffen, Akte der Barbarei und des Terrorismus vertrieben. Darüber hinaus mehr als hundert gewaltsame Todesfälle, von denen sieben Frauen sind, darunter auch minderjährige.“

Die von der Stiftung aufgedeckten Opfer sind: Die 54-jährige Blanca Sánchez Gómez, die am 5. April ermordet wurde und bei der auch Herr Mario Montoya starb. Ebenso wurde der Tod von Juvenal Carrillo Galvis, 56 Jahre alt, und Jorge Gonzáez aufgezeichnet.

