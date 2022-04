Die Marine beschlagnahmte Gallonen Treibstoff und Tonnen Zement in den Flüssen Nechi und Magdalena

An diesem Donnerstag gelang es der kolumbianischen Marine zusammen mit der Nationalarmee, bei der Durchführung von Flussregistrierungs- und Kontrolloperationen 14.790 Gallonen Treibstoff und 7,5 Tonnen Zement an den Flüssen Nechí und Magdalena zu beschlagnahmen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Gemeinden Gamarra (Cesar), Nechí (Antioquia) und Magangué und Morales (Bolívar), wo 11.709 Gallonen Diesel und 3.081 Gallonen Benzin platziert wurden.

Darüber hinaus wurden in der Nähe der Gemeinde Morales (Bolívar) am Fluss Magdalena 3.500 Kilogramm Grauzement im selben Nebenfluss beschlagnahmt, und in der Nähe der Gemeinde Gamarra (Cesar) wurden 4.000 Kilogramm desselben Materials beschlagnahmt.

In einer Pressemitteilung berichtete die Marine, dass ihre Besatzungsmitglieder während der Inspektionen auf Schiffen vom Typ Verlader die Bescheinigung über die Nichtmeldung von Drogenhandel nicht vorgelegt hatten , sodass das Material beschlagnahmt und den zuständigen Behörden in diesen Gemeinden zur Verfügung gestellt wurde. Im Laufe der Operationen gab es keine Fänge.

La Armada lo publicó en sus redes. Foto: Twitter @ArmadaColombia

Die Marine wird auch weiterhin gemeinsame Flusskontroll- und Inspektionsmaßnahmen durchführen, um die Nutzung von Flüssen für illegale Aktivitäten zu verweigern und die Ruhe und Sicherheit der Einwohner der Region zu gewährleisten.

Es wurde bekannt gegeben, dass während des Betriebs im kolumbianischen Pazifik fast 900 Kilogramm Hai beschlagnahmt wurden, eine geschützte Art, deren Fischerei, Industrie und Handwerk, im ganzen Land verboten ist.

Die 900 Kilogramm wurden in zwei Arbeitsgängen beschlagnahmt.

Die erste Beschlagnahme wurde während der Seepatrouillenarbeiten der Küstenwache Bahia Solano erreicht, wo sich ein Fischerboot mit Problemen mit seinem Antriebssystem 20 Seemeilen vom Stadtgebiet Bahia Solano entfernt befand, das Probleme mit seinem Antriebssystem hatte und nach Angaben seiner Besatzungsmitglieder, waren vor zwei Tagen treibend.

Nachdem sie es gefunden hatten, schleppten die Mitarbeiter der Marine das Fischerboot zum Pier der Bahia Solano Coast Guard Station, wo „sie den Gesundheitszustand der Besatzungsmitglieder überprüften, die sie in gutem Zustand fanden. Anschließend wurde in Abstimmung mit Beamten der National Aquaculture and Fisheries Authority (AUNAP) und der Regional Autonomen Corporation for the Sustainable Development of Chocó (Codechocó) eine Inspektion durchgeführt, bei der ein Beutel mit 15 Flossen und sieben Haien mit einem Gewicht von sieben Haien durchgeführt wurde ungefähr 200 wurden Kilogramm gefunden“.

Andererseits wurde der zweite Anfall auch bei einer Routineinspektion in Bahia Solano erreicht, bei der die uniformierten Männer der Marine ein Boot fanden, „in dem 30 Haie ohne Kopf oder Flossen mit einem Gewicht von ungefähr 700 Kilogramm gefunden wurden“.

Es sei daran erinnert, dass das Dekret 281 von 2021 Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung von Haien, Meeresrochen und Chimären in Kolumbien festlegte. „Diese Arten haben eine ökologische Bedeutung für die Erhaltung der Gesundheit der Meere und Ozeane des Staatsgebiets, weshalb ihre Fischerei und Marketing ist verboten“.

LESEN SIE WEITER: