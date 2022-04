Debanhi Escobar: Nuevo León Search Commission bietet 100.000 Pesos-Belohnung für Informationen

Eine Woche nachdem es zuletzt gesehen wurde, kündigte die lokale Kommission für die Suche nach Personen in Nuevo León eine Belohnung von 100.000 Pesos für Informationen an, die bei der Suche nach Debanhi Susana Escobar Bazaldua halfen.

Der Fall hat in der mexikanischen Gesellschaft aufgrund der Ereignisse für Aufsehen gesorgt. Das 18-jährige Mädchen besuchte mit ihren Freunden eine Party in einer Quinta in der Gemeinde Escobedo. Am frühen Morgen des 9. April, auf dem Rückweg zu ihr nach Hause, wurde sie neben einer Straße der Entität fotografiert. Das war die letzte Information über sie.

Im Gespräch mit der Presse sagte der Vater der jungen Frau, dass er mit der neuen Maßnahme hoffe, dass der Informationsfluss zunimmt, um den Aufenthaltsort seiner Tochter herauszufinden. Darüber hinaus begrüßte er die behördenübergreifende Koordinierung, die im Staat aufrechterhalten wird.

Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León

