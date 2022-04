Wenn Sie in die Tatacoa-Wüste reisen, müssen Sie diese Gebühr zahlen, um einzutreten

Der Bürgermeister von Villavieja, Álvaro Andrés Charry, gab bekannt, dass seit letztem Samstag, dem 9. April, bereits eine „Verbrauchssteuer“ für die Einreise in die Tatacoa-Wüste (Huila) erhoben wurde, um Ressourcen für die Erhaltung dieser kolumbianischen Touristenattraktion zu erhalten.

Laut Charry wird die Kurtaxe Agenturen und Betreibern in Rechnung gestellt, die vom Tourismus in der Wüste profitieren. Daher müssen sie der Stadtverwaltung 3.000 Pesos für jede Person zahlen, die die Tatacoa betritt.

Sobald die Agenturen und Reiseveranstalter die entsprechende Gebühr stornieren, erhält der Tourist laut dem Bürgermeisteramt von Villavieja einen Griff, mit dem er unter anderem das Observatorium, das Spa und das Museum betreten kann.

Griffe können im Paläontologischen Museum von Villavieja (Südseite des Reynaldo Matiz Trujillo Parks), im Tourismusbüro (Fortsetzung des Paläontologischen Museums) oder im OATA Municipal Observatory (Vereda Cusco) erworben werden.

Laut der Zeitung El Espectador sind derzeit 54 Anbieter von Beherbergungsdienstleistungen mit dem Nationalen Register für aktiven Tourismus in der Gemeinde Villavieja tätig, von denen sich 16 in der Wüste Tatacoas befinden.

In diesem Zusammenhang forderte das Büro des Bürgermeisters in einem Dokument auf, „dass alle Personen, die Touristengruppen verwalten, die unsere Gemeinde besuchen, diese Informationen verbreiten, damit jeder Besucher über die Zahlung informiert ist, die er leisten muss, über das entsprechende Budget verfügen und vermeiden Unannehmlichkeiten aufgrund mangelnder Informationen und Kenntnis der neuen Verordnung und der Erhebung dieses Zuschlags“.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Großen Woche kündigte die Regierung von Huila an, eine breite Palette kultureller Aktivitäten zur Förderung des religiösen Tourismus in der Region durchzuführen. Nach Angaben der Abteilungsverwaltung wird die erste Aktivität an diesem Gründonnerstag in der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis in Neiva stattfinden, wo fast 100 Künstler um 20 Uhr eine lyrische Gala präsentieren werden.

Am Karfreitag wird die Oper ab 6:30 Uhr abends La Jagua in der Gemeinde Garzón inspizieren.

Die Regierung berichtete auch, dass in den Gemeinden Neiva, Garzón und San Agustín verschiedene Kunstausstellungen und Konzerte stattfinden werden, damit sowohl Huilenses als auch Touristen den kulturellen und religiösen Tourismus des Opita-Gebiets genießen können.

