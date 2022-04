So finden Sie ganz einfach Kirchen auf Google Maps

Google Maps funktioniert wie eine großartige Suchmaschine, bei der Sie einfach den Namen des Suchvorgangs eingeben können, sodass das System eine Liste von Optionen auf der Karte enthält. Um Kirchen zu finden, müssen Sie nur von Ihrem Browser oder Handy aus zu Maps gehen und „Kirchen“ mit einer Lupe im oberen Rand in den Raum eingeben.

Dadurch werden eine Reihe von Alternativen mit ihren jeweiligen Positionen auf der Karte angezeigt. Eine detaillierte Liste mit Name, Adresse, Anfahrtsbeschreibung und Telefon wird ebenfalls unten aufgeführt. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, diese Informationen mit anderen Benutzern zu teilen, was nützlich sein kann, wenn Sie ein Gruppentreffen organisieren.

Wie bei anderen Arten der Suche ist es hier möglich, einige der auf der Plattform verfügbaren Filter zu verwenden, z. B. Nähe, Freiflächen bei der Anforderung von Informationen und Websites, die von Benutzern am besten bewertet werden. Im Bewertungsbereich können Sie die Meinungen der Personen lesen, die ihre Kommentare abgegeben haben.

Durch Eingabe der aufgelisteten Optionen können Sie Fotos, Kommentare und Bewertungen von Benutzern anzeigen, wie dies bei anderen in Maps durchgeführten Suchen der Fall ist. In einigen Fällen ist auch der Link zur Website enthalten.

Es kann auch sehr nützlich sein, eine Vorschau der Vorderseite der Kirche und des Bereichs zu sehen, in dem die Straßenansicht verwendet wird. Um dies zu tun, müssen Sie auf das Symbol einer gelben Person drücken, die im unteren rechten Rand sichtbar ist, und es in den Bereich ziehen, den Sie anzeigen möchten.

erweiterte Realität

Wenn Sie mit Ihrem Handy durch die Gegend reisen, können Sie auch Augmented Reality nutzen. Es ist ein Tool, das anzeigt, wann das Mobiltelefon abgeholt und auf den Ort gerichtet wird, an dem sich der Benutzer befindet. Auf diese Weise können Sie Pfeile sehen, die angeben, wo Sie abbiegen müssen, oder Schilder, die angeben, wie weit die Straße entfernt ist, zu der die Person geht.

Um diese Option zu aktivieren, müssen Sie Google Maps von Ihrem Handy aus aufrufen und nach dem gewünschten Ziel suchen. In diesem Fall handelt es sich um eine nahe gelegene Kirche. Drücken Sie dann oben auf das Symbol der Person, die geht, um anzuzeigen, dass Sie nach Anweisungen suchen, um zu Fuß zu gehen. Dann müssen Sie „Live View“ neben der Option „Start“ aktivieren. Das System öffnet dann die Kamera, liest die Umgebung und gibt die entsprechenden Anweisungen.

Die Idee ist, dass dieses Tool dem Benutzer hilft, sich besser in der Umgebung zu lokalisieren. Es wird jedoch nicht empfohlen, es beim Gehen zu verwenden. Deshalb müssen Sie Ihr Telefon dort halten, wo Sie sind, in die Anweisungen schauen und sobald Sie sich orientiert haben, legen Sie Ihr Telefon weg und fahren fort. Diese Funktion kann bei der Orientierung sehr hilfreich sein, insbesondere für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, genau zu wissen, wo sie gehen oder welcher Route sie folgen müssen.

Geschichte des Standorts

Ein weiteres sehr nützliches Tool, um dieselbe Kirche zu besuchen, in die Sie zuvor gegangen sind, oder einen anderen Ort in der Nähe, ist das Überprüfen des Standortverlaufs in Maps. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Standorte angezeigt, zu denen der Benutzer in den letzten Tagen gereist ist ist. Um auf diese Option zuzugreifen, klicken Sie auf das Profilfoto in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die Alternative mit der Aufschrift „Ihre Routen“.

