Ostern 2022: was sind die Lieblingsstrände der Mexikaner

Einer der am meisten erwarteten Momente für mexikanische Staatsbürger ist gekommen, da die Osterferien historisch gesehen als eines der Daten für die größte Flucht zu Touristenzielen angesehen wurden, um kurz aus dem Alltag herauszukommen.

Aus diesem Grund wird die Hotelbelegung an diesem Wochenende gut ausfallen, insbesondere aufgrund der Ankunft an einem der Tiefpunkte der COVID-19-Pandemie in Mexiko, weshalb nach Angaben des Bundes der Nationalen Kammern von mehr als 140 Millionen Pesos ein wirtschaftlicher Abfluss von mehr als 140 Millionen Pesos geschätzt wird Handel, Service und Tourismus (Concanaco Servytur).

In Bezug auf die wichtigsten Punkte, an denen ein Teil dieser Millionärsverschüttung gerichtet werden könnte, wurden die Hauptstrände angekündigt, an denen die Mexikaner zu Ostern 2022 teilnehmen werden, wobei Acapulco und Cancun die Hauptstandards der Republik in Bezug auf Strände sind.

Laut einem Bericht von Forbes Mexico waren Acapulco, Huatulco, Cancun, Ensenada, La Paz, Los Cabos, Mazatlan, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta und Tulum die Strände mit der höchsten Reservierungsanfrage über die Airbnb-Hosting-Plattform.

Der Kommunikationsdirektor des Beherbergungsunternehmens Carlos Olivos erwähnte, dass die Bürger zu diesem Zeitpunkt bereits das Vertrauen verspüren, durch ein Flugzeug zu reisen, da die Zahl der COVID-19-Pandemie im Gegensatz zum Vorjahr zurückgeht Reisen durch den Einsatz von Autos vorherrschte.

In Bezug auf die begehrtesten Sehenswürdigkeiten wird Cancun die meisten seiner Touristen aus Mexiko-Stadt, Monterey und Guadalajara empfangen. Acapulco wird den Großteil seiner Touristen aus Mexiko-Stadt, Puebla und Toluca empfangen.

In Bezug auf die Hotelauslastung des Landes sind Veracruz und die Riviera Maya mit mehr als 90% die Ziele mit dem höchsten Strandanteil für diesen Osterurlaub. Acapulco, Mazatlan und Baja California Sur haben eine geschätzte Auslastung von 80%.

Auf der anderen Seite bestätigte die PriceTravel Holding, dass Acapulco und Cancun die gefragtesten und gebuchten Ziele waren, aber sie fügten auch Ixtapa, Mazatlan und Puerto Vallarta hinzu, sodass für April ein größeres Konglomerat in den oben genannten Zielen erwartet wird.

Laut Concanaco wird die Hotelauslastung in den wichtigsten Reisezielen im Durchschnitt 75 Prozent übersteigen, wobei mehr als 10 Millionen inländische Touristen in der Zeit vom Samstag, den 9. bis Sonntag, den 24. April reisen.

„Für mexikanische Geschäftsleute, insbesondere für Tourismusliebhaber, ist die Karwoche und Ostern eine der wichtigsten Ferienzeiten des Jahres und nach einem komplizierten Jahr 2021 ein sehr wichtiger Vorteil für ihre Wirtschaft, die die Wirtschaft aller ist“, erklärte der Präsident des Bundes, Héctor Tejada Shaar.

Ebenso forderte der Leiter, weiterhin alle Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gegen COVID-19 einzuhalten und zu formellen Einrichtungen zu gehen, „die einzigen, die Verbrauchern und Mitarbeitern Garantien bieten können“.

Daten des Sekretariats der Marine (SEMAR) zeigen, dass Mexiko ein biozeanisches Land mit 11.122 Kilometern Küste ist, in dem Sonne, Salzwasser und Sand eine große Vielfalt an Stränden ausmachen, die sowohl Touristen als auch Einheimische genießen können.

