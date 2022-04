José Revueltas: Wer war der mexikanische Schriftsteller, der zweimal auf den Marias Inseln inhaftiert war

Als Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) seine Regierung begann, kündigte er mehrere Änderungen in einigen Teilen Mexikos an, darunter die Marias Islands, ein Ort, der mehr als 100 Jahre als Gefängnis diente, für den AMLO jedoch ein Zentrum werden sollte Kunst, Kultur und Wissen über die Umwelt.

Mitte 2021 teilte López Obrador Fotos mit dem Fortschritt des Baus des Umweltbildungszentrums „Walls of Water-José Revueltas“ in Islas Marías, das in drei Monaten für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird, sagte López Obrador.

Tatsache ist, dass die Marías-Inseln eines der gefürchtetsten und isoliertesten Gefängnisse in Mexiko beherbergten. Es wurde 1905 mitten in Porfiriato eröffnet und 2019 geschlossen. Renommierte Persönlichkeiten wie der Schriftsteller und politische Aktivist José Revueltas gingen in seinen Zellen vorbei, und insgesamt beherbergte es in seiner Zeit als Gefängnis etwa 45.000 Gefangene.

José Revueltas war ein Schriftsteller und Aktivist, der zweimal in diesem Gefängnis war. An diesem Donnerstag, dem 14. April, jährt sich sein Tod 46. Mit seiner Arbeit zeichnete er sich als eine der wichtigsten Figuren des künstlerischen Schaffens des Landes aus.

José Revueltas fue un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de la izquierda (Foto: Twitter@INEHRM)

Er wurde am 20. November 1914 in der Gemeinde Santiago Papasquiaro in Durango geboren. Als er jedoch sechs Jahre alt war, beschloss seine Familie, nach Mexiko-Stadt zu ziehen. Als sein Vater starb, als er noch sehr jung war, verließ er die Schule und unterrichtete sich selbst in der Nationalbibliothek.

Im Alter von 13 Jahren trat er der Organisation Socorro Rojo International bei und begann seinen politischen Aktivismus in sehr jungen Jahren. Kurz nach seinem Beitritt zur Kommunistischen Partei Mexikos (PCM) im Jahr 1930 wurde er wegen politischer Propaganda inhaftiert. Es war das erste Mal, dass er die Marias-Inseln betrat. Im November 1932 war es seine zweite Aufnahme in dieses Gefängnis.

Seine Erfahrung im Gefängnis förderte sein literarisches Werk und konnte seine Eindrücke davon festhalten, was Gefangene in Haft leiden. Diese Zeit entspricht dem Roman von The Water Walls, der 1941 veröffentlicht wurde.

Revueltas war ein Dissident des mexikanischen politischen Systems in all seinen Aspekten, einschließlich der Linken. Er gründete die leninistische Liga von Spartacus und wurde später ausgewiesen. „Wir könnten sagen, dass José Revueltas im Marxismus nicht als Glauben gesehen hat, sondern als Instrument der sozialen Befreiung“, sagt das Kulturministerium (Seculta) in einem 2014 veröffentlichten Text.

Revueltas estuvo encarcelado en las Islas Marías en dos ocasiones. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

Das Jahr 1943 war eine intensive Zeit in der Biografie des Schriftstellers, da sein Roman The Human Mourning mit dem Nationalen Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Im selben Jahr wurde er aus dem PCM ausgeschlossen, als er mit der Führung von Dionisio Encinas zusammenstieß, eine Situation, die sich aus der Ausweisung von Hernán Laborde und Valentín Campa ergab.

Laut der Electronic Encyclopedia of Mexican Philosophy, die von der Autonomen Metropolitan University (UAM) gegründet wurde, richtete Revueltas nach ihrem Ausscheiden aus der Kommunistischen Partei Mexikos seine Bemühungen auf den Aufbau einer sozialistischen Kraft, die die verschiedenen Stimmen eines solchen politischen Denkens vereinen sollte.

In dieser Mission bezog sich der Autor intensiver auf Vicente Lombardo Toledano. Laut einer von der Bildungseinrichtung zitierten Passage bestand das Ziel dieser neuen Organisation darin, beim Aufbau der Arbeiterpartei zu helfen.

„Mein Kriterium war wie folgt. Die PP (Volkspartei) sollte geboren werden, und das war sehr gut, wie die Partei der großen kleinbürgerlichen Massen, deren Rolle im Rahmen der allgemeinen Taktik und Strategien des Proletariats so wichtig und in Mexiko entscheidend ist. Marxisten hätten dann die Mission, innerhalb der PP als eine organisierte Fraktion zu fungieren, die die Interessen der Arbeiterklasse vertritt und den Grundstein dafür legt, dass in nicht allzu ferner Zukunft eine echte marxistisch-leninistische Partei geschaffen werden könnte (durch die Einheit des Marxismus „Fraktion mit anderen Gruppen, selbst den bewusstesten Militanten des PCM), die ihren stärksten Verbündeten in der Partei der städtischen Kleinbourgeoisie und der Bauernklassen, in die die Volkspartei notwendigerweise werden würde, haben würden, konzipierte so, wie ich sie vorstellte“, sagte der renommierte Schriftsteller in seinen veröffentlichten Memoiren. in Band II des posthumen Buches The Evocations erforderlich.

1967 erhielt er den Xavier-Villaurrutia-Preis für seine literarische Karriere. Octavio Paz sagte über ihn, er sei „einer der besten Schriftsteller meiner Generation und einer der reinsten Männer Mexikos“.

