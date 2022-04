„Horizon Forbidden West“: Robotertiere und eine tödliche Pest

SCREENSHOT - ¿Serán células fotovoltaicas lo que recubre las alas de este monstruo volador? El misterio se revela al jugar a "Horizon Forbidden West". Foto: Sony/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Das 2017 veröffentlichte postapokalytische Videospiel „Horizon Zero Dawn“ wurde zu einem Riesenerfolg, der Kritiker und Fans begeisterte. Fünf Jahre später und nach einer Verschiebung des ursprünglichen Veröffentlichungsdatums wurde die Fortsetzung „Horizon Forbidden West“ schließlich am 18. Februar veröffentlicht. Wie im ersten Teil spielt der Titel in einer postapokalyptischen Version der Vereinigten Staaten. Der Protagonist bleibt der rothaarige Krieger Aloy, der sich als Anführer eines Trupps auf die Suche nach der Quelle einer tödlichen Seuche macht. Nach den Ereignissen des ersten Teils hat es jedoch nicht nur Freunde, sondern auch viele Feinde gefunden. Benutzer, die den vorherigen Titel nicht kennen, fühlen sich in dieser neuen Version möglicherweise etwas verloren. Da die Geschichte direkt aus „Horizon Zero Dawn“ übernommen wurde, würde es nicht schaden, ein wenig Vorkenntnisse über die vergangene Handlung zu haben. Wie könnte es anders sein, im neuen Titel gibt es auch unzählige neue Charaktere, denen Hollywood-Schauspieler erneut ihre Stimmen verliehen haben. Die ohnehin schon riesige Welt des Spiels, in der sich der Spieler nach dem Open-World-Prinzip frei bewegen kann, ist noch breiter als im ersten Teil. Die Klettermechanik wurde erweitert, was bedeutet, dass sich die Welt auch vertikal erstreckt. Es wird von einer Vielzahl feindlicher Robotertiere bewohnt, die sich den Stämmen der Überlebenden stellen. Obwohl nicht alle Neuerungen der Fortsetzung von der Öffentlichkeit genehmigt wurden, wurde „Horizon Forbidden West“ von Kritikern gut aufgenommen. Diejenigen Benutzer, denen der Vorgänger gefallen hat, werden auch Spaß mit diesem haben. Und es ist wahrscheinlich nie zu spät, um mit dem ersten Teil zu beginnen. „Horizon Forbidden West“ ist exklusiv für PlayStation 4 und 5 verfügbar. Der Vorgängertitel wird für PlayStation 4 und PC angeboten. dpa