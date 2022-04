Etwa 260 Familien wurden während dieser Karwoche in Cauca und Valle zwangsweise vertrieben.

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Obwohl in Kolumbien an die Karwoche erinnert wird, in der die Familien des Landes in einen Zustand der Erinnerung, Reflexion und Pause von Aktivitäten eintreten, werden mehr als 260 Familien in den Departements Cauca und Valle im Westen Kolumbiens die heiligen Tage in improvisierten Unterkünften verbringen, nachdem sie fliehen mussten ihre Häuser im Hinblick auf die Kämpfe in den ländlichen Gebieten der Gemeinde Algerien bzw. Buenaventura.

Im Fall der Hafenstadt im Pazifik wurden seit letztem Montag etwa 169 Familien, etwa 500 Menschen, aufgrund intensiver Kämpfe zwischen den Eln-Guerillas und dem Golfclan, die für die territoriale Kontrolle und die Routen von kämpfen, gewaltsam aus den Städten San Isidro und La Esperanza vertrieben Drogenhandel in diesem Gebiet des Landes, wie im öffentlichen Radiosender Radio Nacional de Colombia berichtet.

Dies ist das zweite Mal, dass die gleiche Situation in Buenaventura eingetreten ist, das bereits unter innerer Gewalt zwischen kriminellen Banden leidet, wo Hunderte von Menschen aus ländlichen Gebieten fliehen müssen, wie es im Januar der Fall war, wo schätzungsweise rund 700 Menschen vertrieben wurden.

Bei dieser neuen Massenvertreibung richteten die Hafenbehörden in ihrem Kolosseum eine vorübergehende Unterkunft ein, bis die humanitäre Hilfe angesichts der Situation anhängig war.

„Wir konnten garantieren, dass das Essen hauptsächlich war, wir wissen, dass das Kolosseum nicht die beste Unterkunft ist, aber wir schaffen Rahmenbedingungen wie Matten, Decken und Trinkwasser, damit die Situation so erträglich wie möglich ist“, zitierten sie im Radio die Aussagen des örtlichen Bürgermeisters Victor Hugo Vidal.

Eine ähnliche Situation tritt in der ländlichen Gegend der Gemeinde Algerien im westlichen Valle del Cauca auf, wo etwa 100 Familien, mehr als 200 Menschen, ebenfalls ihre Häuser im Bezirk Santa Clara verlassen mussten und sich seit Dienstag aufgrund der Zusammenstöße zwischen den Carlos strukturierte Patiño, einen Dissidenten der ausgestorbenen FARC, und Truppen der Dritten Division der Nationalarmee.

Auf La W Radio berieten sie sich mit Dan Harry Sánchez, Direktor der Cauca Victims Unit, der berichtete, dass 30 Familien vom Gemeindesitz und weitere 70 vom Plateado-Sektor abhielten.

„Laut der vom Büro des Bürgerbeauftragten ausgegebenen Warnung ziehen weitere 50 Familien aus dem Dorf Lomitas aus, weil sie für ihr Leben gefährdet sind“, sagte der Beamte.

Die Vertreibung in Kolumbien stieg im vergangenen Jahr nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) im Vergleich zu 2020 um 179 Prozent.

In einem von der Agentur France 24 veröffentlichten Bericht würde es 73.000 Opfer geben, so die Daten, die sie aus demselben Ocha-Bericht zitiert haben, der Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde.

„Die Aktionen nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen gegen Zivilisten sind die Hauptursachen für Vertreibung in Kolumbien“, heißt es in dem UN-Bericht.

Gerade die Departements Chocó, Valle del Cauca und Nariño sind für 75 Prozent der Vertreibungsfälle verantwortlich, und Afro-Nachkommen und indigene Gemeinschaften sind am stärksten betroffen. Darüber hinaus sind 18 Prozent der Opfer dieser Geißel minderjährig.





