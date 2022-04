Die nationale Regierung kündigte Sozialhilfe in Chocó an

Der Innenminister Daniel Palacios besuchte das Departement Chocó, um das Gleichgewicht der in diesem Gebiet geleisteten Sozialhilfe vorzustellen. Ebenso wurde nach Beschwerden der lokalen Führung ein gemeinsamer Arbeitsplan zwischen verschiedenen Behörden erstellt, um die Operationen in der Region zu verbessern, um die kriminellen Auswirkungen bewaffneter Gruppen, die die Bevölkerung belästigen, zu verringern.

Der Besuch von Minister Palacios bezog sich nicht nur auf die Sicherheitslandschaft, da die Agenda darauf abzielte, ein neues Sacúdete-Programm in der Gemeinde Condoto, Chocó, durchzuführen und verschiedene Gesetze zur Förderung der Infrastruktur sowohl in der Hauptstadt als auch in anderen Bereichen des Departements festzulegen. Ebenso wurden die Feuerwehr von Quibdó und die Polizei unterstützt, um den Kraftfuß zu erweitern.

In Bezug auf die Durchführung des Programms „Sacúdete“ in Condoto hob der Minister die Investition von 1.623 Millionen Pesos für die Umsetzung des Projekts hervor, das die Bewohner dieser Gerichtsbarkeit in Bezug auf ihre Gesundheits- und Sportbedingungen begünstigen wird und 12.663 Menschen mit einem multifunktionalen Raum zugute kommen bestehend aus öffentlichen Toiletten, Umkleideräumen, Fußböden und Tribünen.

Gleichzeitig wurde die Vereinbarung über die Entwicklung des Typ-1-Parks der Strategie „Sacúdete“ in den Gemeinden Curado und Cértegui mit einer Investition von 2,5 Milliarden Pesos unterzeichnet. Andererseits wird das städtische Verwaltungszentrum von Canto de São Paulo im Wert von 3,5 Milliarden Pesos entwickelt.

In ähnlicher Weise stellte Palacios mehrere Schecks mit einer Investition von fast 2 Milliarden Pesos für die Durchführung technologischer Stiftungen und produktiver Projekte aus, um indigene Gemeinschaften zu stärken und verzeihliche Icetex-Kredite für junge Menschen in der Region bereitzustellen. Darüber hinaus wurde eine Investition von 428 Millionen Pesos getätigt, um die Feuerwehrteams des Ministeriums zu stärken.

In Bezug auf dieses Thema ordnete der Innenminister die Übertragung von vier Wasserelementen an, um an Sicherheitsaspekten in der Region zu arbeiten, und erklärte: „Es wurde angewiesen, dass vier Flusselemente der Marineinfanterie, die sich in Turbo befinden, ihre Bewegung unternehmen, um im Atrato präsent zu sein Fluss hier in Quibdó, um offensive Aktionen gegen diese kriminellen Gruppen zu erzeugen, die versuchen, Angst in der Stadt zu verbreiten“.

In der Zwischenzeit kündigte der Vertreter der Nationalregierung die Erweiterung der Polizeiflotte an, da neben denen, die nach der Erwähnung des sozialen Notfalls geliefert wurden, weitere Motorräder ausgeliefert wurden, betonte Palacios: „Wir haben 15 zusätzliche Motorräder an die 71 geliefert, die wir hatte bereits geliefert, 12, die der Nationalarmee übergeben worden waren. Wir haben auf sehr wichtige Weise eine technologische Kapazität wie sie ist geliefert; eine Einheit mit zwei Drohnen der höchsten Technologie, mit Wärmekapazität, Infrarotkapazität und Nachtkapazität, um das Verhalten dieser Kriminellen aus der Luft überwachen zu können.“

Schließlich gab es eine heikle Situation in Bezug auf den Einsatz von Minderjährigen durch kriminelle Organisationen, da sie für die Durchführung krimineller Handlungen instrumentalisiert wurden, erklärte der Minister: „Wir verurteilen die kriminellen Strukturen, die eine Praxis der Instrumentalisierung von Minderjährigen unter 14 Jahren eingeführt haben Jahre, Flugblätter zu verteilen und mit Erpressungsaktivitäten zusammenzuarbeiten, da dies eine Verletzung der Menschenrechte darstellt und eine Praxis des Golfclans und von Los Mexicanos ist.“

Es ist wichtig anzumerken, dass Richard Moreno, Koordinator des Nationalrats für afrokolumbianischen Frieden (CONPA), vor Tagen sagte, dass die Position des Innenministers diskriminierend und rassistisch sei, da er die tatsächliche Situation der Abteilung nicht erkannt habe.

