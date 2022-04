Die NASA hebt hervor, dass Peru die längste Welle der Welt hat

An der Pazifikküste im Norden Perus befindet sich die längste Welle der Welt. Diese bilden sich routinemäßig und auf den ersten Blick können endlos erscheinen Die Wellen erreichen Puerto Malabrigo, das Teil des Fischerdorf. Und die NASA hat kürzlich in einer Veröffentlichung auf sie Bezug genommen.

CHICAMA-WELLEN

Auf der ganzen Welt können Wellen mehrere Sekunden dauern, im Fall von Chicama dauern sie jedoch mehrere Minuten. Die Wellen brechen von links, was bedeutet, dass sie sich aus der Perspektive eines Beobachters am Ufer nach rechts erstrecken. Die großen Wellen sind in den Monaten März bis November beständiger.

Diese Wellen sind ideal für Surfer, die mehrmals versuchen müssen, die Gesamtstrecke der „längsten Welle“ zurückzulegen, die im Durchschnitt 4 Kilometer (2,5 Meilen) erreicht.

LA NASA SPRICHT SICH SELBST AUS

Laut NASA hob Andrew Thomas, Ozeanograph an der University of Maine und ehemaliger Surfer, hervor, dass Wellen von Sturmsystemen und Wetterfronten erzeugt werden, die Hunderte oder Tausende von Meilen entfernt im Pazifischen Ozean und gelegentlich im Südlichen Ozean sind. „Ein Traumort für Surfer“, nennt Thomas das Küstengebiet Perus, insbesondere Chicama.

Nach Angaben des Spezialisten breiten sie sich im offenen Wasser mit der gleichen Geschwindigkeit und Ordnung aus, bewegen sich parallel und bilden eine einzigartige Bühne auf der Welt. „Da die Küste Perus sehr tief ist“, sagte Thomas, „werden diese großen Wellen ihre Reise fortsetzen, bis sie sehr nahe an der Küste ankommen“, heißt es in dem von der NASA veröffentlichten Bericht.

„Dies ist in Peru oder Chile nicht üblich, wo die meisten Wellen einfach auf eine Küste treffen, die senkrecht zur Wellenausbreitungsrichtung steht“, heißt es in dem Bericht.

Chicama. (Foto: Captura)

MEHR ÜBER PUERTO CHICAMA

Beide befinden sich ungefähr am selben Ort und befinden sich in der Provinz Ascope. Es liegt 70 Kilometer nördlich der Stadt Trujillo. Die Strände von Malabrigo gelten als ein Paradies zum Surfen. Dort finden Sie auch die berühmten „Chicamerawellen“, die von allen Menschen bewundert werden und als „die längsten perfekten linken Wellen der Welt“ bekannt sind.

Playa Chicama. (Foto: Captura)

SPIELE ÄHNLICH WIE CHICAMA

Wie wir bereits erwähnt haben, ist Chicama ein einzigartiger Strand, es gibt keinen anderen, der eine ähnliche Wellenformation enthält. Wie diesen gibt es jedoch auch andere Häfen, die exotische Schönheit in der Nähe der Gegend genießen, und wir werden sie unten zeigen:

Puerto Morin

Es ist eine Stadt und ein Badeort, der 45 Kilometer südlich von Trujillo im Bezirk Virú liegt. Es gibt die Bucht, die der Ausgangspunkt für die Guañape-Inseln ist, wo es verschiedene Arten der Meeresfauna gibt, darunter Seelöwen, Guano-Vögel und Meeresschildkröten.

Huanchaco

Es ist der wichtigste Badeort in der Stadt Trujillo und liegt 13 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt der Region La Libertad. An diesem Strand können Sie die Totorapferde sehen, alte Boote der Mochica- und Chimu-Kulturen, die bis heute zum Angeln verwendet werden und ihren Namen ihrem ursprünglichen Design und den Pflanzenfasern, aus denen sie hergestellt werden, verdanken. Dank seiner großen Wellen ist Huanchaco einer der beliebtesten Strände für hawaiianische Grenzgänger.

LESEN SIE WEITER