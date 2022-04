Die Gründe, warum die Straße zwischen Bogotá und Girardot zusammengebrochen ist, und ihre Korrekturmaßnahmen

Nachdem die Straße zwischen Bogotá und Girardot am Dienstagabend, dem 12. April, und am frühen Morgen des Mittwochs, dem 13. April, zusammengebrochen war und Dutzende von Reisenden gezwungen waren, zwischen drei und vier Stunden in ihren Fahrzeugen festzusitzen und darauf zu warten, dass sie die Durchfahrt ermöglichen, erklärte die Konzession Vía 40 Express, warum die Straße brach zusammen und kündigte die neuen Maßnahmen an, die ergriffen werden, um die Mobilität in diesem Straßenkorridor zu erleichtern.

Nach den Erklärungen der Vía 40 wurden am Dienstag 35.000 Fahrzeuge mobilisiert, 15.000 mehr als die 20.000, die normalerweise die Autobahn befahren, die zusätzlich zu einem Unfall in der Nähe der Chusacá-Maut in Soacha, bei dem ein Soad-Transportfahrzeug eine Panne erlitt und kurz vor dem Umkippen stand Traktor-LKW war Neben der Schließung des Sumapaz-Tunnels führte neben der Schließung des Sumapaz-Tunnels im Rahmen der Erfüllung des Arbeitsplans für den Bau der dritten Spur auf der Autobahn Bogotá-Girardot die Straße zum Einsturz.

Der Minister für Mobilität, Jorge Godoy, warnte davor, dass neben den mehr als 12 Interventionspunkten, die „vorhersehbar“ die Mobilität an diesen Orten beeinträchtigen würden, auch Tausende von Reisenden vorzeitig abreisten, die feststellten, dass sich auch Güterfahrzeuge auf der Straße bewegten für diese war ab Mittwoch geplant.

„Die Leute, weil sie am Mittwoch gewonnen haben, gingen seit Dienstag ab und befanden sich mit Lastfahrzeugen, und auch die Konzession hatte nicht aufgehört zu funktionieren. Dies führte zu diesem Chaos“, erklärte Godoy gegenüber El Tiempo.

Neue Maßnahmen

Die Konzession aktivierte, um auf die Probleme auf der Straße zu reagieren, den Notfallplan, der die Aussetzung der Nachtschließungen des Sumapaz-Tunnels vorsieht.

„In diesen verbleibenden Tagen der Karwoche und bis nächste Woche werden wir die Arbeit im Tunnel Guillermo León Valencia wieder aufnehmen, dh in diesen Nächten und ab heute Abend werden wir keine geplanten Schließungen haben“, kündigte Hernán Alarcón, Betriebsleiter der Konzession, über soziale Netzwerke an.

Er sagte jedoch, dass aufgrund der Komplexität der Arbeiten die Sperrung einer Fahrspur dauerhaft fortgesetzt werde, „nur die Aktivitäten, die in der geschlossenen Fahrspur ausgeführt werden, die wir normalerweise innerhalb des Tunnels haben, um die von uns entwickelten Arbeiten abzuschließen“.

Ebenso kündigte die Konzession in einer Erklärung an, dass die aktiven Baufronten seit dem Nachmittag des 13. April reduziert wurden und dass zur Erleichterung des Verkehrs Notfallpläne mit der Nationalen Polizei umgesetzt werden, um die Mobilität der Nutzer zu ermöglichen.

Der Leiter der Transit- und Transportabteilung von Cundinamarca, Oberstleutnant Diego Edixon Mora Muñoz, kündigte seinerseits in einem auf Twitter geteilten Video die Beschränkung der Ladung für Fahrzeuge ab 3,4 Tonnen während der Karwoche an. Für den Gründonnerstag, von 6 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags, wird der Freitag diese Maßnahme nicht anwenden. Am Samstag haben wir sie von 12 bis 11 Uhr abends und enden am Sonntag von 10 Uhr morgens bis 11 Uhr abends.

Schließlich erinnerte er daran, dass für den Rückkehrplan am Samstag und Sonntag eine weitere Spur durch den Sektor Nariz del Diablo zugewiesen wird, wobei zwei in Richtung Bogotá verbleiben und nur eine in Richtung Girardot fährt.

„Der große Verkehr ist Samstag und Sonntag von Girardot nach Bogotá. Aus diesem Grund werden wir im Rückkehrplan die beiden Fahrspuren nach Bogotá auf allen Straßenabschnitten garantieren. Am Samstag und Sonntag ist also nur noch eine Spur von Bogotá nach Girardot übrig „, erklärte Alarcón.

