Die Geschichten hinter dem Stück Developations von der Wahrheitskommission

Ana Delina Páez hat Bauchschmerzen, wenn sie auf die Bühne geht, nicht wegen mangelnder Schauspielerfahrung oder Lampenfieber, sondern weil sie auf der Bühne die Art und Weise darstellt oder Wirklichkeit werden wird, wie sie sich die Suche nach ihrem Sohn Eduardo Garzón Paéz vorgestellt hat, ein Opfer unehelicher Hinrichtungen, die als Opfer dargestellt werden im Kampf, bekannt als „Fehlalarme“.

Sie ist eine der 12 Mütter von Mafapo, die Teil der Besetzung des ersten großformatigen Stücks der Wahrheitskommission mit dem Titel Unveils: A Song to the Four Winds sind, das diesen Donnerstag beim Iberoamerikanischen Theaterfestival in Bogotá zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ana Delina in einem Theaterstück auftritt. Als ich in der Schule war - erinnerte er sich im Dialog mit Infobae - nahm er an jeder künstlerischen Initiative teil. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten seines Hauses erlaubten ihm nicht, eine Karriere in diesem Bereich aufzubauen, aber jetzt, wo er etwa 70 Jahre alt ist, hatte er mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, allerdings mit einem anderen Ziel: Wahrheit für die Opfer.

„Ich bin sehr glücklich, wenn ich hier bin, möchte ich nicht gehen. In dieser Arbeit war ich sehr glücklich, obwohl diese Arbeit schmerzhaft ist, weil ich viele Erinnerungen an alles über meinen Sohn habe „, sagt er.

Eduardo Garzón Páez war 32 Jahre alt, als er am 4. März 2008 verschwand. Er lebte mit seiner Mutter, einer Waise eines Vaters und dem zweiten von zwei Brüdern, in Bogotá. Er hatte an einer Militärschule die High School studiert und die gelehrte Ordentlichkeit nicht verloren, er hatte perfekte Zähne und kämmte bündig. Er hatte drei Kinder und um sie zu unterstützen, arbeitete er mit seiner Mutter im Casino der Road Safety Police School.

Am 27. August, sechs Monate nachdem sie all ihre Ersparnisse für die unermüdliche Suche und ohne Einkommen ausgegeben hatte, fand Ana Delina ihren Sohn auf dem Friedhof von Cimitarra in Norte de Santander, wo er in einem Massengrab begraben worden war.

Er war am Tag nach seinem Verschwinden getötet worden, mit mehreren Schüssen, die seinen Schädel zertrümmerten. Als sie ihn fanden, hatte er eine unspitz zulaufende Militäruniform, leicht ausgedrückt. Neben ihm war Andrés Pesca Olaya, ein junger Taxifahrer ebenfalls aus Bogotá.

Der Fall war einer der ersten bekannten abscheulichen Verbrechen falsch positiver Ergebnisse und einer der ersten, der verurteilt wurde. Für diese Ereignisse wurden ein Oberst, ein Leutnant, ein Sergeant und fünf Berufssoldaten jeweils zu mehr als 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Jetzt nutzten sie das JEP.

Ana Delina fühlt sich manchmal schwach auf ihrer Suche nach der Wahrheit, aber jedes Mal, wenn sie Eduardos Abwesenheit bemerkt, schöpft sie Kraft, um weiterzumachen. „Selbst wenn es ein schlechter Nachname ist, muss ich den Namen meines Sohnes löschen“, sagt er.

Kunst hat es ihm ermöglicht, sich Schmerzen zu stellen und ein wenig das „sehr gebrochene Herz“ zu heilen, das ihm die Gewalt hinterlassen hat. Dabei versuchte sie zu fühlen, was Eduardo fühlte, aber es war nicht einfach. Bei einer Aufführung in La Candelaria hatte er vor einigen Tagen das Gefühl, keine Militäruniform anziehen zu können, aber es gelang ihm. Ebenso hatte sie Angst und musste sich auf mehrere Tage vorbereiten, um sich anlässlich der Ausstellung Madres Terra lebendig zu begraben.

Sie musste nach dem ersten Aufklärungstreffen, an dem sie an der Wahrheitskommission teilnahm und einen Soldaten traf, der uneheliche Hinrichtungen begangen hatte, von Sanitäter behandelt werden. Alles für Eduardo, für ihn macht er weiter und erträgt den Schrei, der ihn dazu bringt, sich auf der Bühne des Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo in den Sand zu graben.

„Es war eine großartige Erfahrung zu zeigen, wie wir uns erinnern, und zu sagen, wie wir heilen können. Sie waren Heilungsprozesse. Auf diese Weise konnten diese Fälle außergerichtlicher Hinrichtungen nicht vergessen werden „, sagt Jacqueline Castillo, ebenfalls Mutter und Opfermitglied von Mafapo.

Erklären Sie, dass dies kein Prozess über Nacht ist. Sie unternimmt seit mehr als 14 Jahren Schritte, um die Heilung der Wunde zu suchen, die den Konflikt eröffnet hat, durch verschiedene künstlerische Formen, an denen sie zusammen mit den Müttern von False Positives teilgenommen hat.

Castillo sagt, er möchte jetzt auch mit Tätern zusammenarbeiten können, um die Versöhnung voranzutreiben und zu versuchen, Hass und Groll hinter sich zu lassen. „Es war wunderbar zu sehen, wie unsere Familie wächst. Wir haben in Räumen gesprochen, in denen wir einen geliebten Menschen, unsere Brüder, unsere Kinder verloren haben, aber wir haben viele Menschen aufgenommen, kennen Opfer anderer Ereignisse und sehen sie jetzt als Familie „, sagt er.

Sie leitet Mafapos Netzwerke und vor einigen Monaten erhielt sie eine Nachricht von einem Soldaten, der an außergerichtlichen Hinrichtungen teilgenommen hatte. Er besuchte ihn in seiner Haftanstalt mit anderen Müttern, die die Tapferkeit herausnahmen, um ihm zuzuhören, und sich versöhnt umarmten. Einige Zeit später nahmen sie mit dem ehemaligen Soldaten am Fallschirmspringen teil.

In dem Stück Unveils: A Song to the Four Winds werden mehrere Ereignisse des Konflikts erzählt, wie Massaker, Vertreibungen, erzwungenes Verschwinden und viele andere Situationen, die Teil dieser Geschichte waren.

Kommissarin Lucia Gonzáez erklärte gegenüber Infobae, dass das Werk aus Besuchen in Gemeinden, der Identifizierung von Kunstgruppen und der Entdeckung der verschiedenen Ausdrucksformen entstanden sei, die sie aufgebaut hatten.

„Wir haben erkannt, dass es die Kunst ist, mit der Gemeinschaften ihren Schmerz, ihre Tragödie, ihre Erfahrungen, ihre Träume ausdrücken. Wir dachten zunächst daran, Songs zusammenzustellen, die über bewaffnete Konflikte und Widerstand geschrieben wurden, und wir riefen Iván Benavides an, einen Experten für unsere Musik, und fragten, warum wir nicht ein Theaterstück machen sollten „, sagte er.

Ramiro Osorio, Direktor des Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, schlug vor, Bernardo Rey und Nube Sandoval zu kontaktieren, um das Projekt zu leiten. Sie erstellten zusammen mit den Gemeinden ein Drehbuch, das die Erzählungen der Opfer in einem großformatigen Werk sammelte, an dem mehr als 100 Personen teilnehmen.

„Die Arbeit mit Gemeinschaften aus der Kunst bedeutet, einen sehr aufrichtigen, tiefen und bedeutungsvollen Dialog herzustellen, da es sich nicht um eine Ausarbeitung eines Interviews handelt, sondern um etwas, das aus der Seele der Völker, aus den Bedürfnissen der Benennung, erzählt wird. Sie haben das Gefühl, dass das, was sie erzählen, ein sehr großes Echo für die gesamte Gesellschaft haben kann, die hören muss, was sie vor langer Zeit gesagt haben „, erklärte Kommissar Gonzáez.

Diese Initiativen sind Teil einer Verpflichtung der Wahrheitskommission, die Mitte des Jahres ihren Abschlussbericht vorlegen wird, um den Konflikt umfassender zu beschreiben, erklärte der Kommissar, dass dies zu einem harmonischeren Leben für alle führen werde.

Die Aufführungszeiten sind wie folgt: Donnerstag, 14. April um 20:00 Uhr; Freitag, 15. April um 15.00 Uhr und 20.00 Uhr; Samstag, 16. April um 15.00 Uhr und 20.00 Uhr.

