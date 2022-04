Die Belohnung erhöht sich für Alias „El Loco“, Anführer der Horrorband in Quibdó

Bisher gab es in diesem Jahr in Quibdó, der Hauptstadt des Departements Chocó, 65 Morde, und mindestens 59 von ihnen waren das Ergebnis von Sicarito aufgrund des blutigen Streits krimineller Banden, der die Stadtteile erreicht hat.

Die Situation führte dazu, dass Bürgermeister Marín Emilio Sánchez Valencia vor einer Woche nach Bogotá zog, um die Behörden um Hilfe zu bitten und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Anfrage kam nach zwei Schießereien in Wohnvierteln, bei denen vier Tote, darunter ein Minderjähriger, und mehrere Verletzte, einschließlich Polizeiuniformen, zurückblieben.

„Es ist eine alarmierende Zahl, es ist eine Zahl, die uns Sorgen macht. Wir haben einige Kriminelle, die Angst in einer gesunden Gemeinde wie Quibdó und Chocó verbreiten wollen. Alles, was bleibt, ist, sie mit aller Entschlossenheit zu besiegen „, sagte Innenminister Daniel Palacios bei einem Besuch in der Stadt am Mittwoch.

Laut dem Leiter des politischen Portfolios stehen hinter den kriminellen Banden, die im Stadtgebiet von Quibdo Blut und Feuer ausgesetzt waren, der Golfclan und Los Mexicanos, die für die territoriale Kontrolle kämpfen.

Eine der Denunziationen von Palacios aus Quibdó war die Instrumentalisierung von Minderjährigen, die beide Gruppen unternommen hatten, um Flugblätter in der Stadt zu verteilen, um Angst zu verursachen und sogar bei erpresserischer Arbeit zusammenzuarbeiten. Palacios wies dieses Verbrechen zurück und versicherte, dass sie zu den letzten Konsequenzen gehen werden.

Um die Sicherheit in der Region zu stärken, kündigte der Minister die Ankunft von drei Kampfeinheiten der Marine an, um den Atrato zu kontrollieren, wo sich die Banden zusammengetan hätten, um sich gegenseitig zu konfrontieren. Ebenso wie eine Drohneneinheit der Luftwaffe, um die Kontrolle vom Himmel aus zu haben.

„Wir werden diese Verbrecher von Himmel, Flüssen und Land aus bekämpfen“, sagte Palacios, der auch 15 Motorräder, eine SIART-Einheit und zwei Drohnen in eine Investition von 1.363,85 Milliarden US-Dollar lieferte.

„Heute wissen diese Kriminellen, dass sie nicht wissen werden, wann wir sie betrachten. Sie werden nicht wissen, wann diese Drohne dort oben ist, um sie zu analysieren, zu identifizieren und mit Operationen zu erreichen, um sie zu erfassen, ihre Höhlen zu erreichen und sie zu fangen, wo immer sie sind“, sagte der Minister.

In gleicher Weise entschied Palacios, dass die Verfolgung von Leovigildo Mosquera Palacios, einem der meistgesuchten kriminellen Führer von Quibdó, der zur Bande von Los Palmeros gehört, die an den Erschießungen der letzten Wochen beteiligt war, verstärkt wird.

„Auf die gleiche Weise müssen wir bekannt geben, dass die Belohnung für den Alias 'El Loco' steigen wird, die von 30 Millionen auf 50 Millionen steigen wird. Heute ist es eines der gefragtesten hier in der Gemeinde Quibdó. Wir wiederholen, dass alle, die dem meistgesuchten Kartell angehören, gefangen genommen wurden und dass wir nach jedem der Führer weitermachen werden, die denjenigen ersetzen, der gefangen genommen wird „, sagte der Leiter des politischen Portfolios.

Dieser Verbrecher wäre wegen seiner Beteiligung an Morden und Erpressungen in Chocó mehrere Jahre lang verfolgt worden, die nun von den mehr als 190 zusätzlichen Polizeibeamten und 3 Zügen verfolgt werden, die sich zur Wiedererlangung der Sicherheit der Abteilung eingerichtet haben.

Laut Minister Palacios gäbe es ohne die Inzidenz dieser bewaffneten Gruppen in der Stadt Quibdo nur 6 Morde. In dem Plan, der Bevölkerung zu helfen, wiederholte er unter anderem die Sozialzuschussprogramme, Stipendien für Hochschulbildung an privaten Universitäten, ein erschüttertes Zentrum.

