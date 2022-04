Die Behörden versetzen dem Verbrechen in der Hauptstadt der Republik zwei Schläge

Die Behörden in der Hauptstadt der Republik meldeten zwei Verbrechensschläge in der Stadt. Auf den ersten wurde im Norden von Bogotá hingewiesen, wo sie einen 26-jährigen Mann gefangen nahmen, der mit dem Produkt des Diebstahls eines Handyladens fliehen wollte.

Laut dem Inspektionsbeamten der Bogotá Metropolitan Police, Oberstleutnant Darío Peña, war die Festnahme des Subjekts einer gründlichen Inspektion durch die Uniformierten zu verdanken: „Als Reaktion auf die Forderung der Bürger nach Diebstahl eines Geschäftsgebäudes in der 122. Straße mit dem 15. Unicentro, der Sektorquadrant erreicht das Lagerhaus, in dem Türen und Fenster offenbar nicht verletzt werden. Sie führen jedoch eine gründliche Inspektion im gesamten Block und auf den Dächern der Häuser durch und finden einen Mann mit einer auf den Dächern versteckten Aktentasche.

Er wies auch darauf hin, dass das gefangene Subjekt von der Beute überrascht sei, mit der er fliehen wollte: „Das Subjekt hatte 26 Handys und verschiedene Accessoires im Wert von mehr als 140 Millionen Pesos in seinem Besitz, die er aus dem Lagerhaus gestohlen hatte, wie die Überwachungskameras belegen.“

Der zweite von den Behörden gemeldete Vorfall ereignete sich in der Stadt Teusaquillo, wo sie vier Kriminelle überraschten, als sie den Fahrer, der Opfer eines Diebstahls wurde, illegal festhielten. Der Kommandeur der Teusaquillo Polizeistation, Oberst Sandra Lancheros, berichtete:

„Zum Zeitpunkt der Durchsuchung gab einer von ihnen an, dass er von den anderen Insassen gegen seinen Willen festgehalten wurde und dass sein Lastwagen ebenfalls gestohlen wurde, sodass diese vier Personen sofort gefangen genommen werden“, schloss Oberst Lancheros.

In Bezug auf die Art des Diebstahls sagte Oberst Lancheros: „Es konnte festgestellt werden, dass sich die Kriminellen mit einem falschen Polizisten an den Fahrer des Lastwagens in der 80th Street gewandt hatten. Von dort aus steckten sie das Opfer in ein privates Fahrzeug, wo sie ihre Sachen wegnahmen“, schloss sie, dass sie später schaffte es, den Lastwagen in der Stadt San Cristóbal verlassen zu finden.

Die gemeinsame Arbeit verschiedener Behörden in Bogotá führte zur Festnahme mehrerer Krimineller verschiedener krimineller Strukturen, die durch Diebstahl und Verkauf von Halluzinogenen an verschiedene Bereiche der Hauptstadt und die Gemeinde Soacha verfolgt wurden. In diesem Fall hat die Generalstaatsanwaltschaft durch die gemeinsame Unterstützung der Nationalpolizei vier kriminelle Banden abgebaut, die in verschiedenen Teilen der Stadt tätig waren.

In Bezug auf diese Operationen wies die Justiz darauf hin: „Die Generalstaatsanwaltschaft hat über die Sektionsdirektion von Bogotá und in einer gemeinsamen und anhaltenden Ermittlungsarbeit mit der Nationalen Polizei drei Wochen lang die kriminellen Netzwerke getroffen, die an zwei der Verbrechen beteiligt waren, die die Sicherheit der Bürger am stärksten beeinträchtigen: Diebstahl in all seinen Formen und den lokalen Drogenhandel.“

Bisher wurden 2022 schwere Schläge gegen kriminelle Gruppen in der Stadt verschärft, da sie Handlungen verewigt haben, die sowohl Passanten als auch Händler direkt betreffen. In Bezug auf diese Desartikulationen heißt es in der Staatsanwaltschaft: „10 Banden im Zusammenhang mit Raubüberfällen von Menschen, Häusern und Geschäftsleuten Einrichtungen; und der Verkauf illegaler Substanzen im Einzelhandel waren in diesem Jahr bisher betroffen. 48 Personen wurden im Zusammenhang mit verschiedenen Verbrechen erwischt.“ .

