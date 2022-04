Deutschland beschlagnahmte eine Superyacht in Verbindung mit einem russischen Tycoon in der Nähe von Putin

El yate de lujo "Dilbar", totalmente cubierto, en el muelle Blohm+Voss en Hamburgo, Alemania, el 13 de abril de 2022. (Jonas Walzberg/dpa vía AP)

Die deutschen Behörden beschlagnahmten eine Superyacht in Hamburg, nachdem sie festgestellt hatten, dass sie der Schwester des Russen Alischer Usmanov gehört, der als „einer von Putins Lieblingsoligarchen“ gilt und als sein möglicher Frontmann bezeichnet wurde.

Die Bundeskriminalpolizei teilte am Mittwoch mit, dass nach „umfangreichen Ermittlungen“ und trotz „Verstecken im Ausland“ festgestellt werden konnte, dass der Besitzer Gulbakhor Ismailova, Usmanovs Schwester, ist.

Die Superyacht Dilbar steht unter der Flagge der Kaimaninseln und ist im Namen eines Unternehmens in Malta registriert, zwei Bankenhäfen, in denen Milliardäre häufig ihr Vermögen hinterlegen. Es wurde 2016 eingeführt und hatte gemeldete Kosten von mehr als 648 Millionen US-Dollar.

Die Polizei teilte mit, dass die deutschen Behörden in Brüssel gearbeitet hätten, um sicherzustellen, dass EU-Sanktionen gegen den Eigentümer verhängt würden. Das Boot könne nicht mehr verkauft, gemietet oder bewegt werden, fügte er hinzu.

Vladimir Putin y Alisher Usmanov (Reuters) REUTERS

Die Vereinigten Staaten und die EU kündigten letzten Monat Wirtschaftssanktionen gegen Usmanov, einen metallurgischen Magnaten, für seine Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und als Reaktion auf die Invasion der Ukraine an.

Anfang März beschlagnahmte Italien von Usmanov eine Immobilie im Wert von rund 17 Millionen Euro (18,5 Millionen US-Dollar).

Usmanov, den die Vereinigten Staaten als „Frontmann“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin betrachten, versicherte drei Wochen später, dass er viele seiner Vermögenswerte und seines Eigentums im Vereinigten Königreich in die Hände von Trusts gelegt habe, bevor er von diesem Land sanktioniert wurde.

(Reuters) REUTERS

Der Sprecher dieses Moguls der Metallindustrie - dessen Londoner Vermögen rund 18,4 Milliarden Dollar beträgt - erklärte, dass der größte Teil seines Eigentums in Großbritannien, einschließlich eines prächtigen Herrenhauses im Nordwesten Londons, „vor langer Zeit in unwiderrufliche Trusts übertragen wurde“. „Von diesem Zeitpunkt an war Usmanov nicht mehr sein Besitzer (der Waren), er konnte sie auch nicht verwalten oder über ihren Verkauf verhandeln, sondern er konnte sie nur zur Miete verwenden. Er ging als Begünstigter in den Ruhestand und spendete seiner Familie die Rechte der Begünstigten „, sagte er.

(Mit Informationen von AP und EFE)

