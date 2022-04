Unfälle auf den Straßen und Staus in den Terminals: So begann der Exodus-Plan für die Karwoche in Antioquia

Wie immer haben die Menschen in Medellin bereits begonnen, ihre Häuser zu verlassen, um die Karwoche in anderen Gemeinden von Antioquia zu genießen. In diesem Sinne wurden seit der Nacht dieses Dienstags, dem 12. April, Übergänge, Unfälle auf den Straßen und andere Unannehmlichkeiten aufgezeichnet, die bereits in sozialen Netzwerken aufgezeichnet wurden.

Alles ist Teil des Exodus-Plans, den die gesamte Abteilung von Antioquia durchleben wird. Zum Beispiel gab es am Dienstagabend große Reihen von Autos, Motorrädern und Bussen auf der Straße, die zur Schlucht von La Iguana führte, die mit dem Westen dieses Gebiets verbunden ist.

Darüber hinaus verursachte der Fahrzeugverkehr zwei Unfälle mit Motorradfahrern, die in alternative Fahrspuren eingedrungen waren und mit auf der Straße fahrenden Autos kollidiert waren, so die lokale Presse.

Ein weiteres Problem, mit dem die Bürger von Antioquia konfrontiert waren, ist, dass sie bei ihrer Ankunft an den Verkehrsterminals in Medellín feststellten, dass es keine Tickets für den Umzug in andere Bereiche des Staatsgebiets gab.

In diesem Sinne wurde bekannt, dass mehrere Paisas nur bis zum Morgen dieses Mittwochs, dem 13. April, Zugang zum Kauf von Tickets hatten. Die Strecken, die laut Passagieren und einigen Transportunternehmen in den letzten Stunden knapp waren, ermöglichen es ihnen, nach Uramita, Dabeiba, Buriticá, Carepa, Apartadó, Chigorodó, Turbo und Necoclí zu fahren.

Die Behörden versicherten, dass sie daran arbeiten, diese Probleme zu lösen und sicherzustellen, dass die Bürger während der großen Woche an ihre Ziele gehen können. Tatsächlich berichtete die Union of Utrans Transporters, dass die Passagen aufgrund der Schäden, die die Straßen dieser Abteilung in den letzten Tagen erlitten haben, vorbei waren.

Die Verkehrspolizei in Antioquia versichert jedoch, dass bereits mehrere Straßenachsen des Ministeriums eingegriffen werden, um die Mobilität der Bürger zu gewährleisten. „Auf diesen Achsen, die die Hauptverbindungswege zu den anderen Abteilungen und Hauptstädten markieren, gab es nur Auswirkungen auf die Straßen nach Bogotá, Quibdó und Urabá“, sagte Oberst Fabio Enrique Sierra, Leiter der Abteilung Verkehr und Verkehr von Antioquia, gegenüber der lokalen Presse.

Auf der anderen Seite forderte Colonel Sierra die Fahrer auf, ihre Reisen im Voraus zu planen, Geschwindigkeitsüberschreitungen zu vermeiden und auf dem Weg zu ihren Zielen keine „gefährlichen Manöver“ durchzuführen, um keine Verkehrsunfälle zu verursachen.

Aufgrund des Zustands der Straßen ist laut der Antioquia-Zeitung El Colombiano der Preis für Landkarten um bis zu 35% gestiegen, wodurch die Anzahl der Busse, die die Terminals des Gebiets von Medellin abfahren und in diese einfahren, beschädigt wurde.

Die Situation hat so viel Unbehagen hervorgerufen, dass mehrere Fluggesellschaften auf andere Transportmethoden zurückgreifen mussten, z. B. das Mieten von Lieferwagen, Bussen und anderen Fahrzeugen, um Menschen zu ihren Zielen zu bringen.

Die Regierung von Antioquia geht davon aus, dass in dieser Karwoche rund 310.000 Passagiere auf den Straßen des Departements reisen werden. Tatsächlich meldete das Department of Infrastructure der Abteilungsverwaltung einige der Straßenabschnitte, die von Winter und Regen betroffen waren, die die Abteilung kürzlich getroffen haben.

-Über Heliconia - Sevilla - Ebéjico:

-Über Ebejico - La Miserenga

-Im Osten die Autobahn Granada — El Choco — San Carlos

-Im Aburrá-Tal über Santa Elena

-Über San Pedro de los Milagros, die im Pajarito-Sektor

