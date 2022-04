SEHEN SIE HEUTE LIVE Ayacucho FC gegen Wilstermann: Spiel in Cochabamba für die Copa Sudamericana 2022

Ayacucho FC wird Jorge Wilstermann in seinem zweiten Spiel der Gruppenphase der Copa Sudamericana 2020 besuchen. Dieses Spiel ist für heute Mittwoch, den 13. April, um 19:30 Uhr in Peru (siehe unten für weitere Zeiten) im Felix Capriles Stadion geplant. Die „Zorros“ drängen auf einen Sieg, um im Turnier nicht an Tempo zu verlieren.

Die Ayacuchanos wurden bei ihrem Debüt des Wettbewerbs besiegt, aber er zeigte, dass er in der Lage ist, gegen jeden Rivalen zu kämpfen. Er war kurz davor, in Lima einen Punkt zu erzielen, fiel aber 3-2 auf den mächtigen Sao Paulo . Eric Barrios und Cristian Techera schossen die Tore der Einheimischen.

Der Altiplano-Komplex seinerseits hat einen Punkt von zu Hause entfernt. Er band 1-1 mit Everton aus Chile zusammen. Er begann mit einem Tor von Humberto Osorio von zwölf Schritten bis 23 Minuten zu gewinnen, aber die „Rouletteros“ erzielten kurz nach der ergänzenden Phase Gleichheit.

Wie haben sie sich in ihren jeweiligen Ligen geschlagen? Ayacucho FC kommt aus der Stimmung geschlagen an, als er die Universitario de Deportes mit dem geringsten Unterschied nach Minzum Quinas Freistoßtor besiegte. Gegen Ende drehte das „U“ es jedoch dank eines Eigentors von Ítalo Espinoza und eines Einzelspiels von Andy Polo um.

Universitario 2-1 Ayacucho FC: Zusammenfassung und Höhepunkte des Spiels um Liga 1 2022. (Video: Staatsstreich von Peru).

Wilstermann kommt vom 1:0 -Sieg gegen Bolivar am achten Spieltag der bolivianischen Meisterschaft. Andrés Chavez erzielte das einzige Tor des Spiels bei 40′. Auf diese Weise wird es in der Gruppe B auf dem sechsten Platz bis zu einem Punkt in der Qualifikationszone für die nächste Runde platziert.

Sie haben sich nie auf einem Fußballfeld getroffen. Die Ayacuchanos haben auch kein Spiel gegen eine bolivianische Mannschaft gespielt, aber der „Aviador“ kreuzte sich in der Copa Libertadores mit peruanischen Vereinen. Es wurde mit der Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal und der Technischen Universität von Cajamarca gemessen.

Das letzte Mal, dass er für peruanische Clubs spielte, war 1995, als er sich eine Gruppe in diesem Wettbewerb mit den „Blues“ und „Celests“ teilte. Er hat als Einheimischer nicht verloren. Er band 2-2 mit der Besetzung „Bajopontino“ zusammen und schlug die „Vertrauten“ mit 2:1. Wenn wir uns die Geschichte in ihrer Gesamtheit ansehen, fiel sie in Bolivien nur einmal an „Inka“ -Teams und sie lag in den Händen von Sporting Cristal, aber 1968.

ZEIT FÜR AYACUCHO FC VS. WILSTERMANN

Peru - 19:30 Uhr

Ecuador - 19:30 Uhr

Kolumbien - 19:30 Uhr

Mexiko - 19:30 Uhr

Bolivien - 20:30 Uhr

Venezuela - 20:30 Uhr

Paraguay - 20:30 Uhr

Chile - 20:30 Uhr

Argentinien - 21:30 Uhr

Brasilien - 21:30 Uhr

Uruguay - 21:30 Uhr

Spanien - 2:30 Uhr (Donnerstag, 14. April)

KANÄLE ZUM ANSEHEN VON AYACUCHO FC VS. WILSTERMANN

Argentinien: DIRECTV Sports Argentinien, DIRECTV Sports App, Star+, ESPN 4 Sur.

Bolivien: Star +, ESPN 4 Sur.

Brasilien: JETZT NET und Claro, CONMEBOL TV.

Chile: DIRECTV Sports App, Star +, DIRECTV Sports Chile.

Ecuador: ESPN 4 South, DIRECTV Sports Ecuador, Star+, DIRECTV Sports App.

Paraguay: Sterne +, ESPN 4 Sur.

Peru: Star +, ESPN 4 Süd, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App.

Uruguay: DIRECTV Sports App, ESPN 4 Sur, DIRECTV Sports Uruguay, Star +.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, Star +, DIRECTV Sports App, ESPN 4 South.

VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNGEN: AYACUCHO FC VS. WILSTERMANN

Wilstermann: José Escobar; Santiago Echeverria, Carlos Añez, Ronny Montero, Edemir Rodriguez; Christian Machado, José Luis Vargas, Javier Andrés Sanguinetti, Moises Villarroel; Serginho und Humberto Osorio.

Ayacucho FC: Italo Espinoza; Jorge Toledo, Francisco Duclos, Mimzum Quina; Edinson Chavez, Eric Barrios, José Parodi, José Guidino, Cristian Techera; Nicolas Royón und Juan Morales.

CASUALTAS: Die einzige Abwesenheit in diesem Spiel ist die von Aldair Salazar. Der Verteidiger des FC Ayacucho wurde ausgewiesen, nachdem er im Duell gegen Sao Paulo im Nationalstadion eine doppelte gelbe Karte erhalten hatte. Wahrscheinlich wird sein Nachfolger der ExalianZlima, Duclós, sein.