Rogerio Azcárraga: In welcher Beziehung steht der Radiounternehmer zu Emilio Azcárraga, Inhaber von Televisa

Am vergangenen Montagabend wurde der Tod einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Radiowelt in Mexiko bekannt gegeben: Rogerio Azcárraga Madero, der als Vorsitzender des Board of Directors der Grupo Radio Formula fungierte und im Alter von 94 Jahren starb. Diese Nachricht wurde über Grupo Formula geteilt.

Azcarraga Madero war der Sohn von Rogerio Azcarraga Vidaurreta, der 1951 starb und die Grupo Radio Formula gründete. Die Station wurde jedoch ursprünglich von seinem Bruder Emilio Azcarraga Vidaurreta, dem Vater von Emilio Azcarraga Milmo und Großvater des derzeitigen Besitzers von Televisa, Emilio Azcarraga Jean, konzessioniert.

Emilio Azcárraga Vidaurreta hatte das XEW bereits gegründet und 1951 startete er Channel 2, das Flaggschiffsignal der heutigen Televisa.

Ein weiterer der Brüder Azcárraga Vidaurreta mit dem Namen Gastón gründete 1967 die derzeitige Posadas-Gruppe, die die Fiesta Americana-Kette betreibt. Als sein Sohn Gastón Azcarraga Tamayo starb, übernahm sein Enkel Gastón Azcárraga Andrade im Alter von 36 Jahren das Hotelkonsortium. Gastón kaufte 2005 den dritten Platz Aeromexico, das fünf Jahre später aufgrund finanzieller Probleme seinen Betrieb einstellte. Im Jahr 2014 wurde ihm ein Haftbefehl wegen des Umgangs mit illegalen Ressourcen erlassen.

Emilio Azcárraga Vidaurreta skizzierte die Merkmale des Geschäftsprofils, die sein Bruder Rogerio annehmen würde. Mit seiner Erfahrung als Schuhverkäufer und Autohändler erhielt er 1923 eine Lizenz zum Vertrieb von Victor Talking Machine-Radios. Während seiner Arbeit in der Mexico Music Division von RCA interessierte sich Emilio mehr für die Radioindustrie.

Sein Bruder Raul erhielt unter der Anleitung von US-Oberst Sandal S. Hodges technische Anweisungen zum Betrieb von Radiosendern. Es wird auch gesagt, dass Raúl Azcárraga Vidaurreta ein Pionier des Rundfunks im Land war, da er 1923 den CYL-Sender „La Casa de la Radio“ installierte.

Auf der Suche nach einer Synergie zwischen dem Radiogeschäft und dem Geschäft mit Tonträger wurden die Musikverlage PHAM-EMMI dank der Vision von Rogerio Azcárraga Vidaurreta geboren. Wie in der Grupo Televisa konsolidierte Emilio El Tigre Azcárraga Milmo das von seinem Vater gegründete Unternehmen und definierte es als das Quasimonopol des Fernsehens in Mexiko, sodass sein Erbe Emilio Azcárraga Jean später die Hälfte der Aktien von Televisa Radio verkaufen würde, um Kapitalisierung anzustreben, an Die spanische Grupo Prisa, die jüngste Geschichte von Radio Formula, ist mit Rogerio Azcárraga Madero verbunden.

Radio Formula begann als solche 1968 mit einem Sender, der ursprünglich Radio Distrito Federal hieß. Seine Frequenzen hatten ein musikalisches Programm mit der Absicht, Rock'n Roll in Mexiko einzuführen, ein Ziel, das er erreichte, indem er sich auf seine 1958 gegründete Firma Discos Orfeon verließ. Orfeon begann mit der Aufnahme der großen Künstler des mexikanischen Kinos und des goldenen Zeitalters der Musik.

Radiohistoriker verweisen auf den Radio-Plattenspieler als eine Phase, in der sich die Ankunft einer echten Funkkommunikation verzögerte. Und in diesem Sinne ist das Interessante, dass sich Grupo Fórmula 1987 zu einer Zeit, als die Profile der Sender nach dem von ihnen programmierten Musikgenre beschrieben wurden, für Talk-Radio entschied, indem sie eine nationale Nachrichtensendung ausstrahlte.

Die Geschichte von Radio Distrito Federal ändert sich radikal aufgrund der Vision und des unternehmerischen Antriebs von Don Rogerio Azcárraga Madero, der das Format von musikalisch auf AM-Sendern (amplitudenmoduliert) ändert, und Programme der wichtigsten Inhaltskategorien werden ausgestrahlt: Nachrichten, Sport, Frauenbar, Finanzen und Unterhaltung, angeführt von verschiedenen Persönlichkeiten wie León Michel, Don Pedro Ferríz Santacruz, Don Fernando Marcos, Luis Ignacio Santibáñez, Jorge Saldaña, Hector Lechuga, Flor Berenguer, Luis Cáceres, Jorge Zuniga und einigen anderen, die es geschafft haben, sich in der die Präferenz des Publikums zu dieser Zeit mit ihren Programmen.

