Martín Elias Jr. würdigt seinen Vater mit einem unveröffentlichten Foto, auf dem auch Diomedes Díaz zu sehen ist

Am 14. April werden die Anhänger und Verwandten von Martín Elias dem Künstler Tribut zollen, der seit seinem Tod fünf Jahre alt ist, nachdem er nach einem Konzert in Coveñas einen tragischen Verkehrsunfall auf den Straßen von Córdoba erlitten hatte. Es wird ein Gründonnerstag sein, und umso mehr konzentrieren sich die Hommagen an den Künstler nicht so sehr auf die Feiertage als auf soziale Netzwerke.

In der Tat erinnern sich Fans und Verwandte des Singer-Songwriters Vallenato vorerst an ihn; sogar sein Sohn Martín Elias Jr., eröffnete die Erinnerungsrunde mit seinem Vater und tat dies über soziale Netzwerke, in denen seine Anhänger erstaunt waren, die unglaubliche Ähnlichkeit zu sehen.

Über Instagram hat Martin Elías Díaz Varón zwei Fotos geteilt. In beiden war der junge Mann nur ein Kind, das kaum ein Wort sagen konnte, aber das ist nicht die Hauptneuheit: Auf dem ersten Bild ist der kleine Junge auf den Schultern seines Vaters zu sehen, der zu dieser Zeit völlig anders aussah als in seinen letzten Tagen des Lebens.

In der zweiten erscheint der Junge unter dem Schoß seines Großvaters Diomedes Díaz selbst, der zum Zeitpunkt der Aufnahme der Postkarte lächelte. Zusammen mit den Bildern schrieb Díaz Varón in der Beschreibung, dass beide „Die zwei größten im Vallenato und meine beiden größten Engel“ sind.

A dos días de cumplirse cinco años de la muerte de Martín Elías, su hijo lo recordó a él y a Diomedes Díaz FOTOS: Vía Instagram (martineliasjr)

Wie erwartet wurden die unveröffentlichten Bilder auf dieser Plattform sehr beliebt und erhielten Hunderte von Kommentaren nicht nur von einem Großteil seiner Millionen Follower, sondern auch von anderen Künstlern wie Rafael María Díaz, der auch Onkel des jungen Mannes ist.

Andere prominente Reaktionen waren: „Es macht mich wütend, diese Fotos zu sehen, ich möchte, dass sie am Leben sind. Diomedes sah Martin nicht triumphieren „; „Martin Elias für immer“; „Einzigartig und unvergleichlich, sie haben ein wunderbares Vermächtnis hinterlassen“; „Wie man diesen 14. April vergisst, wir vermissen dich Martin Elias, möge Gott dich in seiner heiligen Herrlichkeit haben“ und „Das ist die wahre Liebe, die Martin Elias für seine Kinder, seine Mutter und seine Brüder hatte“.

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht die einzige Erinnerung war, die der junge Mann der Diaz-Dynastie abstaubte. Am 2. April rief er ein neueres Bild hervor, in dem der damalige Junge mit seinem Vater und seiner Schwester Paula Elena Díaz auftaucht.

FOTO: Vía Instagram (martineliasjr)

Auf der anderen Seite ist zu erwähnen, dass Dayana Jaimes, die letzte Frau des Vallenato-Künstlers, vor einigen Tagen befragt wurde, was sie am Donnerstag, dem 14. April, als Hommage an ihren Ex-Mann tun wird. Durch eine Runde von „Fragen und Antworten“, die sie „Lass uns dann reden“ nannte, wurde die Journalistin von ihren Anhängern mit der Frage befragt: „Was werden sie Martin am 14. antun?“.

Jaimes antwortete, dass er zwar mit bestimmten Arten von Handlungen vor dem Grab des verstorbenen Künstlers nicht einverstanden sei, aber die Überzeugungen seiner Anhänger sehr respektiere.

„Für meinen Teil nichts, nichts, ich habe nie mit solchen Dingen einverstanden, die auf den Friedhof gehen, sie bringen Mariachis, sie spielen die Kiste, das Guacharaca, das Akkordeon. Es ist sehr respektabel, aber ich teile diese Dinge nicht „, sagte die Influencerin ihr fast zwei Millionen Followern durch ihre „InstaStories“.

