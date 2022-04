Leichtes oder mittelschweres COVID-19 kann auch die Fruchtbarkeit von Männern verändern

COVID-19 hat bereits mehr als 497 Millionen Menschen auf der Welt betroffen und 6,1 Millionen Menschen das Leben gekostet. Unter den Überlebenden verlief die Coronavirus-Infektion ohne Folgen. Einige Menschen leiden jedoch unter Folgen wie mentalem Nebel, die im COVID-Langzeitbild enthalten sind, und jeden Tag werden weitere Auswirkungen entdeckt. Die neuesten Nachrichten sind, dass es mehr Hinweise darauf gibt, dass selbst Männer, die leichte COVID-19-Fälle entwickeln, an Veränderungen ihrer Fruchtbarkeit leiden können.

Die neue Studie wurde im Jaslok FertilTree International Centre der Abteilung für Genetik und assistierte Reproduktion des Jaslok Research Centre and Hospital in Indien durchgeführt. Es wurde in der Fachzeitschrift ACS Omega der American Chemical Society veröffentlicht.

Unter der Leitung des Wissenschaftlers Firuza Parikh bestand die Studie aus der Analyse des Proteinspiegels im Sperma von Männern, die sich von COVID-19 erholt haben. Dies war eine Pilotstudie, die vom Jaslok Hospital finanziert wurde. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass selbst leichte oder mittelschwere Erkrankungen den Proteinspiegel im Zusammenhang mit der männlichen Fortpflanzungsfunktion verändern können.

Ya se han identificado más de 200 síntomas que aparecen como secuelas del COVID-19 (Wang Guansen/Xinhua via AP, File) Wang Guansen | AP

Obwohl die Infektion hauptsächlich die Atemwege betrifft, schädigt das Coronavirus - und die Reaktion des Körpers auf seine Aufnahme - auch andere Gewebe. Jüngste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine COVID-19-Infektion die männliche Fruchtbarkeit verringern kann und das Virus in männlichen Fortpflanzungsorganen nachgewiesen wurde.

Firuza Parikh und Rajesh Parikh vom Jaslok Hospital in Sanjeeva Srivastava vom Indian Institute of Technology und ihre Kollegen fragten sich, ob eine COVID-19-Infektion langfristige Auswirkungen auf das männliche Fortpflanzungssystem haben könnte. Um dies herauszufinden, beschlossen sie, den Proteingehalt im Sperma gesunder Männer und derjenigen, die zuvor an leichten oder mittelschweren Fällen von COVID-19 gelitten hatten, zu vergleichen.

Die Forscher analysierten Samenproben von 10 gesunden Männern und 17 Männern, die sich kürzlich von COVID-19 erholt hatten. Keiner der Männer, deren Alter zwischen 20 und 45 Jahren lag, hatte eine Vorgeschichte von Unfruchtbarkeit. Das Team stellte fest, dass genesene Männer die Spermienzahl und die Beweglichkeit signifikant reduziert hatten sowie normalerweise weniger Spermien als Männer, die kein COVID- hatten 19.

Als Forscher Samenproteine mithilfe der Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie analysierten, fanden sie 27 Proteine in höheren Konzentrationen und 21 Proteine in niedrigeren Konzentrationen bei Männern, die sich im Vergleich zur Kontrollgruppe von COVID-19 erholten. Viele der Proteine waren an der Fortpflanzungsfunktion beteiligt. Zwei der fruchtbarkeitsbezogenen Proteine, Semenogellin 1 und Prosaposin, waren in weniger als der Hälfte ihres Spiegels im Samen der von COVID-19 erholten Gruppe vorhanden als im Samen von Kontrollen.

Los hombres recuperados de COVID-19 tenían un recuento y una movilidad de esperma significativamente reducidos, así como menos espermatozoides de forma normal Europa Press

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Coronavirus direkte oder indirekte Auswirkungen auf die männliche Fortpflanzungsgesundheit hat, die nach der Genesung anhalten, sagen indische Forscher. Sie betonten, dass ihre Arbeit auch Informationen zur Pathophysiologie der menschlichen Fortpflanzung bei genesenen Männern liefern könne.

Sie räumten jedoch ein, dass umfangreichere Studien durchgeführt werden sollten, um diese Ergebnisse zu bestätigen, und dass eine Kontrollgruppe von Männern, die sich kürzlich von anderen grippeähnlichen Erkrankungen erholt haben, einbezogen werden sollte, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse spezifisch für COVID-19 sind.

Seit Ende 2020, als die Impfung gegen COVID-19 weltweit eingeführt wurde, kursieren auch Mythen über Impfstoffe im Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit . Es ist jedoch erwiesen, dass Impfstoffe keine erektile Dysfunktion oder männliche Unfruchtbarkeit verursachen. Andererseits erhöht eine Coronavirus-Infektion das Risiko, an diesen Störungen zu erkranken.

Zuvor hatten Ärzte und Forscher der University of Miami dieses Thema neu beleuchtet. Sie zeigten potenziell weitreichende Auswirkungen auf Männer jeden Alters, einschließlich jüngerer und mittlerer Männer, die Kinder haben möchten.

Laut Ranjith Ramasamy, Direktor des Programms für reproduktive Urologie an der Miller School of Medicine der Universität von Miami, wurden die Autopsiegewebe der Hoden von sechs Männern analysiert, die an der Infektion starben. Das Virus trat in den Geweben eines der Männer auf, und bei drei trat eine Abnahme der Spermienzahl auf. Ein anderer Patient, der die COVID-19-Infektion überlebte, hatte etwa drei Monate nach dem Verschwinden seiner ersten COVID-19-Infektion eine Hodenbiopsie. Die Biopsie zeigte, dass sich das Coronavirus noch in seinen Hoden befand.

„Unser Team stellte außerdem fest, dass COVID-19 den Penis beeinflusst. Eine Analyse des Penisgewebes von zwei Männern, die Penisimplantate erhielten, ergab, dass das Virus zwischen sieben und neun Monaten nach der Diagnose von COVID-19 vorhanden war. Beide Männer hatten eine schwere erektile Dysfunktion entwickelt, wahrscheinlich weil die Infektion die Blutversorgung des Penis reduziert hatte „, sagte der Wissenschaftler, der das Papier im World Journal of Men's Health veröffentlichte. Einer der Männer in der Miami-Studie hatte nur leichte Symptome von COVID-19. Der andere war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dies deutet darauf hin, dass selbst Menschen mit einem relativ leichten Fall des Virus nach der Genesung eine schwere erektile Dysfunktion erleiden können.

“Los hombres que tuvieron COVID-19 y que quieran tener un hijo solo tienen que seguir con la búsqueda. Si después de un lapso de tiempo el embarazo no llega, se puede hacer la consulta médica”, dijo el andrólogo Omar Lajus

Was sollten Männer mit COVID-19 nach der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse tun? „Anscheinend würde das Coronavirus die Beweglichkeit der Spermien verändern, wie dies bei anderen Infektionen der Fall ist. Jedes Sperma braucht 73 Tage zur Reifung und ist sehr anfällig für Infektionen und andere Faktoren. Aber wir müssen bedenken, dass es nicht dauerhaft beschädigt ist „, antwortete der Androloge der WeFiV-Fruchtbarkeitsklinik in Argentinien, Omar Layus, auf Infobae. „Männer, die COVID-19 hatten und ein Kind haben möchten, müssen einfach mit der Suche fortfahren. Wenn die Schwangerschaft nach Ablauf der Zeit nicht eintritt, können Sie eine ärztliche Konsultation durchführen „, fügte er hinzu.

Es ist bekannt, dass andere Viren in die Hoden eindringen und die Spermienproduktion und Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Forscher, die das Hodengewebe von sechs Patienten untersuchten, die 2006 an dem SARS-Virus starben, stellten fest, dass alle von ihnen eine weit verbreitete Zellzerstörung mit wenigen oder keinen Spermien aufwiesen. Es ist auch bekannt, dass Mumps und Zika-Viren in die Hoden gelangen und Entzündungen verursachen können. Bis zu 20% der mit diesen Viren infizierten Männer haben eine beeinträchtigte Spermienproduktion.

