Kuriositäten für Hunde: 14 Aspekte Ihres Hundes, die Sie nicht kannten

Portrait of a cute mutt dog playing with a stick.

Menschen glauben bei vielen Gelegenheiten, alles über ihre Hundegefährten zu wissen. Trotz der Tatsache, dass sie vor etwa viertausend Jahren „bester Freund des Menschen“ wurden, haben Hunde immer noch eine große Anzahl von Verhaltensweisen, die ihren Erziehungsberechtigten unbekannt sind. Es gibt einige Besonderheiten, die bereits zu Gewissheiten geworden sind, wie ihre olfaktorischen Fähigkeiten, aber wissen wir, ob sie in Farben sehen oder ob es bedingungslose mütterliche Hundeliebe gibt?

La nariz de los perros es un poderoso detector de sustancias Getty harpazo_hope | Getty Images

1- Seine Nase: ein Detektorarsenal

Die Nase von Hunden ist ein leistungsstarker Detektor, und daran besteht kein Zweifel. Nach einigen wissenschaftlichen Studien hat es im Gegensatz zu Menschen, die nur 6 Millionen haben, etwa 300 Millionen Riechrezeptoren. Aber das ist noch nicht alles, diese vierbeinigen Begleiter schnüffeln 5-10 mal pro Sekunde, während die Tutoren es nur einmal alle anderthalb Sekunden tun. Womit sich in seiner Nase ein echtes Arsenal an Geruchsidentifikation befindet.

Los perros pueden reconocer un gran número de compuestos orgánicos, incluidos los que produce el humano cuando se encuentra enfermo (Foto:Captura)

2- Die Nase des Hundes: Ihr bester Arzt?

Ihre Bereitstellung von Riechrezeptoren und ihre Fähigkeit, zu schnüffeln, positionieren Hunde als leistungsstarke Detektoren, selbst für Krankheiten. Vor der Pandemie wurde bereits nachgewiesen, dass es in der Lage ist, eine große Anzahl organischer Verbindungen zu erkennen, einschließlich solcher, die von Menschen bei Krankheit produziert werden. Deshalb können sie beispielsweise darauf trainiert werden, Krebs oder COVID-19 zu erkennen, wie während der Pandemie gezeigt wurde.

Los perros pueden descifrar las emociones de sus compañeros humanos mediante las expresiones de su rostro

3- Hunde sind die besten Kenner ihrer Lehrer

Die Beziehung zwischen einem Hund und seinem Vormund ist einzigartig; und es gibt keine Zweifel mehr. Aber diese Verbindung macht einen weiteren Schritt: Sie können die Emotionen ihrer menschlichen Begleiter durch die Gesichtsausdrücke entziffern. Ihr Bedürfnis, ihren Biped-Freund zu verstehen, ist sogar so groß, dass sie zwischen 200 und 500 Wörter lernen und verstehen konnten.

Los perros han logrado aprender y entender entre 200 y 500 palabras Foto: difusión.

4- Es gibt Hundeliebe

Menschen glauben, dass alle Gefühle von Hunden bis zu seinem Schwanz zusammengefasst sind: Wenn er sich bewegt, ist er glücklich oder wenn er sich versteckt, hat er zum Beispiel Angst. Hunde können sich jedoch verlieben, und dies wurde durch wissenschaftliche Studien gezeigt, in denen nachgewiesen wurde, dass sie Oxytocin freisetzen, auch bekannt als Liebeshormon. Es ist klarzustellen, dass dies sowohl passiert, wenn sie ihre Tutoren sehen, als auch bei anderen Hunden.

Los perros pueden enamorarse tanto de sus tutores, como de otros canes (iStock)

5- Depressionen bei Hunden

Es ist üblich, bei Menschen über Depressionen zu sprechen, aber sie sind nicht die einzigen, die darunter leiden können. Hunde können auch an Depressionen leiden und in vielen Fällen kann die Schuld bei ihren Erziehungsberechtigten liegen. Die gute Nachricht ist, dass dieses Gefühl in zwei einfachen Schritten verhindert werden kann: Achten Sie auf Ihren Hundebegleiter und gehen Sie regelmäßig mit ihm spazieren.

Los perros también puede sufrir depresión y, en muchos casos, la culpa puede ser de sus tutores (iStock)

6- Die Nase als Fingerabdruck

Fingerabdrücke haben eine jahrhundertelange Geschichte. 1850 war Sir William J Herschel, ein britischer Armeeoffizier in Indien, der erste, der Fingerabdrücke zur Vertragsunterzeichnung verwendete. Zu diesem Zeitpunkt tauchte der Name Daktyloskopie (aus dem Griechischen Daktylos: Finger und Skopein: Untersuchung) auf. Nach mehrmaligem Hin und Her zwischen zwei Wissenschaftlern: Henry Faulds und Francis Galton, wurde diese Methode zum ersten Mal als einzigartiges Identifikationsmuster verwendet, als Juan Vucetich 1891 die weltweit ersten Fingerabdrücke produzierte. Jenseits dieser Menschheitsgeschichte sind die „Fingerabdrücke“ von Hunden ihre Nase, da sie ein unverwechselbares und einzigartiges Merkmal jedes Hundes sind.

Las “huellas dactilares” de los perros son su nariz, ya que es un rasgo distintivo y único de cada can REUTERS/Bernadett Szabo REUTERS

7- Die Welt durch Hundeaugen

Um genaue Daten zu liefern, müssen zunächst Mythen aufgeschlüsselt werden. Hunde sehen nicht in Schwarzweiß, es ist eine Lüge . Nach Untersuchungen des Wissenschaftlers Marcello Siniscalchi sehen Hunde in Farben, obwohl sie an Farbenblindheit leiden und Rot und Grün verwechseln. Wie sie erklärten, ist diese Situation auf die Tatsache zurückzuführen, dass Hunde bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gejagt wurden und daher kein Farbsehen benötigten.

Los perros ven en colores aunque sufren de daltonismo y confunden el rojo y el verde Andres A Ruffo | Moment Editorial/Getty Images

8- Berühre einfach und deine Nase

Im Gegensatz zu vielen Arten hören Hunde bei ihrer Geburt nicht, sehen nicht und haben auch keine Zähne. Sie können ihre Umgebung, die sich in den frühen Stadien auf ihre Mutter konzentriert, nur durch Berührung und Geruch erkennen.

Los perros cuando nacen no oyen, no ven y tampoco tienen dientes

9- Obwohl sie viele Welpen haben, ist die Liebe der Mutter Hund nicht garantiert

Nach einer Trächtigkeit zwischen 45 und 55 Tagen kann ein Hund, der unter häuslichen Bedingungen lebt, und gleichzeitig bis zu 15 Welpen zur Welt bringen. Trotz ihrer großen Fortpflanzungsfähigkeit garantiert die Geburt dieser Kinder nicht die Akzeptanz ihrer Mutter, insbesondere wenn die Geburt per Kaiserschnitt durchgeführt wurde . Aus diesem Grund wird an Spezialisten empfohlen, sie nicht zu stark zu waschen.

El nacimiento de estos pequeños no garantiza la aceptación de su madre, en especial si el parto se realizó por cesárea (Getty Images)

10- Neugierige Zahlen

Als wäre es ein Zahlenspiel, haben Hunde einige überraschende Figuren am Körper. Zum Beispiel haben sie 42 Zähne und 18 Muskeln in den Ohren (wodurch kein einziges Geräusch verpasst werden kann).

Los perros tienen 42 dientes y 18 músculos en sus orejas Foto: Pixabay.

11- Hunde „schwitzen“ nicht nur durch ihre Zungen

Im Gegensatz zu Menschen haben Hunde zwei Mechanismen, um Wärme abzuleiten . Der erste konzentriert sich auf seine Zunge, die, obwohl er nicht schwitzt, dazu dient, seine Körpertemperatur zu senken . Wie Jack Boulant, ein Thermophysiologe an der Ohio State University, erklärt, verdunstet die Feuchtigkeit in ihren Zungen und lässt ihre Körperwärme sinken, wenn Hunde ihre Zunge herausstrecken und mit einem flachen, schnellen Atemzug nach Luft schnappen. Der zweite Mechanismus befindet sich in ihren Pfoten, da echtes Schwitzen der Hunde in den Pads ihrer kleinen Beine zu finden ist.

En las patas de los perros se pude detectar a verdadera sudoración canina Pixabay.

12- Hunde stören sich mit Regen

Obwohl es mit Wasser zusammenhängen oder nass werden kann, fühlen sich Hunde aufgrund ihres Gehörs unwohl mit dem Regen. Es ist so, dass dieser Sound als Verstärker für andere Geräusche fungiert, was ihn für sie sehr nervig macht.

Los perros se sienten incómodos con la lluvia por su oído, ya que funciona como un amplificador de otros ruidos (Foto: Pixabay)

13 - Der Hund kann an einer sexuell übertragbaren Krankheit leiden

Wie tasmanische Dämonen und Menschen können Hunde, um nur einige Beispiele zu nennen, an einer sexuell übertragbaren Krankheit leiden. In diesem Fall handelt es sich um einen Krebs, der sich während der Paarung ausbreitet und Ihre Genitalien verformen kann.

Los omóplatos de los perros no están unidos a su esqueleto y les permite ser más flexibles

14 - Kostenlose Schulterblätter

Im Gegensatz zu anderen Arten sind die Schulterblätter von Hunden nicht an ihrem Skelett befestigt, sondern der Humerus dringt direkt in die Schulter ein. Dank dieser Funktion sind Hunde nicht nur flexibler beim Laufen, sondern können es auch schneller machen.

LESEN SIE WEITER