Influencer und Immobilienexpertin: Sie ist Christian Nodals angebliche neue Freundin

Nach drei Tagen vor der Feier des Tages der Liebe und Freundschaft in Mexiko gab Christian Nodal bekannt, dass seine Medienromanze mit Belinda endete, mit der er sogar bereits verheiratet war. Der mexikanische Regionalsänger hat sein Leben und seine beruflichen Projekte wie der Forajido Tour, die bereits zu verschiedenen nationalen und internationalen Szenarien geführt hat.

Wenige Tage nach Bekanntgabe des Endes der Beziehung löschte der Sänger im „Mariacheño“ -Stil die Tattoos, die er mitten in seiner Verlobung mit dem Sapito-Dolmetscher gemacht hatte, und deckte das Wort „Beli“ ab, das er neben seinem Ohr dargestellt hatte, und verwandelte es in vier Symbole des Universalpokers Deck.

Darüber hinaus verwandelte die Performerin von De los besos i gave you das riesige Tattoo von Belindas Blick, das auf ihrer Brust abgebildet war, in einen Schädel mit einer Feder, ein Design, das vom Komponisten noch nicht enthüllt wurde, aber von der Tätowiererin entdeckt wurde, die sie vertuscht hat.

El cantante eliminó los tatuajes que se hizo en alusión a su romance con Belinda (Foto: Instagram/@rafaelvaldezart)

Die mexikanische verstaatlichte spanische Sängerin hätte ihrerseits auch die Initialen „CN“ abgedeckt, die in das kleine Herz blickten, das sie auf einen ihrer Knöchel tätowiert hat, wie während ihrer Promotion-Tour erwähnt wurde, um über die kommende Serie Bienvenidos a Eden zu sprechen.

Wenn die Tätowierungen entfernt waren, wäre es klar, dass die Sänger das Kapitel der Romanze endgültig schlossen und ihre Tausenden von Fans ohne die Hoffnung ließen, dass sie sich nach Versöhnung sehnten.

Nachdem Christian Nodal vor einigen Wochen in einem Restaurant in Los Angeles, USA, mit einem blonden Mädchen kolumbianischer Herkunft namens Mariana Ríos, die sich angeblich auf einer Party getroffen hatte, kursierten Versionen, wonach die in Caborca, Sonora, geborene Person bereit sein würde, eine neue romantische Beziehung aufzubauen, und dafür hätte er das Modell und den Schöpfer erotischer Inhalte ausgewählt.

La modelo colombiana Mariana Ríos fue vista en LA con Christian (Foto: Instagram/@marianab.rios98)

Aber jetzt, bei seiner Ankunft in Villahermosa, Tabasco, wo er am 11. April mit einem Privatjet ankam, um auf seiner Tour aufzutreten, wurde der 23-jährige Sänger von einer Frau begleitet, mit der er sehr lächelte, mit einer entspannten Haltung und sehr nah.

Die Bilder ihrer Ankunft in der Stadt Tabasco wurden auf frischer Tat aufgenommen, und das reichte für Internetnutzer aus, um sofort die Identität der jungen Frau zu enthüllen, auf die sie aufmerksam machte, dass sie im Gegensatz zu den jüngsten Eroberungen von Nodal, Mariana und Belinda, die es sind Blondinen.

A su llegada a Villahermosa, Tabasco, Nodal fue captado con una misteriosa joven de pelo oscuro (Foto: Twitter)

Das ist Aurora Cárdenas, die fast 100.000 Follower auf Instagram hat, was sie zu einer Influencerin in der digitalen Welt macht. Die von Content Creator auf Instagram, wo sie mehrere Bilder teilt, die ihre Schönheit und ihren Geschmack für Mode zeigen, ist jedoch nicht die wichtigste Facette der jungen Frau, da sie laut ihren Veröffentlichungen eine bekannte Person in der Welt der Immobilien und Immobilien ist.

Aurora cuenta con certificaciones importantes en el ramo inmobiliario (Foto: IG @auroracardenas)

Aurora besitzt Master-Zertifizierungen im globalen Vertrieb und Diplome, die auf Immobilien- und Verkaufsstrategien spezialisiert sind, sowie die Anerkennung einiger Unternehmen, da es in aufeinanderfolgenden Jahren einer der Bestseller war.

Nodals angebliche neue Eroberung ist CEO des Unternehmens I Did it For You und er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor. Es gibt also Spekulationen, dass der erfolgreiche Komponist sie getroffen hat, als er Immobilien erwerben wollte und dort hätte die Annäherung entstanden.

La joven comparte fotos en su cuenta de Instagram donde también luce su faceta de modelo (Foto: IG @auroracardenas)

Im Moment hat die junge Frau keine Nachricht veröffentlicht, die ihre Beziehung zum Dolmetscher von Botella nach der Flasche bestätigt oder bestreitet, der es vorgezogen hat, auch nicht über ihr romantisches Leben zu sprechen.

