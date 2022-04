Hitzealarm in CDMX, Bürgermeisterbüros erwarten Temperaturen bis zu 30 Grad

CIUDAD DE MÉXICO, 11MARZO2021.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lanzó una alerta por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. Recomendó a la población el uso de protector solar e hidratación constante. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

In den letzten Tagen litt Mexiko-Stadt im Laufe des Nachmittags unter hohen Temperaturen, die zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen in der Bevölkerung führen können, wenn die Menschen nicht richtig geschützt sind.

Aus diesem Grund versicherte das Sekretariat für umfassendes Risikomanagement und Katastrophenschutz von Mexiko-Stadt über soziale Netzwerke, dass der gelbe Alarm ab 20:15 Uhr für die Bürgermeister von Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo und Venustiano Carranza aktiviert wird.

Die Temperaturperiode zwischen 28 Grad und 30 Grad Celsius beginnt am 13. April 2022 um 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr am selben Tag, an dem eine neue Warnung ausgegeben werden könnte.

Zu den wichtigsten Empfehlungen des Katastrophenschutzes gehören diejenigen, die nicht hohen Temperaturen zum Opfer fallen sollen, die aus den folgenden Schritten bestehen: Sonnenschutzmittel verwenden, helle Kleidung tragen; Sonnenbrille, Hüte oder Mützen tragen; Setzen Sie sich nicht lange der Sonne aus und schließlich Vermeiden Sie es, auf öffentlichen Straßen zu essen, da Lebensmittel in der Regel schnell kaputt gehen.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lanzó una alerta por las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales | Rogelio Morales

Vergessen Sie außerdem nicht, frisch und hydratisiert zu bleiben und viel Flüssigkeit zu trinken, Sonnenschutzmittel zu verwenden und die Gesellschaft auf dem Laufenden zu halten. Im Notfall können Sie unter 911-Notrufnummern oder 55-5683-2222 Hilfe anfordern.

Aber worum geht es bei der Klassifizierung der Alarmstufen nach meteorologischen Phänomenen? Das Frühwarnprogramm ist eine Ressource, um die Bevölkerung vor den Risiken zu warnen, die bei Regen, starkem Wind, Hagel usw. bestehen.

In der ersten Ebene gibt es den grünen Alarm für Durchschnittsbedingungen in Mexiko-Stadt. Seine Merkmale sind Niederschläge von weniger als 15 mm/24 Stunden, Winde unter 39 km/h, kein Hagel oder Schneefall, hohe Temperaturen von 28 Grad Celsius, Tiefstwerte von 6 Grad Celsius.

Es ist gelb aufgrund des Vorhandenseins leichter Hydrometeore, die Schäden verursachen, wenn sie mit anderen Umständen verbunden sind. Seine Merkmale sind Niederschläge von weniger als 15 bis 29 mm/24 Stunden, Winde zwischen 50 und 59 km/h, kleiner Hagel und Schneewasser, hohe Temperaturen von 28 bis 30 Grad Celsius oder niedrige Temperaturen von 4 bis 6 Grad Celsius.

Las alcaldías en alerta amarilla son Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Rogelio Morales | Rogelio Morales

Sie verwenden weiterhin Orange für meteorologische Phänomene, deren Intensität empfindliche Strukturen schädigen kann. Seine Merkmale sind Niederschläge von weniger als 30 bis 49 mm/24 Stunden, Winde von 60 bis 69 km/h, mittlerer Hagelfall, leichter Schnee, hohe Temperaturen von 31 bis 33 Grad Celsius oder niedrige Temperaturen von 1 bis 3 Grad Celsius Grad Celsius.

Schließlich rot für Wetterereignisse, deren Intensität Schäden verursacht; seine Eigenschaften sind Regen von weniger als 50 bis 70 mm/24h, Winde von weniger als 70 bis 70 km/h, großer Hagel und Schneefall, hohe Temperaturen von 34 bis 36 Grad Celsius, niedrige Temperaturen von -2 bis 0 Grad Celsius.

Der letzte, der vor zwei Jahren zum ersten Mal in Mexiko aktiviert wurde, ist der Purple Alarm, der auf Phänomene mit selten aufgezeichneter Intensität zurückzuführen ist und der Hauptstadt ernsthaften Schaden zufügt. Seine Kriterien sind Niederschläge über 70 mm/24h, Winde über 80 km/h, sehr großer Hagel, hohe Temperaturen über 36 Grad Celsius, niedrige Temperaturen unter -3 Grad Celsius sowie starker Schneefall.

LESEN SIE WEITER:

„Es kann länger dauern, bis wir das Land befrieden“: AMLO räumte einen Anstieg der Femizide um 15% und eine Verringerung der Morde um 3,5% ein