Friedenskommission des Senats trifft sich in Puerto Leguizamo, Putumayo

Die Friedenskommission des Kongresses der Republik trat an diesem Mittwoch auf außergewöhnliche Weise zusammen, um die Ergebnisse der Militäroperation in Puerto Leguizamo, Putumayo, zu erörtern. Die Mitglieder beschlossen, in das Gebiet zu ziehen und eine Sondersitzung in der Gemeinde einzurichten.

Die Nachricht wurde von Senator Roy Barreras über seinen Twitter-Account veröffentlicht. „Wir haben gerade in der Friedenskommission zugestimmt, nach Putumayo zu reisen, um den Opfern des letzten Massakers zuzuhören, Informationen für eine bevorstehende Debatte zu sammeln und den Angehörigen der im Namen des kolumbianischen Staates Getöteten angesichts der Trägheit der Exekutive „, schrieb der Kongressabgeordnete.

Roy Barreras informa que Comisión de Paz sesionará en Putumayo. Captura de pantalla.

In der Sondersitzung, die für den 20. bis 22. April geplant ist, riefen sie Verteidigungsminister Diego Molano, den Befehlshaber der Armee, Luis Fernando Navarro, und den Friedenskommissar Juan Camilo Restrepo ein. Sie luden auch den Generalstaatsanwalt Francisco Barbosa, den Bürgerbeauftragten Carlos Camargo, den Leiter der UN für Menschenrechte und den der OAS-Follow-up-Mission zum Friedensprozess Roberto Menéndez ein.

Senator Antonio Sanguino seinerseits wiederholte die Vorladung des Portfoliomanagers über seine sozialen Netzwerke. „Wir haben MindeFensa Diego Molano gerufen, um mit General Navarro und Zapateiro zu konkurrieren. Die internationale Gemeinschaft wurde ebenfalls eingeladen „, kommentierte er in einem Triller.

Es sei daran erinnert, dass Einzelheiten der Operation in Puerto Leguizamo kürzlich bekannt waren. Die Medien El Espectador, Vorágine und Revista Cambio reisten zur Szene im Dorf Alto Remanso und sammelten Beweise und Zeugenaussagen, aus denen hervorgeht, dass die Operation zu einem Massaker an unschuldigen Zivilisten wurde.

Die Medien gaben an, dass die 11 Zivilisten vom Verteidigungsministerium als mutmaßliche FARC-Dissidenten vorgestellt wurden. Bemerkenswert ist der Tod von Brayan Santiago Pama, einer Minderjährigen unter 16 Jahren, Ana María Sarrias, einer schwangeren Frau, Divier Hernández, Präsident des Community Action Board; und Pablo Panduro Coquinche, indigener Gouverneur des Kicwa Bajo Remanso Cabildo.

Im Kontext: Was ist die Wahrheit über die Armeeoperation in Putumayo, bei der 11 Zivilisten starben?

Obwohl soziale Organisationen und die Gemeinde selbst darauf hinweisen, dass das Ereignis ein „falsches Positiv“ sein würde, behaupten das Verteidigungsministerium, der Kommandeur der Nationalarmee, General Eduardo Zapateiro und Präsident Iván Duque selbst die Position, dass die Operation mit allen durchgeführt wurde Protokolle des Völkerrechts Humanitarian (IHL). Sie betonten auch, dass die Generalstaatsanwaltschaft der Nation die entsprechenden Ermittlungen durchführt.

Die Situation in Chocó

Zusätzlich zu dem Vorschlag, der für eine Sitzung in Putumayo genehmigt wurde, gab die Friedenskommission auch grünes Licht für Reisen nach Chocó aufgrund zunehmender Gewalt in der Abteilung.

Der Bürgermeister von Quibdó, Martín Emilio Sánchez, sagte, dass es in diesem Jahr in der Gemeinde bisher 61 Morde bei Handlungen im Zusammenhang mit kriminellen Banden gegeben habe. „Diese Situation liegt außerhalb der Verwaltungskapazität, die wir haben. Wir machen die nationale Regierung für das verantwortlich, was in unserer Stadt weiterhin passiert“, erklärte der lokale Präsident und versicherte, dass sich die Regierung des Herzogs „um nichts kümmerte, was in Chocó passiert ist“.

Nach seinen Aussagen hat die Regierung Maßnahmen ergriffen, die eine breite Kapazität der Sicherheitskräfte haben um diesen Kontext zu adressieren. Obwohl Sanchez das Engagement der Regierung zur Luft- und Bodenpatrouille begrüßte, war der Gesetzgeber der Ansicht, dass die Situation die von ihnen einberufene öffentliche Anhörung erforderte.

In diesem Fall wurde Molano auch zusammen mit dem Innenminister Daniel Palacios zitiert. Im Gegenzug wurden die Behörden von Quibdo und die Abteilung, der Generalstaatsanwalt, der Bürgerbeauftragte und die Staatsanwältin Margarita Cabello eingeladen.

LESEN SIE WEITER: