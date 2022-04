Francia Márquez ging mit Pro-Life-Tänzen und Liedern auf die Frauen von Sucre zu

Tanzen und Singen teilten Francia Márquez, Gustavo Petros Vizepräsidentschaftsformel, und Verónica Alcocer, die Frau des Kandidaten, mit einer Gruppe von Frauen in Sincelejo (Sucre) die Wahlvorschläge des Historischen Pakts. Die Veranstaltung mit dem Namen Juntanza de Mujeres para Vivir Sabroso zielte darauf ab, „Erinnerungen zwischen dem Berg, dem Fluss, dem Sumpf und dem Meer zu weben“.

Der Kandidat begrüßte daraufhin diejenigen, die an der Veranstaltung teilnahmen, in der Gruppe des Historischen Pakts und versicherte ihnen, dass eine mögliche Regierung von Petro Márquez die Teilnahme aller systematisch isolierten Gemeinschaften haben würde. Er versicherte, dass er bei seinem Lauf durch das Land die Mängel der Bürger nachgewiesen habe und sagte, dass eine Änderung notwendig sei.

Francia Marquez tanzt und singt auf ihrem Lauf für Sincelejo

Für Márquez stehen kolumbianische Frauen für Liebe und Fürsorge, und sie fügte hinzu, dass dies zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist: dass Frauen ihre Führung übernehmen, damit sie von dort aus das Land heilen können.

Diese Vision wurde von Gustavo Petro geteilt, der, obwohl er keine Hauptrolle bei dieser Veranstaltung hatte, wie bei Frauen, einige Minuten lang intervenierte. Der politische Führer versicherte, dass er bei seiner Ankunft in der Casa de Nariño sicherstellen werde, dass Frauen mehr Machtpositionen einnehmen, damit sie mehr Autonomie haben können.

Neben der Parität in öffentlichen Ämtern wurde auch erwähnt, wie wichtig es ist, dass Frauen über grundlegende Elemente und Möglichkeiten verfügen, ihre Autonomie zu gewährleisten. Es wurde darauf hingewiesen, dass dies sehr wichtig ist, da es den größten Teil der Bevölkerung schützen würde und in den meisten Fällen durch diese Frauen das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen gewährleistet wäre.

Der historische Pakt argumentiert, dass „die Pflege des Lebens mit der Pflege des Landes und der Pflege des Wassers zu tun hat“. Es wurde darauf hingewiesen, dass Frauen, wenn sie es besitzen, garantieren können, dass Kinder und Lebensmittel in Kolumbien gut versorgt werden können. Petro erwähnte daher, dass er, wenn er zum Präsidenten gewählt wird, ein beliebtes Wohnprojekt vorschlagen und Subventionen für diese Bevölkerung aufrechterhalten werde.

„Von den 15 Millionen Familien in Kolumbien sind mehr als 5 Millionen alleinstehende Frauen. Wir wollen die Familie wieder aufbauen, dass der Staat dieser Frau allein helfen kann, damit sie produzieren und sich um ihre Kinder kümmern kann. Wir schlagen die Organisation von Volkshäusern vor, bei denen der Staat das Grundstück und die Dienstleistungen einschließlich des Internets bereitstellt und die Gemeinde Wohnungen baut, die auf der Gemeinschaftsorganisation und der Macht der Frauen basieren. Das Programm „Familien in Aktion“ hält Frauen in Armut und reicht nicht aus, um ihre Kinder zu ernähren. Wir wollen es, das jeder Frau mit minderjährigen Kindern gegeben wurde, mit einem halben Mindestlohn von 500.000 Dollar pro Monat umgestalten „, sagte Petro.

LESEN SIE WEITER: