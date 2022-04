„Folter und rechtswidrige Tötungen durch Regierungskräfte“: starke Vorwürfe des US-Außenministeriums gegen Kolumbien

Das Office of Democracy, Human Rights and Labour des US-Außenministeriums veröffentlichte 2021 den Jahresbericht über verschiedene Menschenrechtspraktiken, der einen großen Teil der Länder innerhalb der vom Land der Vereinigten Staaten untersuchten Nationen abdeckt, ist Kolumbien, in diesem Fall Joes Regierung Biden hat ein Dossier vorgelegt, das die unterschiedlichen Dynamiken in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte in Kolumbien sowohl für Behörden als auch für Zivilisten hervorhebt und ein besorgniserregendes Panorama enthüllt.

In diesem Bericht werden verschiedene Aspekte deutlich hervorgehoben, die auch die Zugehörigkeit des Staates in verschiedenen Aspekten hervorheben, da sie darauf hinweisen, dass die nationale Regierung verschiedene Aufforderungen zur Aufmerksamkeit gehört hat, die den Schutz der Menschenrechte hervorheben sollen. Teilnahme verschiedener Sektoren, die als Opposition im Land angesehen werden können, andererseits wird im Hinblick auf das Panorama der sozialen Führer auch die Teilnahme der Schutzeinheit in Betracht gezogen, um ihr Leben im kriegerischen Kontext des Landes zu schützen.

In diesem Dossier wird dargelegt, dass die Nationalregierung für das Eingreifen internationaler Organisationen wegen Menschenrechtsverletzungen und ebenso für die Verhängung staatlicher Sanktionen angesichts korrupter Verfahren, die die normale Entwicklung der kolumbianischen Politik beeinträchtigen könnten, empfänglich war wurde festgestellt, kritisierte er auch den Fall des IKT-Ministeriums bezüglich des Geldverlusts, der für die Verbindung von besiedelten Zentren bestimmt war.

In der Zwischenzeit begrüßten wir das Management im Zusammenhang mit befristeten Genehmigungen für die venezolanische Migrantenbevölkerung, die im August 2021 aus etwa 1,7 Millionen Menschen bestand. Zusätzlich zu den staatlichen Vorteilen, die sie begünstigen, wird das vorübergehende Schutzsystem hervorgehoben, das sich auf bis zu 10 Jahre erstreckt.

Das Dokument des Außenministeriums wies die Sicherheitskräfte auf verschiedene Situationen hin, die in ihren Handlungen unzulässig waren. Im Gegenzug wurde die Verletzung der Rechte der Bevölkerung durch bewaffnete Gruppen hervorgehoben, die auf Rekrutierung und andere Kriegsdynamiken zurückgriffen Es hieß: „Die wichtige Rechtsfragen waren glaubwürdige Berichte über: rechtswidrige oder willkürliche Tötungen; Folter und willkürliche Inhaftierung durch Sicherheitskräfte und bewaffnete Gruppen der Regierung; Vergewaltigung und Missbrauch von Frauen und Kindern.“

Im Zusammenhang mit dem Nationalstreik im vergangenen Jahr waren Beschwerden gegen die Behörden offensichtlich, obwohl die Nationalregierung einigen Fällen Vorrang einräumte, von denen viele nicht die notwendige Relevanz erlangten. Zu diesem Thema wurde betont: „Angehörige der Armee und der Polizei, denen Folter vorgeworfen wurde, waren im Allgemeinen vor Zivilgerichten und nicht vor Militärgerichten verhandelt. NGOs, darunter Human Rights Watch, berichteten, dass Demonstranten bei nationalen Protesten von April bis Juni von der Polizei sexuell geschlagen und angegriffen wurden.“

Unter den Verhaftungen, die von den Behörden zu Zeiten ziviler Demonstrationen in Verbindung gebracht wurden, wurden viele von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen als willkürlich angesehen. In dieser Hinsicht wurde versichert: „Andere NGOs legten höhere Schätzungen willkürlicher Verhaftungen vor und meldeten mehr als 2.000 Verhaftungen willkürlich, illegal Inhaftierung oder illegaler Freiheitsentzug im Rahmen nationaler Proteste“.

Das Problem der Fehlalarme gewann ebenfalls an Dynamik, was in der letzten Woche auch der Protagonist des Falles war, in dem die Armee angeblich mehrere Zivilisten in Putumayo hingerichtet hatte. In diesem Fall hob der Bericht die Vorwürfe hervor und brachte die Bombardierung im März des Vorjahres hervor, bei denen mehrere Minderjährige getötet wurden. In dem Dossier hieß es: „Der Armee wurden einige Morde vorgeworfen, von denen einige nach Angaben von Militärbeamten „militärische Fehler“ waren. In anderen Fällen gaben Militärbeamte an, dass sie glaubten, dass eine Person im Namen einer bewaffneten Gruppe kämpfe, während Gemeindemitglieder sagten, das Opfer sei kein Kämpfer. Am 2. März bombardierte die Armee einen Standort von FARC-Dissidenten in Guaviare und meldete den Tod von 13 FARC-Dissidenten.“

Im Gegenzug wiesen NGOs, die Presse und die Zivilbevölkerung den Staat während der Protestsaison auf verschiedene Drohungen oder Belästigungen hin. Im Gegenzug wurde die Werbekraft hervorgehoben, die die Nationalregierung in den Medien hervorhob „NGOs und Journalisten prangerten eine Zunahme von Belästigung und Drohungen von Staatsbeamten, einschließlich Polizeibeamten, während der Berichterstattung über Proteste im ganzen Land. Gewalt und Belästigung sowie die Kriminalisierung der Verleumdung hemmten die Pressefreiheit, und die Regierung beeinflusste die Presse häufig, teilweise durch ihre großen Werbebudgets.“

In diesem Bericht wurde auch auf die Einmischung von Zivilisten in ihre Internetverbindung hingewiesen, da bei vielen Gelegenheiten das Vorhandensein von Netzwerkhemmern gemeldet wurde, die den vollständigen Zugriff auf einige Kommunikationsnetze einschränkten. Gleichzeitig werden Fragen zur Eskalation der Gewalt gegen soziale Führer und indigene Bevölkerungsgruppen aufgeworfen, die in den letzten Monaten von Kriminalität betroffen waren.

