Mindestens acht Tote und 19 Verletzte beim Beschuss in Charkiw

A firefighter carries his gear as a fire burns at a plant following Russian shelling, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, April 11, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Der Leiter der Kharkiv Regional State Administration, Oleg Sinegubov, berichtete, dass bei den Bombenanschlägen in Kholodna Gora im Westen der ukrainischen Stadt mindestens acht Menschen, darunter ein Kind, getötet und 19 verletzt wurden.

„Heute Nachmittag ging der Beschuss des regionalen Zentrums weiter, insbesondere in der Gegend von Kholodna Gora. Vor ein paar Stunden haben die Insassen erneut auf Saltivka geschossen „, sagte er, wie die Nachrichtenagentur Unian berichtete.

Russland greift mehrere ukrainische Städte aus der Luft an, darunter Charkiw, Mariupol und Mikolaiv. Nach Angaben der besagten Agentur hätte Russland am Montagabend die Region bis zu 66 Mal bombardiert, weshalb die ukrainischen Behörden die Bürger aufgefordert hätten, sich keinen gefährlichen Objekten zu nähern.

In anderen Teilen des Landes hat der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Pavlo Kirilenko, angegeben, dass bei mehreren russischen Bombenanschlägen in Vuhledar, Michalovce und Krasnogorivka drei Zivilisten getötet und acht weitere verletzt wurden.

Un edificio destrozado tras ataques en la ciudad de Kharkiv REUTERS

So meldete er auf seinem Telegrammkanal zwei Verwundete in der Region Lugansk in Bakhmut, und es war auch möglich, Informationen über sieben weitere Opfer in Mariupol zu klären, aber die genaue Anzahl der Opfer in der Stadt und in Volnovakja kann nicht festgestellt werden, wie Kirilenko sagte.

Andererseits haben die Streitkräfte der Ukraine in ihrem jüngsten Bericht versichert, dass die russischen Truppen versuchen, die Umgruppierung und Umsiedlung von Einheiten in den Regionen Belgorod und Woronesch abzuschließen.

„Es gibt Hinweise darauf, dass das Luftverteidigungssystem in den Gebieten Melitopol und Ilovaisk gestärkt wird. Es ist wahrscheinlich, dass der Feind in Zukunft versuchen wird, die Kontrolle über die Stadt Mariupol zu übernehmen, Popasna zu erobern und eine Offensive in Richtung Kurajove zu starten, um die Verwaltungsgrenzen der Region Donezk zu erreichen „, sagten sie.

Sie berichteten auch, dass „feindliche Truppen die Stadt Charkiw weiterhin teilweise blockieren“ und erklärten, dass ukrainische Soldaten in Donezk und Luhansk „sechs feindliche Angriffe abgewehrt, vier Panzer, fünf gepanzerte Einheiten, sechsundzwanzig Fahrzeuge und acht feindliche Artilleriesysteme zerstört haben“.

(Mit Informationen von Europa Press)

LESEN SIE WEITER: