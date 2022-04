Joe Biden ernannte einen ehemaligen Kongressabgeordneten, der in Ecuador geboren wurde, zum Sonderberater des Gipfels der Amerikas

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, ernannte seine beiden Sonderberater für den Gipfel der Amerikas, der in Los Angeles stattfinden soll. Der ehemalige US-Senator Christopher Dodd, mit dem Biden mehr als 28 Jahre im Ausschuss für Außenbeziehungen des Senats zusammengearbeitet hat, und der ehemalige ecuadorianische amerikanische Kongressabgeordnete Debbie Mucarsel-Powell werden ihre Sonderberater für den Gipfel vom 6. bis 10. Juni sein.

Debbie Jessika Mucarsel-Powell, am 18. Januar 1971 in Guayaquil geboren, war die erste ecuadorianische Amerikanerin, die als Mitglied des Repräsentantenhauses und des Kongresses der USA fungierte. Mucarsel-Powell ist ein College-Politiker und Administrator, der von 2019 bis 2021 Floridas 26. Kongressbezirk durch die Demokratische Partei vertrat.

Mucarsel-Powell und Dodd sind zuversichtlich, dass Präsident Biden die Prinzipien der Zusammenarbeit und des Respekts zwischen den Ländern der Hemisphäre in dieser Zeit des ständigen Wandels und der regionalen Unsicherheit bekräftigen und aufrechterhalten wird, so Jen Psaki, Pressesprecher des Weißen Hauses.

Der Summit of the Americas ist eine Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Länder Amerikas, die seit 1994 abgehalten wird, um gemeinsame Fragen der Außenpolitik und des internationalen Handels auf hemisphärischer Ebene zu erörtern. Ursprünglich schlugen diese Konferenzen die Behandlung und Umsetzung der Freihandelszone Amerikas (FTAA) vor, die während des IV. Gipfels der Amerikas, der zwischen dem 4. und 5. November 2005 in der Stadt Mar del Plata, Argentinien, stattfand, erfolglos erschöpft war.

Im Juni dieses Jahres wird Los Angeles, eine Stadt mit einer starken kulturellen, demografischen und historischen Verbindung zu Lateinamerika und Heimat vieler wohlhabender Migrantengemeinschaften, den 9. Gipfel Amerikas ausrichten, auf dem die westamerikanischen Staats- und Regierungschefs Vereinbarungen zum Aufbau einer nachhaltigen Entwicklung erörtern werden Umwelt in der Zukunft.

Diesmal soll der Gipfel Regierungen, die Zivilgesellschaft und den regionalen Privatsektor ermutigen, gemeinsam daran zu arbeiten, die Demokratie zu stärken, prosperierende Volkswirtschaften aufzubauen und die Menschenrechte, Gesundheit, Würde und Sicherheit der Menschen effizient und wirksam zu schützen, sagte Psaki.

In den 1960er Jahren, bevor er zum Kongress kam, war Dodd beim Friedenskorps von Präsident John F. Kennedy, und Mucarsel-Powell ist dafür bekannt, venezolanische Flüchtlinge zu unterstützen, die ihr Land verlassen, und um vorübergehenden Sicherheitsstatus, Einwanderungsschutz und Erlaubnis zu bitten, für sie zu arbeiten.

Von 2003 bis 2007 war Mucarsel-Powell Entwicklungsleiter an der Florida International University (FIU) und von 2007 bis 2011 war sie zunächst Associate Vice President und dann Associate Dean der FIU School of Medicine tätig. Bevor sie Wahlpolitik praktizierte, meldete sie sich freiwillig für die Präsidentschaftskampagne von John Kerry im Jahr 2004 und Barack Obama im Jahr 2008. Im Jahr 2016 trat sie erfolglos gegen den Republikaner Anitere Flores für Distrikt 23 um einen Sitz im Senat von Florida an.

In der Vorwahl der Demokratischen Partei 2018 gewann der Veteran Demetry Grimes 64% der Stimmen. Bei den Kongresswahlen in Florida 2018 für Distrikt 26 übertraf er den Republikaner Carlos Curbelo mit 120.000 Stimmen und 51% der Präferenzen. Bei den Wahlen 2020 wurde sie vom Republikaner Carlos Giménez überholt, der Mucarsel-Powell mit 52% der Stimmen besiegte.

Der ecuadorianische amerikanische Politiker besuchte die Pomona High School in Kalifornien. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaft vom Pitzer College und einen Master-Abschluss in internationaler politischer Ökonomie von der Claremont University.

1995, als der Politiker 24 Jahre alt war, wurde Debbies Vater von einem Schützen vor der Haustür seines Hauses in Guayaquil getötet.

