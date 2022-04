Eine Studie verband den Kauf von Kryptowährungen mit Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie

Eine Umfrage, die von einer Gruppe von Forschern der University of Queensland und Macquarie, Australien, entwickelt wurde, zielt darauf ab, die mögliche Korrelation bestimmter Persönlichkeitsmerkmale, die als „Dark Tetrads“ bekannt sind, und Bitcoin-Investitionen zu untersuchen.

Seit seinem Markteintritt im Jahr 2009 hat sich Bitcoin als Quintessenz der Kryptowährung herausgestellt, obwohl heute so viele entwickelt wurden, dass es fast unmöglich ist, sie alle zu zählen.

Seitdem hat sich der globale Markt für Kryptowährungen von absolut nichts auf einen geschätzten Wert von 2 Billionen Dollar entwickelt. Insbesondere Bitcoin handelte 2011 mit 1 US-Dollar und erreichte im April 2021 einen historischen Höchststand von über 63.000 USD. Heute liegt sein Wert bei rund 42 Tausend Dollar.

Diese großen Schwankungen der Kryptowährungspreise sind häufig, sodass eine Investition in sie sehr volatil und spekulativ ist. Aus diesem Grund haben die Forscher hinter der Umfrage versucht, die Art der Personen zu profilieren, die bereit sind, diese Risiken einzugehen, und sich nach ihren Motivationen zu erkundigen.

„Insbesondere wollten wir etwas über die Beziehung zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Einstellungen zu Kryptowährungen, den sogenannten „dunklen Tetraden“, wissen „, sagen die Forscher in einem Artikel, der in The Conversation veröffentlicht wurde und von Di Wang, leitender Dozent an der Queensland University of Technology, unterzeichnet wurde; Brett Martin, Professor für Marketing, von derselben Universität; und Jun Yao, Dozent für Marketing, von der Macquarie University.

In der Psychologie bezieht sich die „dunkle Tetrade“ auf eine Gruppe von vier Persönlichkeitsmerkmalen. Dies sind Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie (zusammen als „dunkle Triade“ bekannt) sowie Sadismus.

Sie werden wegen ihrer „bösen“ Eigenschaften als „dunkel“ bezeichnet: extreme Selbstsucht und Ausnutzung anderer ohne Empathie. Dunkle Tetrade wird oft auch mit riskanten Verhaltensweisen in Verbindung gebracht.

Las criptomonedas son un mercado volátil y riesgoso que sin embargo atrae a miles de inversores en todo el mundo. REUTERS

Vor diesem Hintergrund identifizierten die Forscher zwei Hauptattraktionsbereiche: die hohen Risiken und die potenziell hohen Renditen des Kryptowährungshandels. Sie fanden heraus, dass diese Kombination von Attributen Kryptowährungen für die Art von Menschen attraktiv machte, die gerne spielen.

Zweitens werden Kryptowährungen nicht von Regierungen wie traditionellen oder „Fiat“ -Währungen ausgegeben oder unterstützt. Das macht sie attraktiv für Leute, die sich vor der Regierung hüten.

Um jedoch noch weiter zu gehen und den Persönlichkeitstyp des Käufers von Kryptowährungen zu bestimmen, baten sie 566 Personen, Online-Umfragen zur Persönlichkeit auszufüllen und Fragen zu ihrer Einstellung zu Kryptowährungen zu beantworten und zu beantworten, ob sie in diese investieren wollten oder nicht.

„Von unseren Teilnehmern gaben 26 Prozent an, Kryptowährungen zu besitzen, und 64 Prozent zeigten Interesse an Investitionen in Kryptowährungen“, so die Forscher.

Um ihre Merkmale der dunklen Tetraden zu messen, verwendeten sie psychologische Standardtests. Sie maßen auch die Merkmale, die Dark Tetrad mit Urteilen über Kryptographie in Verbindung bringen könnten: Angst, etwas zu verpassen (FOMO; das Gefühl, dass andere bessere Dinge erleben als Sie), Positivität (die Tendenz, im Leben positiv oder optimistisch zu sein) und der Glaube an Verschwörungstheorien.

Warum wollen Leute Kryptowährungen kaufen? Es geht nicht nur darum, Geld zu verdienen

Ein häufiger Grund für Investitionen in Kryptowährungen ist die Hoffnung auf hohe Renditen. Neben dem Wunsch, Wohlstand zu generieren, zeigen Untersuchungen, dass dunkle Persönlichkeitsmerkmale auch den Kauf von Kryptowährungen vorantreiben.

Der Machiavellismus ist nach der italienischen politischen Philosophie von Nicholas Machiavelli benannt. Menschen, die dieses Merkmal hoch bewerten, sind gut für Täuschung und zwischenmenschliche Manipulation.

Machiavellisten verfolgen einen kalkulierten Ansatz, um Ziele zu erreichen und impulsive Entscheidungen zu vermeiden. Es ist weniger wahrscheinlich, dass sie an Spielproblemen teilnehmen.

Arriba: los rasgos de personalidad de la tétrada oscura influyen en la positividad, las creencias conspirativas y el miedo a perderse, lo que a su vez influye en las actitudes hacia las criptomonedas.

Machiavellisten neigen auch dazu, stark an Verschwörungen der Regierung zu glauben. Zum Beispiel glauben sie oft, dass Politiker im Allgemeinen ihre wahren Motive nicht preisgeben und dass Regierungsbehörden alle Bürger genau überwachen.

„Wir haben festgestellt, dass Machiavellisten Kryptographie hauptsächlich deshalb mögen, weil sie Politiker und Regierungsbehörden gegenüber vorsichtig sind. Viele Krypto-Unterstützer glauben, dass Regierungen korrupt sind und Kryptowährungen die Korruption der Regierung verhindern „, erklärten die Forscher.

Narzissmus ist ein egozentrisches Persönlichkeitsmerkmal, das sich durch Privilegien und Dominanz gegenüber anderen auszeichnet. Narzisstinnen sind übermäßig zuversichtlich und eher bereit, riskante Investitionen an der Börse und Glücksspiele zu tätigen.

Narzisstinnen konzentrieren sich eher auf die positive Seite des Lebens.

„Wir haben festgestellt, dass Narzisstinnen Krypto kaufen, weil sie großes Vertrauen in die Zukunft haben und weil sie zuversichtlich sind, dass sich ihr eigenes Leben verbessern wird“, bemerkten sie über diese Gruppe.

Psychopathie ist ein unempfindliches, impulsives und antisoziales Persönlichkeitsmerkmal. Psychopathen finden es aufgrund mangelnder emotionaler Intelligenz und Empathie oft schwierig, Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen oder anzusprechen.

Die rücksichtslose Natur der Psychopathen macht sie widerstandsfähiger gegen Stress und Angst. Infolgedessen mögen Psychopathen das Streben nach Stimulation und Risikobereitschaft. Sie neigen zu Spiel- und Spielsucht.

„Wir haben festgestellt, dass impulsive Psychopathen Kryptowährungen mögen, weil sie befürchten, die Anlagebelohnungen anderer zu verlieren“, sagten sie darüber.

Auf der anderen Seite ist der alltägliche Sadismus mit einer Persönlichkeit verbunden, die das Leiden eines anderen genießt. Sadisten zeigen oft aggressives und grausames Verhalten. Zum Beispiel trollen Sadisten zum Spaß andere im Internet.

Auf den ersten Blick ist es unwahrscheinlich, dass der Kauf von Kryptowährungen anderen schadet. Sie fanden jedoch Sadisten, die Krypto kauften, weil sie auch keine Anlageprämien verpassen wollten. Für sie hängt vielleicht sowohl das Vergnügen, den Schmerz eines anderen zu sehen, als auch die Angst, etwas zu verpassen, mit Selbstsucht zusammen.

„Im Gegensatz zu Narzissten stellen wir fest, dass sowohl Psychopathen als auch Sadisten keine positive Einstellung zu ihren Aussichten haben, was ihren Geschmack für Kryptowährungen negiert“, fügten die Forscher hinzu.

Für das Forscherteam bietet die Untersuchung von Kryptowährungen durch die psychologische Linse der dunklen Tetrade eine Vorstellung davon, warum Menschen Kryptowährungen kaufen möchten. Dies deutet jedoch auf keinen Fall darauf hin, dass jeder, der sich für Krypto interessiert, dunkle Tetradenmerkmale aufweist.

„Wir haben nur eine Untergruppe von Menschen untersucht, die sich für Krypto interessieren und diese Eigenschaften aufweisen. Wenn Sie Inhaber von Bitcoin oder einer anderen Krypto sind, können Sie diese anzeigen oder nicht „, stellten sie klar.

LESEN SIE WEITER