Eine genetische Karte identifiziert das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Patienten mit Typ-2-Diabetes

04-02-2020 España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según el Atlas de la Diabetes de la FID. España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según recoge la 10ª Edición del Atlas de la Diabetes de la FID, donde destaca que, al menos, uno de cada 7 adultos presentan esta enfermedad, y que en dos años el número de personas con diabetes ha aumentado un 42 por ciento. SALUD RECTORADO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Die Zahl der Menschen mit Diabetes stieg nach neuesten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 108 Millionen im Jahr 1980 auf 422 Millionen im Jahr 2014. Die Prävalenz dieser Krankheit hat in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen schneller zugenommen. Diese Krankheit ist eine Hauptursache für Erblindung, Nierenversagen, Myokardinfarkt, Schlaganfall und Amputation der unteren Extremitäten.

Zwischen 2000 und 2016 stieg die vorzeitige Mortalität aufgrund von Diabetes um 5%. Im Jahr 2019 war Diabetes die neunthäufigste Todesursache: Schätzungsweise 1,5 Millionen Todesfälle waren eine direkte Folge dieser Erkrankung. Weltweit leiden etwa 90% der Menschen an Typ-2-Diabetes mellitus (DM2), und Asien ist das Epizentrum dieser globalen Epidemie.

Neue Untersuchungen haben gezeigt, dass es mithilfe einer genetischen Karte möglich ist, die Risikowerte für Herzerkrankungen für Menschen mit dieser Art von Diabetes vorherzusagen. Diese Situation ermöglichte es uns auch, die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, dass Bluthochdruck bei Menschen mit Typ-2-Diabetes Herzprobleme oder Schlaganfälle verursacht. Das Papier wurde gerade in der Zeitschrift Hypertension der American Heart Association veröffentlicht. Dieses Tool kann besonders nützlich sein, um die Behandlung von Personen zu leiten, bei denen gerade eine Diagnose gestellt wurde oder bei denen ein Prädiabetes vorliegt.

Frühere Untersuchungen haben bestätigt, dass Erwachsene mit Typ-2-Diabetes doppelt so häufig einen Herzinfarkt oder Schlaganfall haben wie Menschen, die nicht an dieser Krankheit leiden. Verschiedene Messungen des Gesundheitszustands wie Blutdruck, Cholesterin und Blutzuckerspiegel werden üblicherweise verwendet, um das Risiko einer Herzerkrankung zu bestimmen.

Se comparó un mapa de variantes genéticas de más de 1.000 variantes comunes que se sabe que afectan la presión arterial con el ADN de los participantes del estudio para determinar el riesgo genético de los participantes

In dieser Studie untersuchten Forscher der Universität von Alabama in Birmingham, ob genetische Varianten im Zusammenhang mit Bluthochdruck auch mit nachfolgenden Herzerkrankungen oder Schlaganfällen zusammenhängen. Sie verwendeten diese Informationen, um eine Risikobewertung zu ermitteln.

„Das erhöhte genetische Risiko für Bluthochdruck kann einige Menschen mit Typ-2-Diabetes für ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder kardiovaskulären Tod prädisponieren “, erklärte der Hauptautor der Studie, Pankaj Arora, Direktor des Cardiogenomics Clinical Program und des Klinisches Zentrum für Kardiologie. und Translationales Forschungsprogramm an der Universität von Alabama-. Wir haben die Studie durchgeführt, um festzustellen, ob dieser genetische Risiko-Score Menschen mit Typ-2-Diabetes identifizieren kann, die stärker für kardiovaskuläre Ereignisse prädisponiert sind, und ob eine strenge Blutzuckerkontrolle den Zusammenhang zwischen dem genetischen Risiko für Bluthochdruck und den Ergebnissen „kardiovaskulär“ beeinflusst. .

Arora und Kollegen werteten die Patientenakten von 6.335 Teilnehmern an der Untersuchungsdatenbank der United States Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) aus, für die genetische Daten verfügbar waren. Die Studiengruppe bestand aus 37% Frauen und 15% waren Afroamerikaner, 6% waren Hispanoamerikaner, 70% waren weiß und 9% wählten die Kategorie „Sonstiges“. Alle Teilnehmer hatten Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und wurden 3,5 Jahre lang beobachtet.

Eine Karte mit genetischen Varianten von mehr als 1.000 gängigen Varianten, von denen bekannt ist, dass sie den Blutdruck beeinflussen, wurde mit der DNA der Studienteilnehmer verglichen, um das genetische Risiko der Teilnehmer zu bestimmen. Mehr Übereinstimmungen zwischen DNA und der Karte bekannter genetischer Blutdruckvarianten entsprechen einem höheren genetischen Risikowert. Die Forscher fanden heraus, dass der Score Studienteilnehmer mit einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse bei Personen mit überdurchschnittlichen Werten identifizierte, wobei jeder höhere Grad mit einem um 12% höheren Risiko für Herzerkrankungen oder Schlaganfälle verbunden war.

La asociación del riesgo genético con los eventos cardiovasculares fue la misma incluso si los participantes tomaban medicamentos para controlar los niveles de azúcar en la sangre (EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ) EFE

Die Task Force bestätigte auch, dass der Zusammenhang des genetischen Risikos mit kardiovaskulären Ereignissen derselbe ist, selbst wenn die Teilnehmer Medikamente zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels einnahmen . Arora und Kollegen stellten außerdem fest, dass die Ergebnisse über Unterschiede in den genetischen Risikowerten von Personen für Bluthochdruck nicht vollständig erklärten, warum eine intensive Blutzuckerkontrolle (aggressive Behandlung mit Insulin, Medikamenten, Diät und Bewegung) keinen kardiovaskulären Nutzen für Frauen zu haben schien. Menschen mit langjährigem Typ-2-Diabetes.

„Ein genetischer Risiko-Score kann jedoch für Menschen, bei denen neu Typ-2-Diabetes diagnostiziert wurde, nützlich sein, um festzustellen, wer schwerwiegendere Änderungen des Lebensstils wie Änderungen der Ernährung und Bewegung sowie eine aggressivere Kontrolle von Gewicht, Blutdruck und Tabakkonsum haben sollte “, erklärte Arora.

