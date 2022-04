Die Wahrheitskommission wird ihre Arbeit beim Iberoamerikanischen Theaterfestival in Bogotá vorstellen

Die 17. Ausgabe des Iberoamerikanischen Theaterfestivals in Bogotá ist nur wenige Tage entfernt. Seit dem 1. April sind die Tische wieder von Angesicht zu Angesicht zurückgekehrt, um Tausenden von Hauptstädten und Touristen Shows zu bieten, die der Welthauptstadt dieser Kunst würdig sind. Veranstaltungsorte wie Jorge Eliécer Gaitán, Casa E Borrero und Julio Mario Santodomingo haben Titel und Ausstellungen zu wichtigen Werken und zeitgenössischen Themen wie dem bewaffneten Konflikt und dem endgültigen Friedensabkommen veranstaltet.

Genau diese Elemente sind auf dem Festival im Auftrag der Wahrheitskommission zu sehen, die im Rahmen des Festivals einen symbolischen Bericht über den internen Konflikt namens „Unveils: A Song to the Four Winds“ präsentieren wird und in dem mehr als 100 Künstler zu den großen Format arbeitet für diese Veranstaltung gemacht.

Alle Schmerzen der Opfer von 60 Jahren bewaffneter Gewalt im Land werden inszeniert, um eine Übung der Empathie, aber auch der Versöhnung durchzuführen, wie Pater Francisco de Roux, Präsident der Organisation, feststellte, der auch darauf hinwies, dass dies eine Hommage an diejenigen ist, die direkt in der Gebiete.

Ebenso wies der Jesuitenpriester darauf hin, dass es sich um ein „Lied der Hoffnung“ handelt, mit dem der Wunsch nach Frieden in geteilten Gesellschaften wie der kolumbianischen gefördert werden kann. „Wir wissen, dass es Dimensionen der Wahrheit gibt, die durch rationale Argumente in einer zerbrochenen Welt nicht erreicht werden können, und dass nur Kunst alle Wände passieren und alle Fragmente erschüttern kann“, fügte er hinzu.

Diese Arbeit wurde im Dezember letzten Jahres vor einer kleinen Gruppe von Menschen uraufgeführt, die erklärten, dass die Inszenierung aus vielfältigen kulturellen Kenntnissen und Traditionen regionaler Künstler bestand, die durch den Konflikt mit dem Tod von Führern, indigenen Gouverneuren und Hebammen gebrochen wurden um ihren Völkern angemessene Bräuche zu übermitteln.

Um diese Arbeit durchzuführen, war die Wahrheitskommission dafür verantwortlich, Zeugnisse und Erfahrungen nicht nur von den Opfern, sondern auch von Künstlern aus verschiedenen Regionen wie der indigenen Garde, dem Kollektiv der Mütter der Fehlalarme von Soacha und den Jungen Schöpfern von Chocó unter anderem.

Das Ergebnis: Die Produktion performativer Gemälde, die die Arbeit zeigen, die das Unternehmen nach seiner Gründung geleistet hat, wie in dem 2016 unterzeichneten endgültigen Friedensabkommen vorgesehen. „Die Arbeit schlägt einen epischen Ton vor, der Horizonte verschmilzt und die Grausamkeit des Krieges aus der Poetik des Bildes, der Stärke der Stimmen und der kraftvollen Präsenz von Männern, Frauen und jungen Menschen offenbart“, heißt es in der Zusammenfassung der Ausstellung.

„Unveils: A Song to the Four Winds“ wird vom 14. bis 16. April im Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo auf der Bühne stehen: eine am Donnerstag um 20.00 Uhr; zwei am Freitag (15.00 und 20.00 Uhr) und zwei am Samstag, den 16., um 15.00 Uhr und 20.00 Uhr. Gewichte, wobei die Standorte Partial View und Balcón Mayor am sparsamsten.

Seitliche Platten: 64.000

Platea posterior: 61.000

Erster Vorderbalkon: 58.000

Erster hinterer Balkon: 56.000

Zweiter Vorderbalkon: 53.000

Größerer Balkon: 35.000

Teilansicht (zwei Sitze verfügbar): 26.000

