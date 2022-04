Die USA und Südkorea begannen unter den Spannungen auf der Halbinsel vorläufige militärische Manöver

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

Die südkoreanische und die US-Armee begannen heute mit Vormanövern für ihre jährlichen Frühjahrsübungen in einer Zeit wachsender Spannungen auf der Halbinsel, wo man hofft, dass das nordkoreanische Regime bald einen neuen Atomtest durchführen kann.

Beide Länder haben heute ihre Ausbildung für Krisenmanagementpersonal begonnen, die vor Beginn der kombinierten Kommandopostenausbildung (CCPT) stattfindet, teilten südkoreanische Militärquellen der Yonhap Agency mit.

Die vom Leiter der südkoreanischen Joint Chiefs of Staff (JCS) geleitete Krisenmanagementübung umfasst Simulationen von Vorkriegsszenarien, während das CCPT eine Computersimulation ist, die den Einsatz militärischer Vermögenswerte vor Ort beinhalten kann oder nicht, basierend auf den Notfallplänen im Kriegsfall von die beiden alliierten Armeen.

Das CCPT sollte ursprünglich im März abgehalten worden sein, wurde jedoch aufgrund der Präsidentschaftswahlen und der Auswirkungen der Omicron-Variante des Coronavirus in Südkorea verschoben und soll am 18. April beginnen und wie jedes Jahr etwa 10 Tage dauern.

Analysten glauben, dass Seoul und Washington diesmal die Durchführung von Feldübungen in Betracht ziehen könnten, um eine Botschaft an Pjöngjang zu senden, das in diesem Jahr bisher eine Rekordzahl von Projektilstarts (12) verzeichnet hat, einschließlich der seiner ersten Interkontinentalrakete (ICBM) seit fünf Jahren.

Die Manöver fallen mit dem US-Versand des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln in die Region zusammen. Zum ersten Mal hat Washington auf diese Weise seit 2017, dem Jahr, in dem es drei Flugzeugträger in den Gewässern der Halbinsel eingesetzt hat und in dem Pjöngjang als viele Tests von ICBM.

Das United States Naval Institute bestätigte heute auf seiner Website, dass sich der Flugzeugträger mit Atomantrieb bereits in den Gewässern des Japanischen Meeres (in beiden Koreas Ostsee genannt) befindet.

Hinzu kommt die Tatsache, dass das Regime eine groß angelegte Militärparade vorbereitet hat, um am 15. April den 110. Jahrestag der Geburt seines Gründers zu feiern, in der er neue Waffen ausstellen konnte, und dass Satelliten auch Vorbereitungen für ihren ersten Atomtest seit mehr als vier Jahre.

(Mit Informationen von EFE)

