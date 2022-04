Die perfekte Formel für eine gute Gesundheit ist in der Taille

Adipositas und Übergewicht sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine abnormale oder übermäßige Ansammlung von Fett, die gesundheitsschädlich sein kann . Es ist jedoch wichtiger, wie dieses Gewicht im Körper verteilt ist als das Gewicht selbst . Jemand, der überflüssige Pfunde hat, kann es peripher verteilen lassen, also an Armen, Beinen, Oberschenkeln; oder mittig im Bauch.

Das angesammelte Fett im Bauchbereich ist viszerales Fett, das gesundheitsschädlich ist, da es mit erhöhtem Cholesterin und Triglyceriden verbunden ist, sowie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Thrombose.

Bisher war einer der am weitesten verbreiteten Indikatoren für die Beurteilung des gesunden Gewichts einer Person der Body-Mass-Index (BMI), der sich aus der Aufteilung des Gewichts nach Körpergröße und Körpergröße ergibt. Es wird seit den frühen 1980er Jahren als Ernährungsindikator verwendet und obwohl es nicht zwischen fetten und fettfreien Bestandteilen der gesamten Körpermasse unterscheidet, ist es eines der am häufigsten verwendeten Maßnahmen.

Um die Diagnose zu verbessern, wurde ein neuer Leitfaden des Nationalen Instituts für Exzellenz in Gesundheit und Pflege ( NICE ), ermutigt die Bevölkerung, ein Maßband zu nehmen und den Taillenumfang zu berechnen, um das Risiko zukünftiger Krankheiten zu verhindern und zu verringern. Laut Experten ist ein Taillenumfang von weniger als der Hälfte der Körpergröße die perfekte Formel für eine gute Gesundheit.

Vorläufige Hinweise im aktualisierten Leitfaden weisen darauf hin, dass Bauchfett bestimmte Gesundheitsrisiken birgt und dass eine wirksame und einfache Möglichkeit zur Kontrolle dieser Risiken darin besteht, dass Menschen ihre Bauchkontur zu Hause messen.

Zum Beispiel hätte eine Frau, die 1,63 Meter groß (5 Fuß 4 Zoll) mit einem Taillenumfang von 74 Zentimetern (29 Zoll) war, einen gesunden Anteil, aber 82 Zentimeter (32 Zoll) würden sie in den ungesunden Bereich bringen. Ein Mann, der 1,78 Meter groß ist (5 Fuß 10 Zoll), würde mit einem Bauchumfang von 91 Zentimetern (36 Zoll) größeren Gesundheitsrisiken ausgesetzt sein.

Der Leitfaden fordert Angehörige der Gesundheitsberufe nachdrücklich auf, „sensibel und positiv“ zu sein, indem sie Gespräche über die Risiken von Übergewicht beginnen und um Erlaubnis bitten, bevor das Problem angesprochen wird. „Unser Ausschuss stellte fest, dass ein klarer Vorteil der Verwendung des Taille-zu-Höhe-Verhältnisses darin besteht, dass Menschen es leicht messen, die Ergebnisse interpretieren und ärztlichen Rat einholen können, wenn sie einem erhöhten Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind“, sagte Dr. Paul Chrisp, Direktor des British National Institute for Excellence in Health and Pflege.

Nach Angaben britischer Spezialisten sollte das gesunde Verhältnis von Taille zu Körpergröße zwischen 0,4 und 0,49 liegen. In diesen Parametern gäbe es keine Gesundheitsrisiken . Ein Verhältnis von 0,5 bis 0,59 führt zu einem höheren Risiko, an Krankheiten zu erkranken, während 0,6 oder mehr Gesundheitsrisiken bedeuten.

Das NICE-Institut wies darauf hin, dass die Verwendung des Taille-zu-Höhe-Verhältnisses zusammen mit dem BMI dazu beitragen kann, eine praktische Schätzung der „zentralen Adipositas“, d. h. der Ansammlung von Fett um den Bauch herum, zu liefern . Diese Daten helfen bei der Bewertung und Vorhersage von Gesundheitsrisiken wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Britische Experten fügten ihren neuen Leitlinien das Taille-zu-Höhe-Verhältnis hinzu, nachdem sie Beweise aus mehreren Studien analysiert hatten, die zeigten, dass es zusammen mit dem BMI zur Bewertung und Vorhersage gewichtsbedingter Zustände zwischen Ethnien und Geschlechtern verwendet werden könnte . Unterdessen gibt es in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine lange Debatte über den Wert des BMI, da er ein weniger genaues Maß für das gesunde Gewicht bei extrem muskulösen Menschen ist.

Dies liegt daran, dass der BMI die Muskelmasse, die Knochendichte und die gesamte Körperzusammensetzung nicht berücksichtigt, was bedeutet, dass Sportler mit niedrigem Körperfettgehalt häufig als fettleibig eingestuft werden.

„ Erhöhtes Fett im Bauchraum erhöht das Risiko einer Person, an mehreren lebensbeschränkenden Krankheiten zu erkranken, darunter Typ-2-Diabetes und Herzerkrankungen . Das Verhältnis von Taille zu Körpergröße ist eine einfache und leicht zu handhabende Maßnahme, mit der Personen identifiziert werden, die am stärksten gefährdet sind und von einer Unterstützung beim Gewichtsmanagement profitieren würden, um ihre Gesundheit zu verbessern „, erklärte Professor Rachel Batterham, Spezialistin für Fettleibigkeit, Diabetes und Endokrinologie und Mitglied der Ausschuss, der den Leitfaden erstellt hat.

Bitte um Erlaubnis, bevor du über das Gewicht

„Es ist wichtig, dass Angehörige der Gesundheitsberufe vor jeder Diskussion über Übergewicht, Adipositas und zentrale Adipositas die Genehmigung des Patienten einholen und diese sensibel und positiv diskutieren“, warnten britische Experten.

Dies ist wichtig, da das mit Fettleibigkeit verbundene Stigma negative Auswirkungen auf die geistige und körperliche Gesundheit der Menschen hat , was zu einer größeren Gewichtszunahme führen kann und die Wahrscheinlichkeit einer Interaktion mit Angehörigen der Gesundheitsberufe verringert. „Besondere Sensibilität sollte auf mögliche negative Auswirkungen auf Menschen mit Essstörungen oder unausgewogener Ernährung angewendet werden“, schlugen die Fachleute vor.

„Die Verwendung von Wörtern und Sprachen, die Stigmatisierung und Vorurteile vermeiden, kann Menschen dabei helfen, Gespräche über Fettleibigkeit zu führen und den Gewichtsverlust zu fördern“, fügten

Adipositas ist ein globales Problem der öffentlichen Gesundheit. Zwei von drei Erwachsenen in Großbritannien sind übergewichtig oder fettleibig, und die Adipositasraten haben sich seit den 1990er Jahren verdoppelt. Während offizielle Zahlen zeigen, dass Adipositas 2019/20 mit mehr als einer Million Krankenhauseinweisungen verbunden war.

